Oferecendo uma culinária de origem havaiana, o Mana Poke chega a Porto Alegre combinando frutas, proteínas, grãos e vegetais frescos. Com mais de 100 franquias pelo Brasil, a rede chega pela primeira vez ao Rio Grande do Sul com uma operação que combina delivery e autoatendimento.



À frente da primeira operação gaúcha do empreendimento estão os sócios Gustavo Paschoal, Leonardo Tomasello e Carlos Eduardo Frau. Já responsáveis por outras franquias da rede paulista no País, os empreendedores optaram pela capital gaúcha devido à aceitação cultural do poke e ao tamanho do mercado local.



" Analisando os números das capitais, entendemos que o potencial de Porto Alegre era bem maior pelo tamanho da cidade, pela riqueza e pelo volume de negócios que acontecem aqui ", compartilha Gustavo.



Em busca de uma localização estratégica para atender tanto o público presencial quanto os pedidos por delivery, os empreendedores descrevem a procura pelo ponto comercial como uma das etapas mais importantes e desafiadoras para estabelecer a operação.

Escolha estratégica do ponto

"A definição do ponto foi uma luta de quase um ano. A franqueadora nos passa um mapa de calor que cruza consumo de cartão, faixa de renda e onde as pessoas mais gastam com alimentação", relata Gustavo sobre o processo de escolha, que contou com o suporte da franqueadora.

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O local escolhido, na avenida Mariland, paralela à rua 24 de Outubro, próximo à avenida Nova York e ao polo gastronômico e boêmio dos bairros Auxiliadora e Moinhos de Vento, representa, segundo Gustavo, a união do útil ao agradável. Isso porque o delivery realizado em um raio de 3 km representa 80% das vendas. "Precisávamos de um ponto bem centralizado para cobrir o público certo", explica.



Com um cardápio inspirado na culinária havaiana, Carlos Eduardo explica que, apesar de oferecer opções com peixe cru, a rede não se caracteriza pela culinária japonesa. "Mesmo tendo peixe cru, nós trazemos um mix entre frutas, proteínas, edamame e bases como pupunha e espaguete de abobrinha", detalha. O local escolhido, na avenida Mariland, paralela à rua 24 de Outubro, próximo à avenida Nova York e, representa, segundo Gustavo, a união do útil ao agradável. Isso porque o delivery realizado em um raio de 3 km representa 80% das vendas. "Precisávamos de um ponto bem centralizado para cobrir o público certo", explica.Com um cardápio inspirado na culinária havaiana, Carlos Eduardo explica que, apesar de oferecer opções com peixe cru"Mesmo tendo peixe cru, nós trazemos um mix entre frutas, proteínas, edamame e bases como pupunha e espaguete de abobrinha", detalha.

Do "precinho" a montagem própria

Entre as opções prontas e pré-combinadas do cardápio, os empreendedores destacam o Precinho, vendido por R$ 39,90, que tem o frango desfiado como proteína principal. "Na verdade, o valor do poke, sempre serrá dado pelo tipo de proteína que você coloca", conta Gustavo.



Com a proposta de oferecer variedade e praticidade no consumo do poke, o Mana Poke disponibiliza três tamanhos de porções: Marola, Viagem e Tsunami. Este último está disponível apenas na loja, que combina autoatendimento e atendimento no balcão.



Além de um cardápio com opções já montadas, os empreendedores destacam que o carro-chefe é a possibilidade de personalizar o próprio prato, por meio de uma ficha na qual o cliente assinala os ingredientes desejados.



"É onde você pode escolher a variedade de ingredientes e combinações que nós temos. Passa entre base, proteínas, toppings, crunches e nuts", compartilha Carlos Eduardo.

O Mana Poke incorpora três tamanhos de pedidos: o Marola, o Viagem e o Tsunami Artur Koch/JC As opções seguem os mesmos tamanhos disponíveis no cardápio e permitem a inclusão de ingredientes adicionais mediante pagamento extra. "Se o cliente quiser adicionar mais itens aos padrões do prato, ele pode montar como preferir", relata Gustavo.

Delivery e planos futuros

Buscando se adaptar à rotina dos porto-alegrenses e consolidar a operação, os sócios apontam como próximos desafios a introdução da cultura no Estado, a padronização do atendimento e o fortalecimento do delivery.

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"No início do delivery, a plataforma te coloca em tempo padrão e num raio curto. À medida que mostramos capacidade de preparar um prato em cinco minutos, o aplicativo nos escala e amplia nossa visibilidade", conta Carlos Eduardo. À medida que mostramos capacidade de preparar um prato em cinco minutos, o aplicativo nos escala e amplia nossa visibilidade", conta Carlos Eduardo.

Endereço

O Mana Poke está localizado na avenida Mariland, n° 966, Auxiliadora. A operação funciona todos os dias, das 11h às 22h30min.