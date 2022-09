20 de Setembro gera alterações no trânsito da Capital

feriado em menção à Revolução Farroupilha O trânsito de Porto Alegre, nesta terça-feira, quando se celebra o 20 de Setembro,, sofrerá alterações devido à programação preparada para a data na capital gaúcha. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou esquema especial para o desfile.

O evento começou às 8h30min, na avenida Edvaldo Pereira Paiva, e mais de 2 mil pessoas devem participar. A EPTC monitora a região para orientar a população e reduzir o impacto no trânsito.

O transporte coletivo irá operar com tabela de domingos e feriados. Os passageiros podem consultar os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo, em tempo real, na função GPS do app do Cartão TRI, ou Cittamobi, disponível para smartphones iOS e Android, e também na tabela horária disponível no site da empresa.

Desde às 20h de segunda-feira foi realizado bloqueio no sentido Centro-bairro da Edvaldo Pereira Paiva, da Ipiranga até o viaduto Abdias do Nascimento.

Estão interditados, ainda, o viaduto Abdias do Nascimento e acessos da Edvaldo Pereira Paiva a partir da Padre Cacique, no trecho entre o viaduto e a Ipiranga (ruas Nestor Ludwig, Fernando Lúcio da Costa e Carlos Medina). A Ipiranga também fica com acesso local, da Borges de Medeiros até a Edvaldo Pereira Paiva.

A área de lazer ficará aberta para circulação de pessoas, da rótula do Gasômetro até a Rótula das Cuias como de costume, mas o bloqueio iniciou uma hora antes do normal, às 6h. As informações foram divulgadas pela prefeitura da cidade.