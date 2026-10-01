A cidade está cheia de bons rolês

À La Minuta da Terezinha estará, em breve, em novo ponto, ampliando a operação Muito se fala que não tem nada para fazer em Porto Alegre. Mas discordo completamente dessa percepção: a nossa Capital é repleta de negócios que valem a pena o teu tempo. Na Página 3 desta edição, contamos uma novidade sobre uma das à la minutas mais clássicas de Porto Alegre. A. Caso ainda não tenha experimentado, vale muito a pena conhecer e provar uma das melhores batatas fritas da cidade.

Arte, moda, discos de vinil, bar, cafeteria: os segmentos são variados Mas não são só clássicos, Porto Alegre também é feita de novos negócios — e a Página Central desta edição é uma prova disso. Nos últimos meses, os novos negócios do Viaduto Otávio Rocha, que passou por uma ampla obra de revitalização que levou cerca de três anos, começaram a abrir as portas. Agora, os passeios — nomeados com as estações do ano — estão com diversos espaços prontos para receber o público., mas, em comum, está o objetivo de reconstruir um importante espaço econômico e cultural da cidade.