Dener Pedro

02 Março 2026

Novidade

Bistrô francês de esposa de jogador do Grêmio inaugura oficialmente no Iguatemi

O Playa Paris é comandado pela jornalista francesa Anne Laure Braithwaite e tem uma unidade em Barcelona, na Espanha

Destaque no GeraçãoE no fim de 2025, o Playa Paris inaugurou oficialmente nesta quinta-feira (26). Operando em soft opening desde janeiro, o restaurante ganhou repercussão por sua origem. Com uma unidade em Barcelona, na Espanha, a marca é uma criação da jornalista Anne Laure Braithwaite, esposa do centroavante do Grêmio, o dinamarquês Martin Braithwaite, e foi criada quando o jogador atuava pelo clube catalão. Agora, após um ano e meio morando em Porto Alegre, o restaurante chega à Capital com o objetivo de conquistar o público gaúcho.A abertura do restaurante representa uma nova fase para Anne. “Tivemos dois meses de soft opening, para abrir pouco a pouco, mas hoje estou muito emocionada pela abertura oficial. Vamos ter um novo cardápio, com novos pratos, novas sobremesas, então estou muito feliz”, declara.O Playa Paris é um brunch bistrô “sempre com um toque francês”, como define Anne Laure. No cardápio, o destaque vai para os croissants, que variam entre R$ 19,00 e R$ 74,00. Alguns dos principais são o Croissant Wellington, com carne cozida, mostarda dijon, presunto parma e molho duxelle, além do Smashed Croissant, com burrata, pistache, mel, vinagre balsâmico, presunto de peru e rúcula.