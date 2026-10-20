Hamburgueria de Alvorada temática de rock escolhe Porto Alegre para expandir operação

Com oito colaboradores, Rafael considera que parte da produção diária dependa de insumos trazidos de Alvorada, considerando o espaço reduzido em comparação à unidade original. Segundo ele, o nicho do empreendimento exige sempre alimentos frescos. "Se a carne acabou às 22h, fecha o restaurante", compartilha.

Com o mesmo cardápio de xis, hambúrgueres e smash burgers, acompanhado pelos tradicionais drinks

"O prédio lá [em Alvorada] é meu, já aqui é alugado. Quando se vai fazer o preço de insumos, tem que precificar tudo, inclusive gastos fixos e variáveis", comenta Rafael.

Delivery e ambientação Considerando presença em um mercado mais concorrido, os empreendedores optaram pela região central da cidade como uma estratégia para impulsionar o alcance da operação em delivery. "A nossa ideia é levar a garagem para dentro de casa", explica Maurício. Mantendo o conceito que o empreendimento carrega nesses nove anos de operação, a Rock Garage em Porto Alegre manterá decoração temática marcante e ambientação sonora planejada, baseada, principalmente, no rock clássico. "É um som bacana, uma comida de alta qualidade, um atendimento de excelência e com um ambiente agradável", detalha Rafael. LEIA TAMBÉM > Delivery de sushi investe mais de R$ 1 milhão em lounge no Trend Orla Nove anos de Rock Garage Após anos de crescimento, e mais dois empreendimentos gastronômicos em outras áreas, a expectativa dos sócios é construir a reputação do negócio entre o público porto-alegrense. Endereço e inauguração A Rock Garage Hamburgueria inaugura nesta quarta-feira (21). O estabelecimento está localizado na rua Coronel Bordini, n° 705, Auxiliadora. "O que estamos esperando é que Porto Alegre nos abrace que nem Alvorada abraçou", compartilha Maurício. Somando nove anos de história, a Rock Garage Hamburgueria começou como uma operação enxuta na garagem do pai de Rafael. "Eu trabalhava com transporte escolar na época, era a garagem onde guardava as vans. Então, eu reformei ela", lembra.

, os empreendedores ainda trabalham na precificação do cardápio para a nova unidade.