Novo bar na Cidade Baixa aposta em à la minuta de dia e drinks clássicos à noite

Começar o dia com uma à la minuta e depois saborear smash burgers e drinks clássicos ao cair da noite. É com essa premissa que a Cidade Baixa acaba de ganhar o Buena 925 (@buena925bar), um bar tocado por três amigos, agora sócios, que vem para integrar a rotina dos moradores do bairro e acolher todos os públicos.
"Queremos fazer parte da Cidade Baixa como um todo. Quem passa por aqui de dia pode almoçar com a gente ou pedir no trabalho, e à noite voltar para tomar um drink ou uma cerveja com os amigos. Somos três amigos abrindo um bar, sem intimidar ninguém: pode vir de bermuda e camiseta de futebol ou de calça social, tanto faz. Não é um lugar chique, nem simples demais. Queremos ser um local sincero", aponta Pedro Camper, empreendedor de primeira viagem ao lado dos já experientes Ariel Tvorecki, proprietário do Yakuza Sushi 893, e Pedro Zanchet, dono do Quinto Club.
O slogan da parceria é do almoço ao último drink, e essa máxima ocorre logo às 11h quando a casa abre. Propondo preços mais populares, a à la minuta, por exemplo, sai por R$ 25,00 — um preço abaixo do mercado, como entendem os empresários —, mesmo que isso implique uma margem de lucro menor.
"Queremos fazer parte da Cidade Baixa como um todo. Quem passa por aqui de dia pode almoçar com a gente ou pedir no trabalho, e à noite voltar para tomar um drink ou uma cerveja com os amigos. Somos três amigos abrindo um bar, sem intimidar ninguém: pode vir de bermuda e camiseta de futebol ou de calça social, tanto faz. Não é um lugar chique, nem simples demais. Queremos ser um local sincero", aponta Pedro Camper, empreendedor de primeira viagem ao lado dos já experientes Ariel Tvorecki, proprietário do Yakuza Sushi 893, e Pedro Zanchet, dono do Quinto Club.
O slogan da parceria é do almoço ao último drink, e essa máxima ocorre logo às 11h quando a casa abre. Propondo preços mais populares, a à la minuta, por exemplo, sai por R$ 25,00 — um preço abaixo do mercado, como entendem os empresários —, mesmo que isso implique uma margem de lucro menor.
"Atacamos essa questão de precificação justamente para ser algo mais popular, porque é complicado tu ires a algum lugar hoje em dia e pagar R$ 40,00 no almoço", defende Camper, que revela, em breve, ter a opção do prato para vegetarianos, com bife de faláfel.
Às 15h, a casa entra em stand by, mas retorna ao anoitecer para oferecer smash burgers e a parte de coquetelaria. Há três sabores do lanche atualmente: o tradicional carne e queijo, e duas releituras de fast foods famosos, inspirados no MC Donalds e Burger King para criar memória afetiva.
A ideia é que, no futuro, comecem a entrar autorais, misturando culinárias do mundo todo. "Vai ter, por exemplo, com kimchi coreano e um vegetariano com faláfel e homus. É para fugir um pouco do óbvio e do padrão dos outros lugares", esclare Ariel.
Coquetelaria sem inventar
Na parte dos drinks, Zanchet está no comando. A ideia, segundo ele, é apostar nos tradicionais bem executados, como gin tônica e negroni.
"A ideia era trazer os clássicos, que todo mundo conhecesse e gostasse, nada muito fora do comum", ressalta.
"A ideia era trazer os clássicos, que todo mundo conhecesse e gostasse, nada muito fora do comum", ressalta.
Nessa toada, Camper destaca a versatilidade do bar, que também se alia a pegada de convêniência, ofertando bebidas em copos mais simples, de 400ml.
"O cliente pode passar aqui, pegar algo de conveniência e ir para o "esquenta" em alguma festa, por exemplo. Tanto para quem vai consumir aqui, presencialmente, quanto para quem só está passando, a embalagem já vai ser pensada para isso", pontua.
Ainda nas bebidas, o Buena possui parceria com a marca alemã Jägermeister, que, conforme os sócios, orna bem com a proposta plural do bar.
"Quero tomar um drink mais sofisticado, ou até mesmo shot, tem Jäger. Casa em todos os ambientes, assim como a gente", expõe Camper.
Em busca da identidade
O espaço comporta 45 pessoas entre o salão interno e as mesas de rua no parklet. Futuramente, também há a vontade de montar um balcão integrado no estilo dos bares de São Paulo e aqui em Porto Alegre, no modus operandi da Lancheria do Parque, para comer enquanto interage com a equipe.
"A gente quer deixar bem aberto para o futuro: trazer DJ, fazer cardápio itinerante, um churrasquinho na rua, um evento de rua. É difícil definir hoje como vai ser o padrão do lugar, porque a gente inicia idealizando uma coisa, mas o público que abraçar a gente pode ser outro, e a gente vai se readaptar. Não queremos depender da demanda, o plano é criar eventos durante a semana para atrair o público", detalha Ariel.
Endereço e horário de funcionamento
O Buena 925 fica na Sarmento Leite, nº 925, na Cidade Baixa. O bar abre das 11h às 15 e das 19h à meia-noite.