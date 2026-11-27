Com previsão de fechar 2026 faturando mais de R$ 2 milhões e meta de atingir R$ 4 milhões em 2027, a hamburgueria Helena Burger (@_helenaburger) expandiu suas operações de Canoas para Porto Alegre com uma nova loja de 80 m² perto da Redenção. Administrado pelos amigos e sócios Davi da Rosa e Mateus Passos, o negócio quer fugir do genérico com pegada autoral e lanches generosos para, no futuro, abrir uma terceira loja própria e se adaptar ao modelo de franquias.



Em apenas 40 m², os sócios deram o pontapé inicial em 2022 numa cozinha que, hoje, registra de 90 a 120 pedidos todos os dias. Já no endereço atual, de 120 m², localizado no centro de Canoas, o número vem majoritariamente do delivery, enquanto o restante é consumido no salão.



" Abre muita hamburgueria, mas o pessoal não se preocupa em criar uma marca, apenas em faturar. O nosso lanche foi caindo no gosto do pessoal, porque os clientes querem se sentir bem e incluídos", defende Davi, revelando que a estratégia de contratar influenciadores tem surtido efeito para divulgar o empreendimento.

"O cliente vê o influenciador vindo aqui e quer estar no mesmo ambiente. Eles entregam muito. Quando você faz a parceria, aquele dinheiro volta tudo em pedidos", afirma Davi. Nessa linha, para fidelizar clientes, o empreendedor repete o feito de Canoas dando um chope gratuito para quem escanear o QR Code nas mesas e avaliar a hamburgueria.

Estabelecimento possui 80 m² e acomoda 22 pessoas sentadas Artur Koch/JC

"Tinha muito cliente de Porto Alegre que ia até a nossa matriz, porque buscava 'hamburgueria' no Google. Agora que abrimos aqui, precisamos que o público saiba que já estamos na cidade", aponta Davi. Um dos próximos passos a implementar é o horário de almoço, assim como funciona a operação em Canoas.

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O sócio assegura que os pedidos do Helena Burger na Capital podem ser feitos em totens de autoatendimento e ficam prontos em até 15 minutos na nova loja, que tem capacidade para 22 pessoas sentadas.



"O que a gente traz para nossa marca é ser rápido e saboroso. No totem, o cara consegue visualizar melhor. Se o hambúrguer chega bem montado e bonito na mesa, ele olha e vê que realmente valeu a pena", explica o empreendedor. O sócio assegura que os pedidos do Helena Burger na Capital podem ser feitos em totens de autoatendimento e ficamque tem capacidade para 22 pessoas sentadas."O que a gente traz para nossa marca é ser rápido e saboroso.Se o hambúrguer chega bem montado e bonito na mesa, ele olha e vê que realmente valeu a pena", explica o empreendedor.

Menu para todos os gostos

No cardápio, a premissa se reflete na variedade de tamanhos e preços, uma vez que a hamburgueria quer agradar a diferentes públicos. Os lanches partem de R$ 29,90, mas há oferta de combos completos acompanhados de batata, bebida e sobremesa por um valor maior.

Os pedidos podem ser feitos em totens de autoatendimento e chegam em até 15 minutos na mesa, segundo Davi Artur Koch/JC

“A ideia era conseguir atender todo mundo. A gente tem desde o lanche menor para a criançada até o gigantão, para quem come de verdade”, diz Davi.



O preferido do público é o Perseu, por R$ 42,90, montado com blend de carne, maionese, geleia de pimenta e queijo gouda empanado, disputando a preferência dos clientes com o Helena, tradicional sabor salada que dá nome ao negócio. “A ideia era conseguir atender todo mundo. A gente tem desde o lanche menor para a criançada até o gigantão, para quem come de verdade”, diz Davi.O preferido do público é o Perseu, por R$ 42,90, montado com blend de carne, maionese, geleia de pimenta e queijo gouda empanado, disputando a preferência dos clientes com o Helena, tradicional sabor salada que dá nome ao negócio.

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A operação também afirma trabalhar com insumos próprios produzidos na matriz. “O picles, o grão-de-bico e os cookies são todos produção nossa em Canoas. A gente procura trazer bastante variedade e sabor para o cliente”, destaca Davi. “O picles, o grão-de-bico e os cookies são todos produção nossa em Canoas. A gente procura trazer bastante variedade e sabor para o cliente”, destaca Davi.

Davi da Rosa, criado na Mathias Velho, em Canoas, é um dos empreendedores à frente do Helena Burger Artur Koch/JC

A longo prazo, Davi comunica que os planos de expansão já estão desenhados, mas sem atropelar etapas.

"A ideia é ter três lojas próprias para provar que a marca é forte, que deu certo em vários lugares antes de virar franquia. Mas ainda não sei se vamos abrir essa terceira loja já no ano que vem, porque temos muita coisa de estrutura e equipe para consolidar primeiro", pondera o empresário.

Endereço e horário de funcionamento

O Helena Burger de Porto Alegre abre às 18h30min e está localizado na avenida Venâncio Aires, nº 827. Já a matriz, em Canoas, funciona a partir das 11h para o almoço e retoma o atendimento às 19h na rua Dr. Barcelos, nº 860.