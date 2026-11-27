Foi maratonando vídeos no YouTube que Eduardo Pruvinelli aprendeu a ser pizzaiolo. Neste ano, ele trouxe a experiência para a Cidade Baixa, comandando a Dino Forneria Vegana (@dinoforneriavegana). A operação combina massa napoletana, insumos orgânicos e releituras de sabores clássicos para quem segue ou não o veganismo.

A motivação para empreender na gastronomia veio no fim de 2024, quando Dino, seu ex-companheiro de quatro patas, adoeceu e precisou ser internado. Para arcar com as despesas veterinárias, Eduardo começou a produzir fornadas de focaccia em casa como renda extra sob o nome Pestofu. O projeto funcionou como primeiro passo, mas logo mudou: além de não gerar o retorno esperado, as focaccias não tinham a mesma popularidade das pizzas.

A produção das napoletanas começou no forno de casa, com cerca de 10 unidades por noite, e hoje cresceu para uma média diária de 30 pizzas no ponto físico. No endereço, a maior parte do espaço é ocupado pela cozinha, mas do lado de fora há um sofá e mesas para quem decide comer no local. O maior movimento ocorre na sexta-feira, dia em que abre a semana de operação, mas o diferencial do negócio foi dar expediente às segundas-feiras — estratégia que vem funcionando aliada a uma escala de quatro dias de trabalho mais um dia de apenas 3h dedicado à produção.

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"Procurei alguma coisa que fosse rentabilizar um pouquinho mais. E tinha essa demanda de mercado, porque existiam opções veganas, só que de restaurantes não veganos", revela Eduardo, que também atende o público com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), tomando cuidados para que fornecedores e ingredientes não possuam qualquer traço de leite.

"Tomamos essa precaução, porque rola muita contaminação cruzada. Se tu manejas queijo, é parecido com o celíaco, guardadas as devidas proporções: só de tocar em algo com leite ou usar o mesmo equipamento, já pode dar alergia. Não usamos sequer fornecedores que tenham produtos com leite", afirma Eduardo.

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Por essas circunstâncias, o queijo é à base de amido de batata e proteína vegetal, a calabresa é feita de cogumelos e seitan — proteína do trigo —, ingrediente também presente no presunto parma da casa, que ainda leva proteína de ervilha. A massa napoletana não sofreu mudanças, já que normalmente usa-se somente farinha, água, fermento biológico e azeite.

Além disso, Eduardo diz priorizar insumos orgânicos comprados em produtores parceiros na Feira Orgânica da Redenção. "Aumenta um pouco o custo das coisas, mas é um negócio que acredito que vale a pena", afirma.

"Queria que a pizza tivesse cara de pizza, já que a minha ideia é abranger não só o público vegano, mas também quem gosta de pizza. Várias pessoas onívoras vieram e curtiram bastante, inclusive disseram que é a melhor pizza até das tradicionais", rememora Eduardo.

No delivery, Eduardo apostou em um site de entregas independente, operado por motoboys autônomos que entregam e toda a cidade e ciclistas da empresa Pedal Express, limitados a um raio de até 4 km. "As entregas de bike estão sendo muito boas, porque tem várias teles pertinho e o entregador consegue voltar rápido", explica.

O contrato do imóvel que ocupa avenida Venâncio Aires encerra em maio, por isso, tem planos de se mudar para uma casa maior, ainda na Cidade Baixa, adicionando um espaço para seu hobby: o skate. "A ideia inicial já era abrir com uma mini ramp, não para ser um pico de skate, mas uma pizzaria com pista, visando um espaço mais multicultural", planeja.

Endereço e horário de funcionamento

A Dino fica na avenida Venâncio Aires, nº 301. As pizzas são servidas a partir das 18h30min.