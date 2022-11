Obras no Parque Harmonia, em Porto Alegre, começam no dia 5 de dezembro

A prefeitura de Porto Alegre emitiu nesta quinta-feira (24) o alvará de construção do Parque Harmonia. A área faz parte do Parque da Orla , empreendimento administrado pela GAM3 Parks que abrange também o Trecho 1 da Orla. As melhorias serão realizadas em três etapas, começando no dia 5 de dezembro com entrega total prevista para 2025.

Na área de urbanização, com início nos próximos meses, serão feitos caminhos para pedestres, criação e instalação de mobiliário urbano, instalação e qualificação da comunicação visual, melhoria dos acessos ao parque, criação do sistema de infraestrutura e cuidados de paisagismo.

A revitalização do parque prevê ainda edificações, que deverão representar, no mínimo, 1,6 mil metros quadrados de área construída. Entre as principais estruturas, estão sanitários públicos, praça de alimentação e comércio, central de informação ao visitante e pórticos de entrada. Todas as áreas farão alusão à cultura e tradições relacionadas ao Rio Grande do Sul.

“Pelo prazo do contrato, temos até 2025 para cumprir essas intervenções. No entanto, vamos trabalhar com muito afinco para entregar o futuro Parque da Orla à comunidade o quanto antes”, avisa Carla Deboni, arquiteta e diretora da GAM3 Parks.

O parque continuará aberto ao público durante as melhorias, com restrição apenas em alguns trechos para evitar acidentes. O Acampamento Farroupilha, que neste ano já recebeu os visitantes com algumas novidades, e outros eventos, estão mantidos na agenda cultural de 2023.

No primeiro semestre, a concessionária revitalizou a área interna da Casa do Gaúcho e criou o setor de áreas para eventos que ocorrem no parque, como o Acampamento Farroupilha . A churrascaria Cultura Gaúcha está em obras com previsão de abertura em 2023.

“O parque vai qualificar muito aquela região. É um investimento importante para a cidade que vai atrair mais turistas para as áreas verdes de Porto Alegre, uma característica que vem se consolidando na nossa cidade”, afirma o secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm.

Em quatro anos o parque estará 100% revitalizado. Entre investimentos e custos de operação, o montante estimado será de R$ 281,1 milhões. Não haverá cobrança de ingresso para acessar o Parque da Orla, somente para as atrações. O parque ganhará uma roda gigante de 66 metros , museu, parques infantis e espaços inspirados nos colonizadores do Estado.

O que será feito no Parque Harmonia

Urbanização

1) Espaço para realização temporária de eventos;

2) Caminhos para pedestres;

3) Mobiliário urbano;

4) Sistema de comunicação visual e sinalização;

5) Acessos;

6) Sistemas de infraestrutura urbana;

7) Cuidados de paisagismo.

Edificações

1) Novas edificações que devem fazer alusão a momentos históricos, modos de vida ou às tradições culturais relacionadas ao Estado do Rio Grande do Sul;

2) Centro de informações;

3) Alimentação e comércio;

4) Sanitários públicos;

5) Manutenção nas edificações existentes (Casa do Gaúcho).