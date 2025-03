Franquia de sorvetes abre unidade no Bom Fim

Isadora Jacoby

12 Março 2025

O Bom Fim acaba de ganhar mais uma operação gastronômica. A Cremolatto, marca de Gravataí que opera há 10 anos, tem mais de 100 lojas espalhadas no Estado e também em Santa Catarina. Agora, a operação chega também ao bairro Bom Fim, em Porto Alegre. O espaço, que abriu as portas no dia 14 de fevereiro, tem buffet de sorvete, de açaí, além da venda de picolés, potes de sorvetes, sorbets, pizzas e salgados. Leia a matéria completa.