Picolé de pudim e pizza de bolo: doceria de Viamão projeta crescimento de 30%

Carolina Osório Doceria em uma operação com loja física, fábrica própria, atendimento a eventos e planos de expansão.



A relação com a cozinha, segundo a empreendedora, vem de muito antes da abertura da empresa. Com parentes ligados à gastronomia, Caroline cresceu entre preparações doces e salgadas. Apesar disso, cursou bacharelado em Turismo e chegou a atuar na área antes de transformar o hobby em fonte de renda.



O início das vendas aconteceu durante o período de popularização dos cupcakes. Enquanto trabalhava na Pucrs, Caroline levou alguns bolinhos para os colegas experimentarem, sem a intenção de comercializá-los, porém os pedidos começaram a surgir. “Fiz alguns cupcakes e levei para o pessoal provar, sem intenção de vender. E aí começaram a me perguntar se eu não fazia para vender”, conta Caroline. Empreender pode ser uma necessidade, mas também pode nascer de uma paixão, mesmo quando ainda não há garantias de que a ideia vai se transformar em um negócio. Foi assim que Caroline Osório começou a construir sua trajetória na confeitaria. Há 19 anos no mercado, a empreendedora comanda, ao lado do esposo e sócio, Stive Costa, a, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O que começou com cupcakes vendidos para amigos e colegas do trabalho se transformouA relação com a cozinha, segundo a empreendedora, vem de muito antes da abertura da empresa.Apesar disso, cursou bacharelado em Turismo e chegou a atuar na área antes de transformar o hobby em fonte de renda.O início das vendas aconteceu durante o período de popularização dos cupcakes. Enquanto trabalhava na Pucrs, Caroline levou alguns bolinhos para os colegas experimentarem,. “Fiz alguns cupcakes e levei para o pessoal provar, sem intenção de vender. E aí começaram a me perguntar se eu não fazia para vender”, conta Caroline.

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durante anos, percorreu estabelecimentos do Centro de Viamão oferecendo os doces. Com o aumento das encomendas, a rotina começou a ficar incompatível com o emprego formal. A produção acontecia à noite e nos fins de semana, até que a demanda levou Caroline a se dedicar integralmente ao negócio. A decoração em tons de rosa, com flores e referências ao universo infantil NATHAN LEMOS/JC a procura por produtos de pronta-entrega, revelou uma nova oportunidade de abrir as portas para quem quisesse consumir os doces sem precisar fazer uma encomenda antecipada. “ O pessoal sentia a necessidade de ter um lugar para poder ir e já comprar alguma coisa na hora ”, explica Caroline. Em 2007, a empreendedora passou a produzir para comercialização e,. Com o aumento das encomendas, a rotina começou a ficar incompatível com o emprego formal. A produção acontecia à noite e nos fins de semana, até que a demanda levou Caroline a se dedicar integralmente ao negócio.A fábrica surgiu em 2015 para atender às encomendas, incluindo bolos e doces para casamentos, formaturas e aniversários. Com o tempo,de abrir as portas para quem quisesse consumir os doces sem precisar fazer uma encomenda antecipada. “”, explica Caroline.

Da fábrica à loja física



A primeira loja física aberta em 2019 permaneceu em funcionamento por cinco anos e acompanhou o crescimento das vendas durante a pandemia de Covid-19, quando os pedidos por delivery ganharam força. O espaço tinha apenas três mesas, com capacidade para nove pessoas, e logo se tornou pequeno para a procura.



O empreendimento também chegou a manter uma unidade em Porto Alegre por um ano, em 2021, além de uma operação sazonal em Cidreira. Por questões de identificação com o espaço e logística, a empreendedora optou por concentrar a operação em Viamão. Desde 2024, a doceria funciona em um endereço maior, com capacidade para receber até 50 pessoas sentadas.



A estrutura reúne salão de atendimento e cozinha de finalização, enquanto o ateliê de produção, instalado em outro endereço, concentra a fabricação dos produtos. A operação atende tanto o consumidor final quanto empresas e eventos corporativos. A empresa também recebe encomendas para festas particulares e oferece eventos exclusivos no salão após o horário de fechamento, a partir de 30 pessoas. As opções incluem brunch com produtos da casa ou serviço por cardápio. O bolo de nuvem é um dos preparos com mais saída na doceria NATHAN LEMOS/JC supera em mais de três vezes o das encomendas. Para acompanhar a demanda sem comprometer a qualidade e a rotina da equipe, a empresa também passou por uma revisão do cardápio. “ A gente deu uma enxugada para otimizar a produção, os insumos, melhorar a margem dos produtos que efetivamente saíam mais e melhorar a qualidade de vida dos colaboradores ”, afirma Caroline. e acompanhou o crescimento das vendas durante a pandemia de Covid-19, quando os pedidos por delivery ganharam força. O espaço tinha apenas três mesas, com capacidade para nove pessoas, e logo se tornou pequeno para a procura.O empreendimento também chegou a manter uma unidade em Porto Alegre por um ano, em 2021, além de uma operação sazonal em Cidreira. Por questões de identificação com o espaço e logística, a empreendedora optou por concentrar a operação em Viamão. Desde 2024, a doceria funciona em um endereço maior,A estrutura reúne salão de atendimento e cozinha de finalização, enquantoA operação atende tanto o consumidor final quanto empresas e eventos corporativos. A empresa também recebe encomendas para festas particulares. As opções incluem brunch com produtos da casa ou serviço por cardápio.Apesar da variedade de canais, a loja física se tornou o principal braço do negócio. Segundo Caroline, o faturamento do espaçoPara acompanhar a demanda sem comprometer a qualidade e a rotina da equipe, a empresa também passou por uma revisão do cardápio. “”, afirma Caroline.

Novos produtos e planos de expansão

O movimento acompanha uma trajetória de crescimento que, conforme a empreendedora, superou as expectativas iniciais. Para o próximo ano, a projeção é ampliar o faturamento em pelo menos 30%. Parte dessa estratégia está relacionada à abertura de novas frentes de atuação. A empresa pretende alugar o espaço ao lado da loja atual para instalar uma operação de cestas e presentes, um projeto antigo de Caroline, além de uma cozinha-modelo destinada à realização de cursos, mentorias e consultorias.



Entre os produtos mais procurados da doceria estão a fatia da torta Marta Rocha, as empadinhas e o chamado bolo pizza, uma criação que se tornou uma das marcas registradas da marca. A ideia surgiu do aproveitamento das partes de bolo que sobravam durante o nivelamento das massas para a montagem das tortas. Cortados em oito partes, os pedaços deram origem ao doce em formato de pizza.

A casa também oferece coxinhas de morango, tortas inteiras, sobremesas e opções salgadas, além de uma linha de gelatos artesanais e picolés recheados, lançada em janeiro deste ano. Entre os sabores estão pudim, morango, Nutella e leite em pó com Nutella. Os gelatos incluem opções de pistache, cheesecake e cookies com caramelo salgado.

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Experiência como diferencial competitivo



a atenção aos detalhes se tornou parte da estratégia. “Hoje, ter qualidade no produto é o mínimo. Não é mais diferencial. Se não tem qualidade, tu não pode nem estar no mercado”, avalia a empreendedora. Além dos doces, a proprietária desenvolveu um menu de salgados NATHAN LEMOS/JC até o atendimento, ambiente e aroma da loja, com essência de baunilha. “A gente tenta atingir todos os sentidos aqui. É paladar, é olfato. O nosso slogan é ‘doce em todos os sentidos’'" explica. A decoração em tons de rosa, com flores e referências ao universo infantil, buscando criar um espaço acolhedor para famílias e crianças. Para Caroline, o diferencial da marca vai além do sabor. Em um mercado com cada vez mais confeitarias e opções de delivery,. “Hoje, ter qualidade no produto é o mínimo. Não é mais diferencial. Se não tem qualidade, tu não pode nem estar no mercado”, avalia a empreendedora.A proposta envolve desde a apresentação dos doces e das embalagens. “A gente tenta atingir todos os sentidos aqui. É paladar, é olfato. O nosso slogan é ‘doce em todos os sentidos’'" explica. A decoração em tons de rosa, com flores e referências ao universo infantil, buscando criar um espaço acolhedor para famílias e crianças.

Endereço e horário de funcionamento

A Caroline Osório Doceria está localizada na avenida Senador Salgado Filho, nº 8145, no bairro Jardim Krahe, em Viamão. A doceria opera todos os dias, das 10h às 20h.