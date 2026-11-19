Oferecendo uma culinária de origem havaiana, o Mana Poke chega a Porto Alegre combinando frutas, proteínas, grãos e vegetais frescos. Com mais de 100 franquias pelo Brasil, a rede chega pela primeira vez ao Rio Grande do Sul com uma operação que combina delivery e autoatendimento.
À frente da primeira operação gaúcha do empreendimento estão os sócios Gustavo Paschoal, Leonardo Tomasello e Carlos Eduardo Frau. Já responsáveis por outras franquias da rede paulista no País, os empreendedores optaram pela capital gaúcha devido à aceitação cultural do poke e ao tamanho do mercado local.
"Analisando os números das capitais, entendemos que o potencial de Porto Alegre era bem maior pelo tamanho da cidade, pela riqueza e pelo volume de negócios que acontecem aqui", compartilha Gustavo.
Em busca de uma localização estratégica para atender tanto o público presencial quanto os pedidos por delivery, os empreendedores descrevem a procura pelo ponto comercial como uma das etapas mais importantes e desafiadoras para estabelecer a operação.
À frente da primeira operação gaúcha do empreendimento estão os sócios Gustavo Paschoal, Leonardo Tomasello e Carlos Eduardo Frau. Já responsáveis por outras franquias da rede paulista no País, os empreendedores optaram pela capital gaúcha devido à aceitação cultural do poke e ao tamanho do mercado local.
"Analisando os números das capitais, entendemos que o potencial de Porto Alegre era bem maior pelo tamanho da cidade, pela riqueza e pelo volume de negócios que acontecem aqui", compartilha Gustavo.
Em busca de uma localização estratégica para atender tanto o público presencial quanto os pedidos por delivery, os empreendedores descrevem a procura pelo ponto comercial como uma das etapas mais importantes e desafiadoras para estabelecer a operação.
Escolha estratégica do ponto
"A definição do ponto foi uma luta de quase um ano. A franqueadora nos passa um mapa de calor que cruza consumo de cartão, faixa de renda e onde as pessoas mais gastam com alimentação", relata Gustavo sobre o processo de escolha, que contou com o suporte da franqueadora.
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O local escolhido, na avenida Mariland, paralela à rua 24 de Outubro, próximo à avenida Nova York e ao polo gastronômico e boêmio dos bairros Auxiliadora e Moinhos de Vento, representa, segundo Gustavo, a união do útil ao agradável. Isso porque o delivery realizado em um raio de 3 km representa 80% das vendas. "Precisávamos de um ponto bem centralizado para cobrir o público certo", explica.
Com um cardápio inspirado na culinária havaiana, Carlos Eduardo explica que, apesar de oferecer opções com peixe cru, a rede não se caracteriza pela culinária japonesa. "Mesmo tendo peixe cru, nós trazemos um mix entre frutas, proteínas, edamame e bases como pupunha e espaguete de abobrinha", detalha.
O local escolhido, na avenida Mariland, paralela à rua 24 de Outubro, próximo à avenida Nova York e ao polo gastronômico e boêmio dos bairros Auxiliadora e Moinhos de Vento, representa, segundo Gustavo, a união do útil ao agradável. Isso porque o delivery realizado em um raio de 3 km representa 80% das vendas. "Precisávamos de um ponto bem centralizado para cobrir o público certo", explica.
Com um cardápio inspirado na culinária havaiana, Carlos Eduardo explica que, apesar de oferecer opções com peixe cru, a rede não se caracteriza pela culinária japonesa. "Mesmo tendo peixe cru, nós trazemos um mix entre frutas, proteínas, edamame e bases como pupunha e espaguete de abobrinha", detalha.
Do "precinho" a montagem própria
Entre as opções prontas e pré-combinadas do cardápio, os empreendedores destacam o Precinho, vendido por R$ 39,90, que tem o frango desfiado como proteína principal. "Na verdade, o valor do poke, sempre serrá dado pelo tipo de proteína que você coloca", conta Gustavo.
Com a proposta de oferecer variedade e praticidade no consumo do poke, o Mana Poke disponibiliza três tamanhos de porções: Marola, Viagem e Tsunami. Este último está disponível apenas na loja, que combina autoatendimento e atendimento no balcão.
Além de um cardápio com opções já montadas, os empreendedores destacam que o carro-chefe é a possibilidade de personalizar o próprio prato, por meio de uma ficha na qual o cliente assinala os ingredientes desejados.
"É onde você pode escolher a variedade de ingredientes e combinações que nós temos. Passa entre base, proteínas, toppings, crunches e nuts", compartilha Carlos Eduardo.
Com a proposta de oferecer variedade e praticidade no consumo do poke, o Mana Poke disponibiliza três tamanhos de porções: Marola, Viagem e Tsunami. Este último está disponível apenas na loja, que combina autoatendimento e atendimento no balcão.
Além de um cardápio com opções já montadas, os empreendedores destacam que o carro-chefe é a possibilidade de personalizar o próprio prato, por meio de uma ficha na qual o cliente assinala os ingredientes desejados.
"É onde você pode escolher a variedade de ingredientes e combinações que nós temos. Passa entre base, proteínas, toppings, crunches e nuts", compartilha Carlos Eduardo.
O Mana Poke incorpora três tamanhos de pedidos: o Marola, o Viagem e o Tsunami Artur Koch/JC
Delivery e planos futuros
Buscando se adaptar à rotina dos porto-alegrenses e consolidar a operação, os sócios apontam como próximos desafios a introdução da cultura no Estado, a padronização do atendimento e o fortalecimento do delivery.
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"No início do delivery, a plataforma te coloca em tempo padrão e num raio curto. À medida que mostramos capacidade de preparar um prato em cinco minutos, o aplicativo nos escala e amplia nossa visibilidade", conta Carlos Eduardo.
"No início do delivery, a plataforma te coloca em tempo padrão e num raio curto. À medida que mostramos capacidade de preparar um prato em cinco minutos, o aplicativo nos escala e amplia nossa visibilidade", conta Carlos Eduardo.
Endereço
O Mana Poke está localizado na avenida Mariland, n° 966, Auxiliadora. A operação funciona todos os dias, das 11h às 22h30min.