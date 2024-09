Clássica doceria de Porto Alegre ocupará casarão histórico no Moinhos de Vento

16 Setembro 2024

A operação conceito da Charlie será inaugurada em novembro com empório, cafeteria e espaço para eventos

A quarta loja da Charlie (@doceriadocharlie) em Porto Alegre se prepara para abrir as portas. A marca de doces também conta com um ponto em Florianópolis. O novo endereço, no bairro Moinhos de Vento, é o resultado de mais de dois anos de pesquisa e estudo de mercado. Localizada em um casarão histórico de dois andares, a Charlie funcionará no primeiro andar como empório, padaria e cafeteria e deve começar a operar em novembro.