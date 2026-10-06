Com comida de boteco e grelhados na hora, bar é novidade no Rio Branco

Montar o prato com salada, arroz, feijão e massa e depois pedir um corte de frango grelhado, alcatra ou filé mignon. Assim funciona o buffet do Cabral 322 (@barcabral322), novo bar e restaurante no bairro Rio Branco. A cozinha serve a carne no ponto escolhido em uma panelinha de ferro em cerca de cinco minutos. "Assim, não fica aquela carne seca, fria, borrachuda, e a pessoa consegue almoçar rápido, dentro do seu intervalo", resume o empreendedor Salvador Nicolau da Rocha, que abriu o bar no fim de setembro ao lado do irmão, Luís Felipe Machula.



A dupla leva à Capital a experiência de quatro anos à frente da conveniência Pier 58, no Ramblas, na praia de Atlântida, em Xangri-Lá. O motivo da escolha foi o crescimento da rua e do bairro Rio Branco que, segundo Salvador, teve alta considerável no número de estabelecimentos abertos nos últimos anos.

"Vimos que o comércio aumentou, decidimos arriscar aqui" , diz o empreendedor.

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Cabral 322 - Salvador Nicolau da Rocha Gustavo Marchant/Especial/JC O bar ocupa uma casa que passou por quase cinco meses de reforma. Ficaram apenas paredes laterais e a frente, mantida para guardar a identidade do imóvel. Cabem cerca de 35 pessoas sentadas na parte interna, entre salão e deck, e a área externa, que ainda espera o aval da Prefeitura de Porto Alegre para operar um parklet, deve receber mais 30 cadeiras.

Almoço pensado para quem está na correria

No almoço de segunda a sexta-feira, a proposta é garantir rapidez para quem come no intervalo de trabalho. O restaurante oferece um buffet variado de acompanhamentos com saladas e pratos quentes, mas o diferencial segue no preparo das proteínas grelhadas na hora.

À noite e nos fins de semana, o cardápio destaca opções à la carte e petiscos como o bolinho de costela, a batata da Cabral, temperada com especiarias defumadas e alecrim, e o carreteiro, também servido na panela de ferro.

Na carta de bebidas, a prioridade são chopes e os clássicos preparados exclusivamente com frutas, sem o uso de xaropes. Há opções de drinks como Aperol, Negroni, Manhattan, Sex on the Beach e Cosmopolitan, além de mojitos nos sabores morango, limão, laranja e manga. O Cabral 322 abre com parcerias com a Jägermeister, Red Bull e Cervejaria Alcapone, com a proposta de utilizar a frente da casa para ações das marcas e movimentar a rua em datas como o St. Patrick's Day.



"O nosso drink é feito só com fruta. Demora um pouquinho mais, mas nós priorizamos a qualidade. Temos os drinks mais clássicos e os autorais, e a nossa ideia é fazer eventos com as marcas parceiras aqui na frente", destaca.

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Salvador conta que convidados lotaram o bar nos primeiros dias de inauguração e, com a abertura ao público, o bar vendeu 40 pratos no almoço de forma orgânica, sem muita divulgação na internet. O empreendedor vê com bons olhos esse início, percebendo o perfil da clientela mais familiar do que propriamente de balada.

"Acredito que a cada dia esse movimento vai aumentar, e a ideia para daqui a uns dois anos é abrir mais uma unidade", projeta Salvador.

O Cabral 322 fica na rua Cabral, nº 322, no Rio Branco Gustavo Marchant/Especial/JC

Endereço e horário de funcionamento

O Cabral 322 fica na rua Cabral, nº 322, no Rio Branco. No almoço, a casa abre de segunda a sábado, das 11h às 14h30min. Já à noite, o bar e restaurante funciona de terça a sábado, das 17h à meia-noite.