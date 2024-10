Barco pirata é a nova atração turística de Porto Alegre

08 Outubro 2024

Porto Alegre ganha uma nova atração turística. O navio pirata Fantástico é uma embarcação temática que tem como objetivo trazer diversão e aventura para o público da Capital por meio do Aventura Pirata POA

Com decoração inspirada no universo dos piratas, as duas embarcações da Ventos do Sul oferecerão passeios temáticos que contarão com interação com personagens fantasiados, músicas temáticas e atividades que remetem à vida dos corsários.