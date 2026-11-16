Empresa de Novo Hamburgo cresce com arquitetura efêmera apostando em grandes feiras

Especializado no fornecimento de estandes para feiras e eventos, o Grupo JW, empresa de Novo Hamburgo, opera desde 2020 na área da arquitetura efêmera — dedicada a projetos temporários. Destaque na Expoagas 2026, com quase 1,5 mil m² de estandes, a empresa busca oferecer soluções especializadas às necessidades de diferentes segmentos.



Junto ao gerente executivo Michel Dhein, Janine Wingert é uma das sócias à frente do Grupo JW. Com quase 30 anos de atuação no mercado, a gerente comercial explica que a ideia de criar a empresa surgiu em 2020, durante a pandemia de covid-19.

"Dois parceiros importantes estavam encerrando as atividades, o que nos dificultaria a terceirização de produção e montagem no retorno pós-pandemia. Tinha a visão de um crescimento grande dos eventos presenciais, após a passagem desse episódio, o que efetivamente se concretizou", lembra.

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Projetos personalizados

Atuando com autonomia de produção nas áreas de marcenaria, serralheria, comunicação visual, parceiros para montagem, locação de mobiliário e equipamentos , a marca mantém, desde sua fundação, um crescimento de 8% ao ano, acompanhado de investimentos nos processos internos.

"Iniciamos em uma estrutura de 750 m², com uma equipe de cinco pessoas. Em seis anos estamos numa estrutura com quase 5 mil m² e uma equipe de 30 funcionários diretos, além de profissionais terceirizados, conforme as demandas e o calendário de eventos", detalha Janine.

Atualmente, o Grupo JW atua principalmente em duas frentes: desenvolvimento de projetos, com equipe interna especializada, e execução. "São 100% personalizados. Todo projeto é elaborado após uma reunião de briefing, onde o nosso time comercial e de projetos entende as necessidades, os produtos, as dores, os objetivos dos clientes em cada evento ou feira", explica a empreendedora, ressaltando que a empresa também atua com projetos terceirizados.

Propondo uma atuação conjunta para atender as necessidades dos clientes, Janine destaca que os principais desafios da operação estão relacionados ao espaço, à identidade visual e à operacionalidade da apresentação.

"Alguns estandes com cozinhas completas, alguns com demonstração de produtos e maquinários que exigem estruturas diferenciadas, outros com interações e atividades mais específicas", exemplifica a empreendedora.

Atuação conhecida



Sob uma perspectiva de expansão, a marca se destacou no ano de 2026 pela presença na Expoagas, evento em que o atendimento se estendeu para 14 clientes, totalizando mais de 1,4 mil m² de estandes montados.

"Nunca tínhamos montado tantos estandes com tantas metragens e tão complexos como foram na Expoagas", conta Janine.

O grupo também se destacou pela atuação fora do Estado com o atendimento de seis clientes em uma feira supermercadista no Rio de Janeiro, com uma metragem aproximada de 900 m² de área montada.

Tendo como objetivo principal a expansão, a empreendedora salienta que a empresa já construiu um nome no mercado, sendo conhecida por diversos agentes dos setores alimentício, de componentes para calçados, calçadista e metalmecânico.

"Temos 100% de aprovação na renovação da nossa carta de clientes", ressalta, acrescentando que as renovações decorrem constantemente de recomendações dentro da carteira de clientes.

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Prospecções futuras

Garantindo boas perspectivas de mercado, Janine afirma que os próximos passos consistem, além de ampliar as parcerias, aumentar as áreas de atuação, investindo na comunicação para conquistar clientes.