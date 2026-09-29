Novo bar na Cidade Baixa aposta em à la minuta de dia e drinks clássicos à noite

Começar o dia com uma à la minuta e depois saborear smash burgers e drinks clássicos ao cair da noite. É com essa premissa que a Cidade Baixa acaba de ganhar o Buena 925 (@buena925bar), um bar tocado por três amigos, agora sócios, que vem para integrar a rotina dos moradores do bairro e acolher todos os públicos.



"Queremos fazer parte da Cidade Baixa como um todo. Quem passa por aqui de dia pode almoçar com a gente ou pedir no trabalho, e à noite voltar para tomar um drink ou uma cerveja com os amigos. Somos três amigos abrindo um bar, sem intimidar ninguém: pode vir de bermuda e camiseta de futebol ou de calça social, tanto faz. Não é um lugar chique, nem simples demais. Queremos ser um local sincero" , aponta Pedro Camper, empreendedor de primeira viagem ao lado dos já experientes Ariel Tvorecki, proprietário do Yakuza Sushi 893, e Pedro Zanchet, dono do Quinto Club.



O slogan da parceria é do almoço ao último drink, e essa máxima ocorre logo às 11h quando a casa abre. Propondo preços mais populares, a à la minuta, por exemplo, sai por R$ 25,00 — um preço abaixo do mercado, como entendem os empresários —, mesmo que isso implique uma margem de lucro menor.

"Atacamos essa questão de precificação justamente para ser algo mais popular, porque é complicado tu ires a algum lugar hoje em dia e pagar R$ 40,00 no almoço", defende Camper, que revela, em breve, ter a opção do prato para vegetarianos, com bife de faláfel.

Às 15h, a casa entra em stand by, mas retorna ao anoitecer para oferecer smash burgers e a parte de coquetelaria. Há três sabores do lanche atualmente: o tradicional carne e queijo, e duas releituras de fast foods famosos, inspirados no MC Donalds e Burger King para criar memória afetiva.

A ideia é que, no futuro, comecem a entrar autorais, misturando culinárias do mundo todo. "Vai ter, por exemplo, com kimchi coreano e um vegetariano com faláfel e homus. É para fugir um pouco do óbvio e do padrão dos outros lugares", esclare Ariel.

Coquetelaria sem inventar

Na parte dos drinks, Zanchet está no comando. A ideia, segundo ele, é apostar nos tradicionais bem executados, como gin tônica e negroni.



"A ideia era trazer os clássicos, que todo mundo conhecesse e gostasse, nada muito fora do comum", ressalta.

Nessa toada, Camper destaca a versatilidade do bar, que também se alia a pegada de convêniência, ofertando bebidas em copos mais simples, de 400ml.

"O cliente pode passar aqui, pegar algo de conveniência e ir para o "esquenta" em alguma festa, por exemplo. Tanto para quem vai consumir aqui, presencialmente, quanto para quem só está passando, a embalagem já vai ser pensada para isso", pontua.

Ainda nas bebidas, o Buena possui parceria com a marca alemã Jägermeister, que, conforme os sócios, orna bem com a proposta plural do bar.

"Quero tomar um drink mais sofisticado, ou até mesmo shot, tem Jäger. Casa em todos os ambientes, assim como a gente", expõe Camper.

Em busca da identidade

O espaço comporta 45 pessoas entre o salão interno e as mesas de rua no parklet. Futuramente, também há a vontade de montar um balcão integrado no estilo dos bares de São Paulo e aqui em Porto Alegre, no modus operandi da Lancheria do Parque, para comer enquanto interage com a equipe.

"A gente quer deixar bem aberto para o futuro: trazer DJ, fazer cardápio itinerante, um churrasquinho na rua, um evento de rua. É difícil definir hoje como vai ser o padrão do lugar, porque a gente inicia idealizando uma coisa, mas o público que abraçar a gente pode ser outro, e a gente vai se readaptar. Não queremos depender da demanda, o plano é criar eventos durante a semana para atrair o público", detalha Ariel.

Endereço e horário de funcionamento

O Buena 925 fica na Sarmento Leite, nº 925, na Cidade Baixa. O bar abre das 11h às 15 e das 19h à meia-noite.