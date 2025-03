Marca gaúcha abre sorveteria com buffet de açaí no Bom Fim

O Bom Fim acaba de ganhar mais uma operação gastronômica. A Cremolatto, marca de Gravataí que opera há 10 anos, tem mais de 100 lojas espalhadas no Estado e também em Santa Catarina. Agora, a operação chega também ao bairro Bom Fim, em Porto Alegre. O espaço, que abriu as portas no dia 14 de fevereiro, tem buffet de sorvete, de açaí, além da venda de picolés, potes de sorvetes, sorbets, pizzas e salgados.

A nova unidade é comandada pela empreendedora Carla Maneiro, que é, também, advogada da fábrica da marca. Foi assim que ela se aproximou da operação e decidiu tocar uma franquia do negócio. "Tive vontade de abrir na Zona Sul, porque não tinha por lá. Abri uma unidade no Cristal há cinco anos", conta a empreendedora.

Percebendo o crescimento do Bom Fim e a chegada de novas operações, Carla decidiu abrir sua segunda unidade da Cremolatto na Capital. " O Bom Fim é um bairro que está em efervescência, com crescimento na gastronomia e da noite. É o bairro que eu entendo que está no auge. Por isso, pensei em abrir aqui ", lembra. O ponto escolhido foi o número 719 da rua Felipe Camarão. O espaço, segundo ela, estava parado há bastante tempo, pois precisava de investimento para reformar a estrutura da loja. Carla assumiu o desafio e transformou o espaço para deixar com a cara da franquia.

O negócio conta com produtos para levar para casa e também buffets para consumir no local NATHAN LEMOS/JC

Ainda durante a obra, a empreendedora se deparou com uma questão que, de acordo com ela, tem sido o principal desafio de tocar um negócio no Bom Fim: a falta de energia. "Durante a obra, já faltava luz. Abri no dia 14 de fevereiro, e já faltou luz mais de 10 vezes", conta Carla, que teve prejuízos como perda nos estoques e danos em freezers e ares-condicionados. "O ponto positivo é que o Bom Fim vem em um crescimento gastronômico e cultural. A localização é incrível. O ponto negativo é a má prestação do serviço da CEEE Equatorial", afirma.

Prestes a completar um mês de portas abertas, Carla celebra a boa recepção da vizinhança. "É um público que consegue apreciar o que temos", define a empreendedora, ressaltando que há diferentes preferências entre os frequentadores do negócio. "As famílias com crianças pegam mais sorvetes. O pessoal mais fitness, que está voltando da Redenção, vai mais nos sorbets", conta.

Um dos destaques da Cremolatto é o buffet de açaí com valores fixos de R$ 19,99 para 200ml, R$ 22,99 para 300ml, R$ 25,99 para 400ml e R$ 29,99 para 500ml. O cliente pode montar o açaí de acordo com as suas preferências e com diversas opções. "É uma diversidade imensa, porque temos vários complementos. Temos frutas frescas cortadas, MMs, caju, castanha, leite condensado, avelã. Isso tudo chama atenção e enche os olhos", acredita. Carla ressalta que a procedência do açaí é um dos diferenciais do negócio. "O nosso açaí é 100% gaúcho. É um açaí que a polpa é tirada na fábrica e os produtores são gaúchos."

A linha de sorbets - produto similar ao sorvete, mas produzido de forma mais artesanal e com água, dando uma textura mais cristalizada - é um dos carros-chefes do negócio, afirma Carla. "A linha é sem glúten e sem lactose. São procurados por muitas pessoas que têm intolerâncias", diz, destacando os sabores que chamam atenção. "Tem as frutas do norte e nordeste: cajá, cupuaçu, pitaia, graviola, caju." Além dos doces, a Cremollato conta com pizzas, que partem de R$ 6,99 na versão brotinho e vão até R$ 39,90, e salgados, como coxinhas e croquetes congelados, vendidos em pacotes por R$ 12,49.

Os soberts de fruta, que são feitos sem glúten e lactose, são apostas da marca NATHAN LEMOS/JC

Comandando a segunda operação que leva o nome da Cremolatto a bairros de Porto Alegre, Carla considera positiva a experiência de empreender por meio de franquia. "É excelente porque dão toda uma estrutura, a marca já é consolidada, 90% das pessoas que vêm aqui já conhecem a Cremolatto", afirma.

Endereço e horário de funcionamento da Cremolatto Bom Fim

A Cremolatto fica na rua Felipe Camarão, nº 719. A operação é diárias, das 11h às 22h.