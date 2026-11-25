Apostando no público feminino e maduro, a Casa Pacheco opera em um ambiente vintage familiar dentro de uma galeria no bairro Pedra Redonda. O negócio aposta há dois anos em um cardápio que inclui sabores de tortas e salgados não industrializados e chá à vontade.



À frente de uma papelaria durante 15 anos, a empreendedora Maria Cecília Pacheco recalculou a rota do negócio após mudanças no padrão de consumo. Segundo ela, a digitalização em meio à pandemia de Covid-19 diminuiu o movimento do negócio. "Pensei: 'tenho que fazer algo que a internet não me roube'", conta.

Com a implementação gradual da cafeteria ao ambiente, o empreendimento passou por testes e modificações, estabelecendo-se com o nome de Casa Pacheco. "Em um ano e meio, ela [a cafeteria] me deu o que em 15 anos a papelaria não me deu", compartilha.



Atualmente, Maria Cecília aposta em uma estética vintage, com móveis antigos que visam atrair um público formado por mulheres maduras. "Já entendi que meus clientes são mulheres de meia idade para mais. E do que elas gostam? Elas gostam das memórias delas", relata.

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Espaço com histórias

Com móveis e louças antigas resgatados por meio de garimpo, a empreendedora investiu em uma estética antiga de teor afetivo e acolhedor. "Tudo o que tem dentro da minha loja tem uma história", conta Maria Cecília, acrescentando que garimpou desde mesas até conjuntos de chá.



Propondo uma culinária adaptada ao cliente, a Casa Pacheco mistura tortas e bolos artesanais com receitas que apostam nos assados. Ingredientes como frituras e calabresa foram substituídos por quiches e pastéis de forno. "Não quero ter a fritura", aponta.

Entre os destaques de venda, a empresária destaca a quiche de queijo brie com figo, disponível pelo valor de R$ 25,00. Já entre os doces, o local tem desde bolos de red velvet até uma torta de brigadeiro, mas o carro-chefe é a Pavlova de Morango, uma opção sem glúten feita com suspiro assado, mousse de chocolate branco e morango, pelo valor de R$ 30,00.



Buscando ter um diferencial, Maria Cecília agregou o chá de maçã como cortesia, após uma viagem em que consumiu o produto. "Servimos em bules bonitos. Sempre tem uma infinidade de garrafas térmicas pela loja que as mulheres sabem que podem chegar ali e tomar chá, elas mesmas olham e já pegam", compartilha.



Mesmo após a transição no modelo de negócios, o empreendimento ainda conta com um setor especializado em papelaria, mas com foco na papelaria fofa, adquirida especialmente como forma de presente. "Aquela demanda de estudo, da correria do dia a dia, eu não tinha mais", relata.

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Gestão multifuncional

Com uma equipe formada por quatro colaboradoras, os processos incluem um modelo de gestão multifuncional. A empreendedora atua tanto com atendimento e marketing, como com limpeza e produção na cozinha. "Sei todos os processos da minha loja desde a abertura da porta."

Descrevendo um processo quase industrial, o funcionamento da casa necessitou de adaptações à alta demanda, principalmente no modelo de eficiência diária na produção das tortas e bolos.

"Hoje, tenho mais de 30 tipos de torta e produzo simultaneamente", explica.

Processo de expansão



Com grandes retornos e prospecções de uma segunda unidade, a procura de clientes já supera o tamanho físico da loja, especialmente aos fins de semana.

"Quando está dando retorno, pensamos em crescer. Quem trabalha com alimentação sabe que é um produto que tem vida própria, você não consegue segurar."

Entre os planos futuros, Maria Cecília planeja um aumento de espaço para atendimento e a construção de mais uma cozinha.



"Hoje está inviável, passamos o café, esquentamos o chá e lavamos os bules, tudo ao mesmo tempo. Então, é uma bagunça organizada. Por isso, vou levar todas as bebidas para esse novo espaço."

Endereço e horário de funcionamento

A Casa Pacheco está localizada na avenida Coronel Marcos, nº 1804, Pedra Redonda. O estabelecimento opera de segunda-feira a sábado, das 9h às 19h.