Governo anuncia nova sede da Secretária da Segurança Pública do Rio Grande do Sul

O governo do Estado do Rio Grande do Sul anunciou, nesta terça-feira (18), a nova sede da Secretaria da Segurança Pública (SSP), cujo antigo prédio foi destruído em decorrência de incêndio ocorrido em julho de 2021. O órgão irá ocupar o prédio do Foro Regional do 4º Distrito, no bairro Navegantes, em Porto Alegre.

A decisão foi levada à público em uma coletiva de imprensa no Palácio Piratini, onde estavam presentes, além do governador Ranolfo Vieira Júnior, o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, o secretário da SSP, coronel Vanius Cesar Santarosa, o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal e a Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira.

Segundo o governador, o foro vai ser desativado e "todo o prédio será repassado à Secretaria de Segurança Pública." A previsão é de que o edifício seja entregue até o dia 15 de dezembro e que, a partir da entrega, a ocupação pela pasta seja feita em até dez dias.

O Secretário da Segurança Pública, Vanius Santarosa, disse que a nova sede será moderna e eficiente. "A Secretaria de Segurança vai ter um prédio moderno e atual. É um importante avanço que trará mais qualidade no atendimento ao cidadão", disse. O procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, ressaltou a importância da cooperação entre os poderes. "É um termo de cooperação entre Poder Executivo e Poder Judiciário, em que ambos se comprometem em envidar esforços e praticam atos específicos que permitem a conjunção desses esforços para a melhor estruturação dos órgãos públicos. É uma localização única", considerou.