Marca gaúcha quer revolucionar o uso da farofa além do churrasco

A farofa costuma ocupar um lugar quase automático ao lado do churrasco, especialmente no Rio Grande do Sul. Para a El Capitan, marca de farofas e produtos para churrasco, o acompanhamento pode ir muito além da carne assada. Liderada pelo economista André Ferrari e por Cris Mendes, a marca quer ampliar os espaços ocupados pelo produto e levá-lo a diferentes pratos e ocasiões.



A aposta parte de um alimento que os empreendedores enxergam como essencialmente brasileiro. “ A farofa é considerada a rainha do Brasil. É o alimento mais brasileiro que existe, que é o único produto que literalmente une o Brasil de Norte a Sul. Todos os estados brasileiros consomem farofa, cada um à sua maneira ”, afirma Cris. No Rio Grande do Sul, a combinação mais tradicional é com churrasco. É dessa associação que a El Capitan construiu sua identidade.



Hoje, a empresa trabalha com oito versões de farofa, considerando os produtos licenciados de Grêmio e Inter, além de quatro geleias — bacon, cebola, pimenta e pimenta defumada —, sais e fumaça líquida. Os campeões de venda são as farofas de cebola e a geleia de pimenta defumada.

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A farofa de panetone, por exemplo, virou ingrediente de uma sobremesa para eventos: banana na brasa, doce de leite e farofa. “Ninguém quer ser a confeiteira do churrasco. A gente quer fazer o cordeiro, a ovelha, o costelão, os cortes nobres, picanha, entrecot e a sobremesa”, conta Cris. A El Capitan trabalha com oito versões de farofa Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC para eventos: banana na brasa, doce de leite e farofa. “Ninguém quer ser a confeiteira do churrasco. A gente quer fazer o cordeiro, a ovelha, o costelão, os cortes nobres, picanha, entrecot e a sobremesa”, conta Cris.

Da cozinha de André à construção da marca







De volta a Porto Alegre, comandou operações gastronômicas premiadas, nas quais já servia suas próprias receitas de farofa e geleia. Durante a pandemia, em 2020, decidiu deixar uma dessas operações e retomar o projeto de construir uma indústria de alimentos. O que começou com a venda para amigos ganhou escala. “Comecei a vender para os amigos e aí começou a fluir também. Decidi vender a minha parte na operação e dedicar-me exclusivamente ao Capitan”, comenta André.



Cris entrou na história em 2022, quando encontrou uma empresa pequena e diante do desafio de disputar espaço em um mercado dominado por grandes marcas. “Me questionava como entraríamos no mercado dominado pelas gigantes”, lembra a empreendedora. A resposta foi explorar a relação com o churrasco.



André passou a atuar como assador e os dois começaram a participar de eventos do setor, levando produtos e presenteando outros profissionais. “A gente olhou, a gente transformou o André na figura de um assador, como ele já tinha assado na Austrália”, conta Cris.



Em 2023, a El Capitan passou a atuar também com eventos corporativos e sociais. A marca se tornou a farofa oficial de grandes eventos do segmento e passou a vender produtos como souvenir no Parque Harmonia. A farofa também recebeu o selo de produto da Capital Mundial do Churrasco. Além das farofas, a marca conta com opções de geleias Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC A história da El Capitan começa antes do CNPJ. Formado em Economia pela Pucrs, André morou na Austrália, onde trabalhou em uma indústria de alimentos e se interessou pela produção em escala.De volta a Porto Alegre,. Durante a pandemia, em 2020, decidiu deixar uma dessas operações e retomar o projeto de construir uma indústria de alimentos. O que começou com a venda para amigos ganhou escala. “Comecei a vender para os amigos e aí começou a fluir também. Decidi vender a minha parte na operação e dedicar-me exclusivamente ao Capitan”, comenta André.Cris entrou na história em 2022, quando encontrou uma empresa pequena e diante do desafio de. “Me questionava como entraríamos no mercado dominado pelas gigantes”, lembra a empreendedora. A resposta foi explorar a relação com o churrasco.André passou a atuar como assador. “A gente olhou, a gente transformou o André na figura de um assador, como ele já tinha assado na Austrália”, conta Cris.Em 2023, a El Capitan passou a atuar também com eventos corporativos e sociais. A marca se tornou a farofa oficial de grandes eventos do segmento. A farofa também recebeu o selo de produto da Capital Mundial do Churrasco.

Voz para quem vive o churrasco



Circulando por esse mercado, André e Cris identificaram outra oportunidade: falar sobre um ecossistema que envolve profissionais, indústria, turismo, eventos, educação e negócios. Em 2023, surgiu o projeto que começou como Capitan Entrevista e, em 2024, migrou para o podcast A Voz do Churrasco.