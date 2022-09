Feriado de 20 de setembro: o que abre e o que fecha em Porto Alegre

O feriado estadual desta do 20 de Setembro, o popular Dia do Gaúcho, combina serviços fechados, tanto públicos como privados, como bancos, Correios, agência de emprego do Sine e postos de saúde e segmentos, como comércio de rua, de acordo com acordo coletivo, e em shopping centers aberto.

O Jornal do Comércio preparou um serviço completo para quem quer se programar para a data, que é ponto facultativo no Rio Grande do Sul.

comércio de rua poderá abrir na Capital shopping centers e centros comerciais seguem o padrão de cada empreendimento. durante o feriado, conforme informa o Sindilojas POA. O horário de abertura fica a critério de cada comércio, e as lojas eme centros comerciais seguem o padrão de cada empreendimento.

O Sindilojas POA informou que os estabelecimentos devem seguir as orientações da convenção coletiva firmada com o Sindicatos dos Comerciários de Porto Alegre (Sindec-POA). Para ter acesso aos arquivos sobre o acordo entre a empresa e o Sindec-POA, a empresa pode acessar o site sindilojaspoa.com.br.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que o transporte coletivo irá operar com tabela de feriado nesta terça. Os passageiros podem consultar os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo, em tempo real, na função GPS do app do Cartão TRI, disponível para smartphones iOS e Android, e também na tabela horária disponível no site da empresa. As equipes do atendimento ao cidadão 156 ou 118, e de fiscalização, permanecem com atendimento 24h.

A Trensurb informa que os intervalos entre viagens no feriado de terça-feira seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com partidas de 20 em 20 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos. À noite, os intervalos entre viagens chegam a 25 minutos. Na segunda-feira (19) e no restante da semana, a operação do metrô segue as tabelas normais para cada dia.

As agências dos Correios estarão fechadas no Rio Grande do Sul na próxima terça-feira, em função do feriado estadual. A Central de Atendimento aos Clientes estará funcionando nesse dia, das 8h às 20h. Tanto no dia 19 quanto no dia 21 de setembro as agências abrirão normalmente.

Por se tratar de um feriado regional, as agências bancárias estarão abertas nesta terça. A data não está na lista de feriados bancários, divulgado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

O posto do Sine de Porto Alegre, na avenida Sepúlveda, próximo ao Cais Mauá, não vai abrir. A seleção e oferta de vagas retornam na quarta-feira (21), às 8h.