Há 36 anos, frango com queijo no palito é tradição no bairro Ipanema

Era 20 de setembro de 1990 quando Luiz Vanderlei Fagundes, popularmente conhecido como Tio Luizão, decidiu criar um lanche especialmente para o Acampamento Farroupilha. Ao lado da esposa, Sandra Mara Fagundes, montou uma barraca que, 36 anos depois, viraria quase que um ponto turístico no bairro Ipanema: o Frango com Queijo no Palito (@frangocomqueijo).

O casal fundador faleceu há alguns anos, mas o legado segue vivo graças ao empenho da filha, Tais Fagundes, e de seu marido Rafael Pires.

" Eu sempre digo que, para o meu pai e para a minha mãe, o frango com queijo foi o sonho de uma vida inteira. Meu pai morreu em 2020 trabalhando, esteve com a gente de domingo a terça, dormiu na quarta e na quinta não acordou. Minha mãe, este ano, trabalhou até o último dia. Foi para casa na quarta e no outro dia não acordou. Eles viveram para o frango com queijo", revela Tais, que acompanhou os pais nessa jornada desde os 10 anos de idade.

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Um negócio sobre rodas

Seus pais popularizaram o produto sob rodas: primeiro, com uma Kombi munida apenas de uma mesa com botijão embaixo; depois veio o trailer, melhor equipado, que Tais prepara os lanches até os dias de hoje.

A pequena Kombi foi o primeiro veículo da operação Artur Koch/JC

"Ele ficava sentado, de chinelinho de dedo. Nem trabalhar assim hoje em dia pode. Vendia na praça, das 14h à meia-noite. Depois, engatava o trailer para o Chalaça, vendia até as 6h da manhã e vinha embora para casa. Dormia só até as 11h, comprava os insumos e voltava a fazer todo o processo de novo", lembra Tais, afirmando que não tinha chuva, sol, vento ou granizo que impedisse a família de oferecer o fatídico Frango com Queijo no Palito.

Por mais de 30 anos, o trailer fincou raízes na praça conhecida como Largo Cinco Mil Duzentos e Oito, no bairro Ipanema. A presença do empreendedor foi tão marcante que o local foi batizado oficialmente em 2024 como Largo Tio Luizão.

Reconhecimento da história de Tio Luizão no empreendedorismo Artur Koch/JC

Mas não foi só na praça que Tio Luizão ofereceu o espetinho. A popularidade veio também em razão das jornadas itinerantes. O empreendedor era figurinha carimbada nos principais eventos culturais e comemorativos da Capital, como a Semana Farroupilha, o Fórum Social Mundial, a Feira Latino-Americana, o Carnaval no Porto Seco, entre outras celebrações. A rota de lazer e boemia também incluiu paradas emblemáticas em frente ao parquinho da Redenção e no antigo Timbuca, no bairro Tristeza.

O antigo trailer foi responsável por popularizar o produto em Porto Alegre Artur Koch/JC

Após o falecimento do seu pai, Tais e Rafael assumiram a gestão ao lado de Sandra e decidiram retirar o trailer das ruas. Agora, ele fica fixo no terreno que possuem em frente à praça, na Orla de Ipanema.

Para alimentar os gaudérios

Originalmente, o produto era apenas uma bolinha de queijo em um palito de dente, que, apesar do tamanho, saciava a fome da gurizada que saía faminta das apresentações tradicionalistas.

"Ele e a mãe faziam em casa, colocavam num pote e iam para os rodeios vender para a gurizada que dançava chula no CTG. A mãe deixava a cuba fritando para que eles pegassem na corrida. Era um lanche rápido, que depois foi tomando uma proporção maior", recorda Tais, contando que além de tradicionalista e contador de causos, Tio Luizão foi um cozinheiro de mão cheia.

Iguaria exclusiva da Zona Sul

O espetinho que, segundo a empreendedora, "não se encontra em lugar nenhum do mundo", está em processo de patente. Com o passar do tempo a iguaria cresceu, ganhando diversos sabores. As opções disponíveis partem de R$ 15,00.

O clássico custa R$ 15,00 Artur Koch/JC

Além da versão tradicional que remonta às madrugadas do Chalaça, o cardápio se diversificou para atender todos os públicos. Dentre as opções salgadas, destacam-se o Misto Supremo — com frango, bacon e queijo —, o Provolone Supremo, o 5 Queijos e versões sem carne, além de uma linha inédita de espetinhos doces gourmet com base de queijo empanado, como Romeu e Julieta, e Churrito com doce de leite e Brigadeiro.

O sucesso se reflete nos números. O casal conta que, mesmo no inverno, em um dia bom como um domingo ensolarado, mais de 300 pessoas passam por lá. No verão, com o povo na rua, a procura salta para até 2 mil espetinhos por final de semana.

A enchente de maio de 2024

Os empreendedores foram impactados pela enchente de maio de 2024. As águas invadiram o terreno, derrubaram os muros, tomaram a casa e chegaram a tombar o trailer.

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Rafael diz que o estabelecimento permaneceu dois meses e meio de portas fechadas. Para piorar o cenário, durante os dez dias em que a região ficou sem energia elétrica, a família perdeu freezers inteiros e cerca de cinco mil mercadorias.

"Contando com a reconstrução, que ainda está em andamento, pode considerar mais de R$ 40 mil", relata Rafael.

Para conseguir reerguer o espaço, eles tiveram que usar as economias da empresa. "Tínhamos um caixa e uma reserva guardada para melhorias. Teve que ser usado para conseguirmos abrir de novo. Tu tens que ser muito resiliente", desabafa o proprietário.

Varejo, franquias e até um livro

Mirando o futuro, Tais e Rafael preparam novas estratégias para expandir o legado do Tio Luizão e da dona Sandra. Entre os projetos em andamento estão a distribuição da linha de congelados para redes de supermercados, a formatação de um modelo de franquias e a instalação de uma estrutura de cobertura retrátil no pátio para se desvencilhar das adversidades do clima e operar durante todo o ano, todos os dias.

Além dos negócios, a filha busca agora escrever um livro para registrar oficialmente no papel cada capítulo dessa trajetória.

Tais guarda com carinho os registros do passado Artur Koch/JC

"Não sou escritora, nunca escrevi, mas vai ter história para contar: o Frango com Queijo passou por pandemia, passou enchentes. Foi muito resiliente", sonha Tais.