Degustar empanadas, fernet e vinho como se estivesse na casa de avó. Essa é a proposta do Dona Empa (@donaempa), bar focado em empanadas que chegou na metade de novembro à Alameda Bom Fim. Os nomes por trás da operação, Ricardo Tetelbom, ex-Cookie do Foca, e Tiago Kaplan, sócio da Alfajores Odara, dizem que a proximidade entre a cultura porto-alegrense e portenha é o que moveu a operação.
"Porto Alegre tem essa veia latina e argentina muito forte. As pessoas aqui gostam e estão acostumadas com essas referências, então trouxemos isso misturado com a ideia de bar: ter fernet, vinho, cerveja, música e empanadas feitas na hora, que combinam muito com uma comida rápida e boa", explica Ricardo, que, ao lado do amigo, trouxe como estratégia de fidelização a personagem Dona Empa, que conversa em primeira pessoa com os clientes nas redes sociais.
"A gente juntou uma avó caricata argentina — que brincamos ser uma 'abuela' para a cidade inteira — com as nossas próprias memórias familiares afetivas”, detalha Tiago.
"Porto Alegre tem essa veia latina e argentina muito forte. As pessoas aqui gostam e estão acostumadas com essas referências, então trouxemos isso misturado com a ideia de bar: ter fernet, vinho, cerveja, música e empanadas feitas na hora, que combinam muito com uma comida rápida e boa", explica Ricardo, que, ao lado do amigo, trouxe como estratégia de fidelização a personagem Dona Empa, que conversa em primeira pessoa com os clientes nas redes sociais.
"A gente juntou uma avó caricata argentina — que brincamos ser uma 'abuela' para a cidade inteira — com as nossas próprias memórias familiares afetivas”, detalha Tiago.
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Nessa onda, Ricardo diz que a loja de número 5 na Alameda Bom Fim não requer formalidade e, apesar de ser considerado um negócio pequeno, busca emular uma casa de avó. “Tu chegas, pode tirar o tênis, sentar no sofá, pegar uma empanada e uma bebida e aproveitar com os amigos”, complementa.
Nessa onda, Ricardo diz que a loja de número 5 na Alameda Bom Fim não requer formalidade e, apesar de ser considerado um negócio pequeno, busca emular uma casa de avó. “Tu chegas, pode tirar o tênis, sentar no sofá, pegar uma empanada e uma bebida e aproveitar com os amigos”, complementa.
Sabores vão do espinafre ao doce de leite
O cardápio do bar de empanas prioriza o respeito aos formatos e preparos típicos argentina. Entre as opções salgadas, o menu reúne alternativas como Carne — a mais vendida até então —, Jamón y Queso, Pollo Cremoso, Humita e Espinaca y Ricota. Para a sobremesa, há empanadas de Banana y Dulce de Leche Banana y Dulche de Leche e Del Méc.
Com unidades que custam entre R$ 15,00 e R$ 17,00, Ricardo e Tiago pontuam que o ticket médio é acessível, já que uma refeição com duas empanadas e um refrigerante fica em torno de R$ 35,00. Para quem prefere acompanhar o lanche com uma cerveja no happy hour, o valor médio gira em R$ 42,00 — o bar dispõe de Fernet Cola, vinhos da marca porto-alegrense Suspeito e long necks.
As receitas foram desenvolvidas originalmente pelos próprios sócios na cozinha de casa, utilizando o forno pessoal de Tiago, que hoje faz parte do equipamento da loja. No local, também há objetos com história própria, como um rolo de massa artesanal antigo e caixas de guardar cartas que pertenceram à avó de Ricardo.
As receitas foram desenvolvidas originalmente pelos próprios sócios na cozinha de casa, utilizando o forno pessoal de Tiago, que hoje faz parte do equipamento da loja. No local, também há objetos com história própria, como um rolo de massa artesanal antigo e caixas de guardar cartas que pertenceram à avó de Ricardo.
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"Criamos um lugar afetivo a partir do momento em que as pessoas conseguem enxergar que cada detalhe tem um motivo de existência", ressalta Ricardo.
Para os próximos meses, a ideia é lançar caixas de empanadas congeladas, assim os clientes podem finalizar o preparo no forno ou na airfryer em casa.
"Criamos um lugar afetivo a partir do momento em que as pessoas conseguem enxergar que cada detalhe tem um motivo de existência", ressalta Ricardo.
Para os próximos meses, a ideia é lançar caixas de empanadas congeladas, assim os clientes podem finalizar o preparo no forno ou na airfryer em casa.
Endereço e horário de funcionamento
Na Alameda Bom Fim, localizada na rua Fernandes Vieira, nº 518, a Dona Empa ocupa a loja 5 e abre de quarta a sexta, das 14h às 22h; aos sábados, das 11h às 22h; e aos domingos, das 11h às 20h.