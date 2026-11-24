Degustar empanadas, fernet e vinho como se estivesse na casa de avó. Essa é a proposta do Dona Empa (@donaempa), bar focado em empanadas que chegou na metade de novembro à Alameda Bom Fim. Os nomes por trás da operação, Ricardo Tetelbom, ex-Cookie do Foca, e Tiago Kaplan, sócio da Alfajores Odara, dizem que a proximidade entre a cultura porto-alegrense e portenha é o que moveu a operação.



"Porto Alegre tem essa veia latina e argentina muito forte. As pessoas aqui gostam e estão acostumadas com essas referências, então trouxemos isso misturado com a ideia de bar: ter fernet, vinho, cerveja, música e empanadas feitas na hora, que combinam muito com uma comida rápida e boa" , explica Ricardo, que, ao lado do amigo, trouxe como estratégia de fidelização a personagem Dona Empa, que conversa em primeira pessoa com os clientes nas redes sociais.



"A gente juntou uma avó caricata argentina — que brincamos ser uma 'abuela' para a cidade inteira — com as nossas próprias memórias familiares afetivas”, detalha Tiago.

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Nessa onda, Ricardo diz que a loja de número 5 na Alameda Bom Fim não requer formalidade e, apesar de ser considerado um negócio pequeno, busca emular uma casa de avó. “Tu chegas, pode tirar o tênis, sentar no sofá, pegar uma empanada e uma bebida e aproveitar com os amigos”, complementa. Nessa onda, Ricardo diz que anão requer formalidade e, apesar de ser considerado um negócio pequeno, busca emular uma casa de avó. “Tu chegas, pode tirar o tênis, sentar no sofá, pegar uma empanada e uma bebida e aproveitar com os amigos”, complementa.

Sabores vão do espinafre ao doce de leite

O cardápio do bar de empanas prioriza o respeito aos formatos e preparos típicos argentina. Entre as opções salgadas, o menu reúne alternativas como Carne — a mais vendida até então —, Jamón y Queso, Pollo Cremoso, Humita e Espinaca y Ricota. Para a sobremesa, há empanadas de Banana y Dulce de Leche Banana y Dulche de Leche e Del Méc.

Com unidades que custam entre R$ 15,00 e R$ 17,00, Ricardo e Tiago pontuam que o ticket médio é acessível, já que uma refeição com duas empanadas e um refrigerante fica em torno de R$ 35,00. Para quem prefere acompanhar o lanche com uma cerveja no happy hour, o valor médio gira em R$ 42,00 — o bar dispõe de Fernet Cola, vinhos da marca porto-alegrense Suspeito e long necks.



As receitas foram desenvolvidas originalmente pelos próprios sócios na cozinha de casa, utilizando o forno pessoal de Tiago, que hoje faz parte do equipamento da loja. No local, também há objetos com história própria, como um rolo de massa artesanal antigo e caixas de guardar cartas que pertenceram à avó de Ricardo.

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"Criamos um lugar afetivo a partir do momento em que as pessoas conseguem enxergar que cada detalhe tem um motivo de existência", ressalta Ricardo.



Para os próximos meses, a ideia é lançar caixas de empanadas congeladas, assim os clientes podem finalizar o preparo no forno ou na airfryer em casa. "Criamos um lugar afetivo a partir do momento em que as pessoas conseguem enxergar que cada detalhe tem um motivo de existência", ressalta Ricardo.Para os próximos meses,assim os clientes podem finalizar o preparo no forno ou na airfryer em casa.

Endereço e horário de funcionamento

Na Alameda Bom Fim, localizada na rua Fernandes Vieira, nº 518, a Dona Empa ocupa a loja 5 e abre de quarta a sexta, das 14h às 22h; aos sábados, das 11h às 22h; e aos domingos, das 11h às 20h.