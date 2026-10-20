Propondo um conceito que mistura o rock clássico com hambúrguer, a Rock Garage Hamburgueria, negócio já consolidado em Alvorada, chega a Porto Alegre nesta quarta-feira (21) com uma operação no bairro Moinhos de Vento. Ofertando as linhas clássicas de hambúrgueres, xis e smash burgers, o estabelecimento adiciona um delivery e um espaço na calçada ao novo empreendimento.
Novidade
Hamburgueria de Alvorada temática de rock escolhe Porto Alegre para expandir operação
A Rock Garage Hamburgueria chega ao bairro Moinhos de Vento com o mesmo cardápio e serviço de delivery
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Os primos Rafael Raupp e Maurício de Marco estão à frente da nova unidade da Rock Garage na Capital. Segundo Rafael, fundador da marca, a vinda para Porto Alegre atende a um pedido do próprio público.
"O nosso público que frequenta a Rock Garage não é o de Alvorada, é da Região Metropolitana. Então, há muito tempo, o pessoal de Porto Alegre já está pedindo uma Rock Garage", detalha o empreendedor.
A escolha do ponto em Porto Alegre leva em consideração, segundo os sócios, as características de consumo da cidade. Segundo eles, mesmo com um local mais enxuto, é possível aproveitar a cultura do consumo em calçadas, presente na Capital, para expandir o espaço.
"Queríamos dar um espaço na rua para o pessoal que gosta de ficar e curtir o ambiente de fora também", compartilha Maurício, acrescentando que o estabelecimento terá capacidade interna para cerca de 50 pessoas.
Com oito colaboradores, Rafael considera que parte da produção diária dependa de insumos trazidos de Alvorada, considerando o espaço reduzido em comparação à unidade original. Segundo ele, o nicho do empreendimento exige sempre alimentos frescos. "Se a carne acabou às 22h, fecha o restaurante", compartilha.
Com o mesmo cardápio de xis, hambúrgueres e smash burgers, acompanhado pelos tradicionais drinks, os empreendedores ainda trabalham na precificação do cardápio para a nova unidade.
"O prédio lá [em Alvorada] é meu, já aqui é alugado. Quando se vai fazer o preço de insumos, tem que precificar tudo, inclusive gastos fixos e variáveis", comenta Rafael.
Considerando presença em um mercado mais concorrido, os empreendedores optaram pela região central da cidade como uma estratégia para impulsionar o alcance da operação em delivery. "A nossa ideia é levar a garagem para dentro de casa", explica Maurício.
Mantendo o conceito que o empreendimento carrega nesses nove anos de operação, a Rock Garage em Porto Alegre manterá decoração temática marcante e ambientação sonora planejada, baseada, principalmente, no rock clássico. "É um som bacana, uma comida de alta qualidade, um atendimento de excelência e com um ambiente agradável", detalha Rafael.
Somando nove anos de história, a Rock Garage Hamburgueria começou como uma operação enxuta na garagem do pai de Rafael. "Eu trabalhava com transporte escolar na época, era a garagem onde guardava as vans. Então, eu reformei ela", lembra.
Após anos de crescimento, e mais dois empreendimentos gastronômicos em outras áreas, a expectativa dos sócios é construir a reputação do negócio entre o público porto-alegrense.
"O que estamos esperando é que Porto Alegre nos abrace que nem Alvorada abraçou", compartilha Maurício.
A Rock Garage Hamburgueria inaugura nesta quarta-feira (21). O estabelecimento está localizado na rua Coronel Bordini, n° 705, Auxiliadora.