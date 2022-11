RS entra em estado de atenção contra subvariante BQ.1 da Covid-19

O Rio Grande do Sul entra em estado de alerta contra a subvariante BQ.1 da Ômicron. A decisão foi tomada em reunião no Gabinete de Crise nesta quinta-feira (10).

Rio Grande do Sul notificou o primeiro caso da BQ.1 A subvariante está associada à alta recente de casos da Covid-19 em países como Alemanha e França, na Europa, além da China e Estados Unidos. Onesta semana.

O governo do Estado não irá emitir alertas e nem avisos, mas reforça o pedido para que a população se atenha aos cuidados individuais. Entre eles, o principal é a vacinação completa contra a doença.

Nesta quinta, 3 milhões de gaúchos estão com a primeira dose de reforço, ou terceira dose, atrasada, segundo o painel de Acompanhamento Vacinal da Secretaria da Saúde. Além disso, aproximadamente 2 milhões de pessoas não fizeram a segunda dose de reforço.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, pede que a população busque os serviços de saúde para receber a imunização completa. "O Estado do Rio Grande do Sul, que foi exemplo para saúde no país, acima de 90% de pessoas vacinadas com a primeira e a segunda doses, precisa se mobilizar para que a população volte às unidades de saúde", disse Arita.

Arita alerta para o risco de aumento de casos da subvariante no Estado. "Está acontecendo em outros países e no Brasil. É um cenário que está muito mais próximo do que a gente imagina se os gaúchos não fizerem a vacina", afirma a secretária.