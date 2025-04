Café temático de dorama abre em Canoas

08 Abril 2025

Dorama é o nome que se dá para séries de TV asiáticas. O estilo de produção, especialmente o sul-coreano, arrebata fãs ao redor do mundo, e no Brasil não é diferente. Conforme levantamento realizado pela Ecglobal, 90% dos brasileiros consomem doramas, enquanto 55% assistem pelo menos uma vez por semana. A popularidade não fica só na telas. Há duas semanas, Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, ganhou um café temático de doramas. Inspirado na gastronomia sul-coreana, o My Dorama Café pretende proporcionar um ambiente imersivo para os fãs do estilo audiovisual. Leia a matéria completa.