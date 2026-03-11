Destaque no GeraçãoE no fim de 2025, o Playa Paris está oficialmente de portas abertas. Com uma unidade em Barcelona, na Espanha, a marca é uma criação da jornalista Anne Laure Braithwaite, esposa do centroavante do Grêmio, o dinamarquês Martin Braithwaite, e foi criada quando o jogador atuava pelo clube catalão. Ao chegar na capital gaúcha, o negócio viralizou nas redes sociais, especialmente pelo seu típico croissant francês. Leia a matéria completa.
Novidade
Viralizou: bistrô francês com croissant gigante viraliza em Porto Alegre
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login