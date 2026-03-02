Bistrô francês de esposa de jogador do Grêmio inaugura oficialmente no Iguatemi

Destaque no GeraçãoE no fim de 2025, o Playa Paris inaugurou oficialmente nesta quinta-feira (26). Operando em soft opening desde janeiro, o restaurante ganhou repercussão por sua origem. Com uma unidade em Barcelona, na Espanha, a marca é uma criação da jornalista Anne Laure Braithwaite, esposa do centroavante do Grêmio, o dinamarquês Martin Braithwaite, e foi criada quando o jogador atuava pelo clube catalão. Agora, após um ano e meio morando em Porto Alegre, o restaurante chega à Capital com o objetivo de conquistar o público gaúcho.
A abertura do restaurante representa uma nova fase para Anne. “Tivemos dois meses de soft opening, para abrir pouco a pouco, mas hoje estou muito emocionada pela abertura oficial. Vamos ter um novo cardápio, com novos pratos, novas sobremesas, então estou muito feliz”, declara.
O Playa Paris é um brunch bistrô “sempre com um toque francês”, como define Anne Laure. No cardápio, o destaque vai para os croissants, que variam entre R$ 19,00 e R$ 74,00. Alguns dos principais são o Croissant Wellington, com carne cozida, mostarda dijon, presunto parma e molho duxelle, além do Smashed Croissant, com burrata, pistache, mel, vinagre balsâmico, presunto de peru e rúcula.
Playa Paris, restaurante do shopping Iguatemi PLAYA PARIS/DIVULGAÇÃO/JC
Outras atrações do menu são os sanduíches, que variam entre R$ 29,00 e R$ 69,00; os Croques Monsieur, famoso lanche francês, que vão de R$ 45,00 a R$ 55,00; doces, entre R$ 32,00 e R$ 92,00; saladas entre R$ 59,00 e R$ 69,00; hambúrgueres, entre R$ 49,00 e R$ 68,00; e pratos principais completos, de R$ 49,00 a R$ 89,00. Além disso, as bebidas têm um espaço especial no cardápio, com opções variadas, desde alcoólicas, como drinks e vinhos, até smoothies, passando por shakes e cafés.
Onde encontrar o Playa Paris
O Playa Paris fica localizado no 3º andar do Shopping Iguatemi, no espaço Gardens. O endereço é na avenida João Wallig, nº 1800, bairro Passo D’Areia, em Porto Alegre. O horário de atendimento é das 10h30min às 22h, de segunda a sábado. Aos domingos e feriados, a operação abre às 11h.