A cidade está cheia de bons rolês

Muito se fala que não tem nada para fazer em Porto Alegre. Mas discordo completamente dessa percepção: a nossa Capital é repleta de negócios que valem a pena o teu tempo. Na Página 3 desta edição, contamos uma novidade sobre uma das à la minutas mais clássicas de Porto Alegre. A À La Minuta da Terezinha estará, em breve, em novo ponto, ampliando a operação. Caso ainda não tenha experimentado, vale muito a pena conhecer e provar uma das melhores batatas fritas da cidade.
Mas não são só clássicos, Porto Alegre também é feita de novos negócios — e a Página Central desta edição é uma prova disso. Nos últimos meses, os novos negócios do Viaduto Otávio Rocha, que passou por uma ampla obra de revitalização que levou cerca de três anos, começaram a abrir as portas. Agora, os passeios — nomeados com as estações do ano — estão com diversos espaços prontos para receber o público. Arte, moda, discos de vinil, bar, cafeteria: os segmentos são variados, mas, em comum, está o objetivo de reconstruir um importante espaço econômico e cultural da cidade.
Portanto, não faltam lugares para conhecer, o que acontece é que, muitas vezes, não ampliamos nossos horizontes. Não precisa ser blasé ou ter medo de cair no hype, aproveita o fim de semana e vai dar um rolê pela cidade. Almoço em um clássico, fim de tarde em uma novidade. Porto Alegre e principalmente os empreendedores e empreendedoras que constroem a economia da Capital merecem esse prestígio.