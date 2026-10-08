Nova geração aposta no empreendedorismo em busca de liberdade

Para muitos jovens, a maioridade chega também com a decisão sobre o futuro profissional: ingressar no Ensino Superior, escolher um curso, definir o próximo passo. Neste momento, o empreendedorismo tem sido uma aposta, que também aparece como alternativa paralela nos anos seguintes. Os números mostram que negócios criados por jovens são uma realidade por todo o País e representam a fonte de renda de muitas pessoas. A pesquisa Empreendedorismo jovem no Brasil 2025: realidade, desafios e oportunidades, publicada pelo Sebrae no último ano, aponta que cerca de 5 milhões de jovens entre 18 e 29 anos comandam seus próprios negócios no Brasil. Ao longo dos anos, como aponta o estudo do Sebrae, o perfil do jovem empreendedor vem mudando. Segundo levantamento, entre o 2012 e 2025, o percentual de jovens empreendedores com Ensino Superior incompleto ou mais saiu de aproximadamente 14% para quase 28%. Já entre os setores, Serviços (57%) e Comércio (17%) são os destaques. A região Sul do País concentra 14% dos jovens empreendedores do País. No Rio Grande do Sul, 18,7% da população jovem comenda seu próprio negócio. Esse é o caso do Kroma Studio (@callmekroma), negócio de Porto Alegre que oferta serviços na área da beleza. A nail artist Laila Bianco, 25 anos, e a maquiadora Luiza Garcia, 22 anos, uniram esforços em um único estabelecimento. Para Laila, o ato de empreender na juventude é uma consequência do trabalho que ela desenvolve desde a adolescência. "Comecei com 17 anos e eu sou mãe. Era algo que, com o meu filho pequeno, eu precisava. Antes mesmo de ser mãe, já achava que eu poderia empreender", compartilha. A jovem, que iniciou como nail artist através de atendimentos em casa, afirma que a convicção sobre a ideia do negócio é essencial. "Empreender é consequência do que a gente faz todo dia por amor, porque faz sentido, porque não tem plano B", afirma. Já para Luiza, a atual geração de empreendedores comete o erro de pular etapas e acelerar processos. A jovem, que iniciou trajetória como maquiadora aos 15 anos atendendo amigas para festas de debutantes após aprender técnicas em tutoriais no YouTube, acredita que constância é um dos principais fatores para o sucesso de um negócio. "Nunca senti pressa de ter que fazer as coisas correndo, tudo o que estamos colhendo hoje é consequência de baixar a cabeça, fazer e dar constância", compartilha. Branding para criar conexão com a clientela

Buscando profissionalizar o espaço e aprimorar o ambiente a partir de seus próprios gostos pessoais e características, as empreendedoras investiram no processo de reforma e branding visual do negócio. "Não queríamos ser um espaço de beleza convencional e genérico, mas sim que as pessoas entrassem aqui e sentissem que estão em casa", comenta Luiza.



Segundo as sócias, a reforma aconteceu há cerca de um ano, mas recentemente elas optaram por investir na marca própria através do nome Kroma Studio. "Kroma vem de cromático, de cor, de toda a possibilidade de cores e arte que conseguimos colocar quando estamos executando o nosso trabalho", conta Laila. Elas ainda detalham que, mesmo com o processo de reforma e implementação da decoração diferenciada, o estabelecimento ainda chama mais a atenção do público pelo serviço ofertado. "Sinto que as pessoas sempre vieram aqui mais pelos nossos serviços e pela experiência que a gente oferecia do que pelo lugar em específico. Então, claro, movimenta mais agora tendo tudo isso, mas continua sendo pela mesma proposta, porque foi só algo que já existia e se estendeu, comenta Luiza. Principais serviços Para as jovens, o tempo é o principal investimento na realização dos serviços ofertados. Segundo Laila, as empreendedoras chegam a passar mais horas no estabelecimento do que em qualquer outro ambiente, com alguns atedimentos sendo realizados, inclusive, durante a madrugada. "Se eu pudesse te citar algo que é de maior valor, sem dúvidas é o nosso tempo. É dedicar todo ele para trazer toda essa força aqui para dentro", relata. Luiza aponta que a escolha do prédio comercial, na zona sul da Capital, que possui portaria e segurança 24 horas, tornou-se um ativo importante para viabilizar os horários diversificados de atendimento. " Se eu vir às 4h da manhã, aqui tem a segurança para isso." Contando também com o atendimento da nail artist Sofia Ciarlini, o empreendimento, atualmente oferta serviços de unhas e maquiagem. Laila detalha que o carro-chefe é o alongamento de unhas personalizado, com aplicação disponível pelo valor de R$ 230,00 e manutenção entre R$ 150,00 e R$ 200,00, podendo variar conforme a complexidade da arte. Já Luiza explica que as maquiagens são realizadas em atendimentos com preços fixos, podendo variar conforme demais necessidades, como atendimentos externos para noivas. Endereço e horário de funcionamento O Kroma Studio está localizado na rua Doutor Armando Barbedo, n° 425, no bairro Tristeza.

Estudantes de Gastronomia montam cozinha de eventos em Porto Alegre

Jhean, Lorenzo e Kauã querem ter liberdade para criar e, por isso, criaram o Rue

Jhean Oliveira, Lorenzo Caetano e Kauã Rodrigues decidiram empreender com a marca Rue

Foto: Julia Nascimento/@cruaframe/Divulgação/JC

"Via que, para conseguir fazer minha arte, eu tinha que empreender na gastronomia. Ficar pelos outros para sempre não dá", reflete o cozinheiro Kauã Rodrigues, de 21 anos. Ele entrou no projeto dos colegas Jhean Oliveira e Lorenzo Caetano, ambos de 22 anos e estudantes de Gastronomia da Pucrs, para tirar do papel o Rue (@rue.poa) — uma marca focada em gastronomia de eventos particulares e em restaurantes parceiros.

Os três deixaram os empregos fixos em cozinhas profissionais para se dedicar integralmente ao negócio. A renda de hoje vem do faturamento do Rue e de frilas para os próprios restaurantes por onde passaram, que continuam chamando o trio para apoiar a operação. Largar o emprego fixo, contudo, partiu de uma insatisfação comum: mesmo que isso significasse estabilidade, não trazia a autonomia desejada pelos jovens.

Cozinha sem amarras

"Queremos fazer as nossas coisas, ter liberdade para criar. Mesmo sendo muito novos, buscamos aprender coisas novas, porque qualquer um de nós chega a um estágio em que estagna na cozinha, sem ter mais o que aprender", entende Lorenzo, que compara o cenário atual com a mentalidade da geração dos pais, que ingressava em uma empresa buscando um porto seguro para a vida toda. "A antiga geração pegava uma empresa para ficar e se aposentar. Hoje, o cara vê que, às vezes, passa 10 anos numa cozinha e, de um dia para o outro, chegam e dizem: 'obrigado aí, tchau'. Não adianta saber de tudo dentro do restaurante e depois ser descartado", entende o jovem.

A aposta no trabalho independente só foi possível graças a uma vitrine: o próprio ambiente da Pucrs, onde o convívio com professores e colegas serviu de ecossistema para testar e validar o negócio em tempo recorde."A gente está numa bolha muito boa pra crescer. Tem muitos professores e alunos apoiando. Isso permite que a gente sonhe alto", afirma Kauã.

Em apenas um mês de operação, em meados de abril deste ano, os três perceberam que "a galera comprou a ideia", tanto que investiram em camisetas com a marca Rue. Essa é só uma das estratégias para fidelizar a comunidade; a outra abarca o trabalho feito nas redes sociais. Os cozinheiros deixaram de lado o perfeccionismo para mostrar a vida real e os bastidores da operação, que acontece na garagem da casa de Kauã. "Foi uma obra em tempo recorde, mas já temos todos os equipamentos. Quem vê na internet acha até que é um erro, mas a gente prefere mostrar o processo, da feira à produção, do que só postar foto da comida", reconhece Jhean.

Ainda que com pouca idade, os três têm bagagem e não se prendem a uma única culinária. Jhean é a referência quando o menu pede massas artesanais ou pratos italianos, além de dominar a panificação. Já Lorenzo prefere trabalhar com culinária oriental e frutos do mar, enquanto Kauã passa por fases criativas e, atualmente, está aprofundado na gastronomia Nikkei — fusão entre as culinárias peruana e japonesa. Para os estudantes, a diversidade de repertório de cada um agrega valor e versatilidade na hora de montar cardápios exclusivos para os clientes.

Embora a operação itinerante garanta flexibilidade e baixo custo, o plano de longo prazo é abrir um espaço físico próprio, longe do modelo convencional. "É um sonho que não dá para tirar da cabeça, senão a gente relaxa", projeta Kauã.

A ideia do grupo é criar um ambiente com balcão, bar, música e cozinha aberta, sem as barreiras de um restaurante convencional.

"A gente busca essa proximidade, sem aquela parada de cozinha trancada, onde só o garçom fala com a mesa", descreve Lorenzo.

Inquietação e busca por estilo de vida moldam novos empreendimentos, diz especialista

Ana Cecília Bisso, professora da Pucrs à frente de laboratório de inovação, acredita em uma geração de empreendedores com foco em estilo de vida e negócios de impacto

Ana Cecília Bisso está à frente do Idear, laboratório na Pucrs

Foto: Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC

Tendo em vista o perfil propositivo procurado pelas empresas e a busca de diferentes públicos, entre eles os jovens, por estabelecer empreendimentos, existem profissionais que atuam no campo de mediação e auxílio a este público. Estabelecido na Pucrs, o Idear, Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Inovação, atende majoritariamente pessoas com idades entre 18 e 23 anos.

Ana Cecília Bisso é uma das professoras fundadoras do Idear. A jornalista, que já atuou na imprensa tradicional e à frente de startups, enxergou no empreendedorismo uma nova oportunidade.

"A educação empreendedora foi uma ferramenta para conseguir transformar essas oportunidades que eu via, as ideias que eu tinha, em coisas concretas", compartilha.

Tipos de empreendedorismo

Segundo a professora, existem dois tipos diferentes de empreendimentos que moldam o panorama atual, ambos em crescimento.

"O empreendedorismo por necessidade é aquele que ocorre a partir da necessidade de um incremento de renda. Precisa-se fazer uma faculdade, uma viagem. Empreende-se para incrementar renda ou para ter um meio de vida", explica.

Para além da necessidade, existe o empreendedorismo de oportunidade, que se caracteriza pela escolha consciente de empreender, mesmo tendo outras opções profissionais disponíveis.

Para Ana Cecília, mesmo em um País em que existem diversos públicos com necessidades de criar negócios para sustento próprio, a escolha de iniciar no setor por oportunidade está muito atrelada a características de estilo de vida dos mais jovens.

"Os mais jovens tendem a olhar esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal como muito importante, como a questão da saúde mental e relação com o propósito, por exemplo" , explica a professora, acrescentando que, em muitos empreendimentos por oportunidade, há o direcionamento em atender a um estilo de vida próprio.

Novos perfis e eixos

A partir da experiência no atendimento da nova geração, ela acredita que as ideias de negócios estão, cada vez mais, saindo dos eixos tradicionais e se expandindo para outras áreas.

"Temos visto propostas muito diferentes, da Biologia, da Teologia, do Direito, da Comunicação, da História. São estudantes da História que trabalham com jogos. Já de estudantes do Design, vêm muitas ideias diferentes", exemplifica.

Desde universitários que buscam ideias em sala de aula a jovens que querem incrementar negócios familiares, a professora descreve que a inquietação é uma característica presente nesta geração.

"Atendemos muitas pessoas que têm curiosidade e vontade de fazer uma coisa diferente, pessoas interessadas em entender um pouquinho mais sobre o empreendedorismo e, talvez, concretizar ideias. Então, são indivíduos que vêm com propostas, com ideias e que se imaginam no futuro", complementa.

Negócios de impacto

Com atuação em diferentes frentes, o Idear opera de forma multidisciplinar, ofertando programas, oficinas e serviços. Entre eles, a especialista destaca o Torneio Empreendedor, uma competição anual de ideias, gratuita e aberta a todos os públicos, assim como oficinas e capacitações, muitas gratuitas.

"Hoje, a palavra principal é impacto, no sentido de transformação. A pergunta é 'que transformação eu quero gerar para o mundo'. Inclusive, provocamos os empreendedores a não olharem só para os seus negócios com a ideia de lucrar, mas como esse negócio impacta a sociedade e o meio ambiente", conta.

Atendendo novas necessidades do mercado e novos perfis de consumidores, ela detalha que os negócios atuais tendem a se concretizar como negócios de impacto, empreendimentos sustentáveis financeiramente que nascem com o objetivo primordial de gerar uma mudança positiva.

"Se olharmos, os consumidores demandam isso e o mercado também. Precisamos ter um mundo cada vez melhor e trazer essa responsabilidade para o empreendedor desde o centro."

O Idear está localizado no prédio 15 da Pucrs, na avenida Ipiranga, n° 6681, Partenon. O laboratório atende de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 22h30min.