Negócio focado em cafés gelados e pão de queijo é novidade no Bom Fim

12 Agosto 2024

A mistura de um mineiro com uma norte-americana resultou em um novo café, localizado no bairro Bom Fim. O Uai Why abriu há pouco mais de duas semanas e trouxe para Porto Alegre um pouquinho de Minas Gerais e dos Estados Unidos. Claudenir Ferreira, mais conhecido por Clau, nasceu no interior de Minas Gerais, enquanto Kylie Ferreira é de Illinois, nos Estados Unidos. Há quatro anos em Porto Alegre, o casal resolveu apostar em uma cafeteria que foca em cafés gelados, lemonades e pães de queijo recheados. Leia mais: https://bit.ly/3WIdQcH