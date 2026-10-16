Brechó do Futebol aposta em espaço para eventos e amplia atuação no Centro Histórico

Brechó do Futebol aragem do Brechó, espaço cultural dedicado a eventos da própria marca, além de festas particulares. A operação, localizada na mesma rua da unidade do Brechó no Centro, está em testes desde julho, mas a inauguração oficial ocorreu durante os jogos da dupla Gre-Nal pela Copa do Brasil, em setembro.



“A gente começou a funcionar ali no início de julho, durante os jogos do Brasil na Copa e na final da Copa do Mundo”, comenta o empreendedor André Damiani, que comanda o negócio ao lado de mais dois sócios, Otávio Uninski e Carlos Cologhero. Segundo o sócio, a expectativa era abrir as portas no primeiro jogo da seleção brasileira, mas, devido a atrasos na obra, não foi possível. Operando há mais de 15 anos, o, bar e brechó em Porto Alegre focado na cultura futebolística latino-americana, inaugurou recentemente a G, espaço cultural dedicado a eventos da própria marca, além de festas particulares. A operação, localizada na mesma rua da unidade do Brechó no Centro, está em testes desde julho,“A gente começou a funcionar ali no início de julho, durante os jogos do Brasil na Copa e na final da Copa do Mundo”, comenta o empreendedor André Damiani, que comanda o negócio ao lado de mais dois sócios, Otávio Uninski e Carlos Cologhero. Segundo o sócio, a expectativa era abrir as portas no primeiro jogo da seleção brasileira, mas, devido a atrasos na obra, não foi possível.

A Garagem do Brechó nasce com a proposta de ser um espaço cultural, dedicado a apresentações de diferentes estilos musicais, além de receber feiras e eventos particulares, como formaturas e aniversários. “A gente quer fazer um espaço cultural, colocar bastante música, samba, pagode, rock, todas as vertentes musicais”, explica André. A programação também contempla transmissões esportivas, mantendo a relação histórica da marca com o futebol. “ O futebol é a nossa principal proposta, está no nosso sangue. A gente começou o Brechó com o futebol, então temos um telão enorme na estrutura ”, comenta.



A novidade se soma à loja física, ao e-commerce e aos três bares da marca na Capital: a unidade do Centro Histórico, na rua Fernando Machado; a operação do Moinhos de Vento, na rua Marquês do Herval; e o Gaúcha Sports Bar, no Viva Open Mall, na avenida Nilo Peçanha.

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Com investimento de R$ 350 mil, a Garagem do Brechó contempla uma estrutura com televisores de 65 polegadas, telão de LED, parrilla, bar e toda a reforma do imóvel, que anteriormente funcionava como uma oficina mecânica. A operação também oferece serviço de alimentação, com carnes, espetinhos, legumes, queijos, pastéis, aipim e batata frita. Com investimento de R$ 350 mil,e toda a reforma do imóvel, que anteriormente funcionava como uma oficina mecânica. A operação também oferece serviço de alimentação, com carnes, espetinhos, legumes, queijos, pastéis, aipim e batata frita.

Gastronomia e programação cultural



A parrilla é um dos diferenciais da nova operação em relação aos demais bares da marca, que trabalham principalmente com petiscos, hambúrgueres e pizzas. Na Garagem, a proposta é oferecer desde opções rápidas, como espetinhos, até cortes de carne para eventos e encontros gastronômicos. “A prioridade ali são os cortes de carne. A gente vai fazer espetinhos também, uma coisa mais prática, para o pessoal conseguir comer mesmo em pé, durante um jogo ou um show de samba e pagode”, explica André.



O espaço tem capacidade para receber cerca de 280 pessoas, entre público sentado e em pé, e já começou a sediar feiras, como o Brick de Desapegos. A programação deve alternar eventos culturais, encontros promovidos pela própria marca e atividades particulares. “A gente vai abrir também para aniversários, festas, formaturas, todo tipo de evento nesse segmento”, afirma o empreendedor.



Diferentemente do bar do Centro, que funciona regularmente, a Garagem deve abrir principalmente em dias de jogos e eventos específicos. A estratégia, segundo André, também considera a organização das operações da própria marca. “O bar do Centro funciona todos os dias, menos na segunda-feira. Se a Garagem ficasse aberta diariamente, acabaria virando uma concorrência interna nossa”, comenta.

Escolha do espaço e expansão



A decisão de investir em um endereço voltado a eventos foi motivada pela oportunidade de ocupar o imóvel e pela percepção de que existe demanda por espaços desse perfil em Porto Alegre. Segundo André, os sócios observaram o funcionamento de operações semelhantes no 4º Distrito e identificaram potencial para levar uma proposta parecida ao Centro Histórico.



“A gente nota que funciona muito esse tipo de espaço no Quarto Distrito. Vimos que poderíamos fazer a mesma coisa no Centro Histórico, que fica mais central e facilita o acesso de quem mora na Zona Sul, no Centro e na Zona Norte”, explica o empreendedor. Para ele, a localização é um diferencial em uma cidade onde a distância influencia a escolha dos programas. “A gente acha que Porto Alegre não é uma cidade tão grande, mas tem essa cultura de não gostar de percorrer 10, 12, 15 quilômetros. As pessoas preferem andar três ou quatro quilômetros para chegar ao lugar onde querem ir”, avalia André.



O imóvel foi locado em dezembro do ano passado, mas as obras começaram em março e foram concluídas no início de julho. A reforma exigiu intervenções estruturais para adaptar a antiga oficina mecânica à nova proposta. “Era um local bem precário. A gente teve que fazer o piso novo, derrubar parede, levantar parede. Tivemos que mexer em bastante coisa”, conta.

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Com as operações já distribuídas por diferentes regiões da Capital, os sócios avaliam que a expansão para outras cidades pode ser o próximo passo. A possibilidade de abrir uma unidade na Zona Sul de Porto Alegre chegou a ser considerada, mas ainda não há planos definidos. O principal objetivo, neste momento, é levar o Brechó do Futebol para o Rio de Janeiro



“Seguimos conversando com esse pessoal para ver se, em um futuro próximo, conseguimos colocar a marca no Rio”, afirma o sócio. A expectativa é viabilizar a nova operação até meados do próximo ano. Com as operações já distribuídas por diferentes regiões da Capital, os sócios avaliam que a expansão para outras cidades pode ser o próximo passo. A possibilidade de abrir uma unidade na Zona Sul de Porto Alegre chegou a ser considerada, mas ainda não há planos definidos. O principal objetivo, neste momento, é levar o Brechó do Futebol para o“Seguimos conversando com esse pessoal para ver se,”, afirma o sócio. A expectativa é viabilizar a nova operação até meados do próximo ano.

Endereço e funcionamento

A Garagem do Brechó está localizada na rua Coronel Fernando Machado, nº 1204, no Centro Histórico de Porto Alegre. A agenda de eventos do novo estabelecimento está disponível no Instagram (@brechodofutebolgaragem).