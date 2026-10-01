Isadora Jacoby Editora do GeraçãoE


Ao Leitor

A cidade está cheia de bons rolês

Das novidades aos clássicos, empreendedores apostam alto em Porto Alegre
Muito se fala que não tem nada para fazer em Porto Alegre. Mas discordo completamente dessa percepção: a nossa Capital é repleta de negócios que valem a pena o teu tempo. Na Página 3 desta edição, contamos uma novidade sobre uma das à la minutas mais clássicas de Porto Alegre. A À La Minuta da Terezinha estará, em breve, em novo ponto, ampliando a operação. Caso ainda não tenha experimentado, vale muito a pena conhecer e provar uma das melhores batatas fritas da cidade.
Muito se fala que não tem nada para fazer em Porto Alegre. Mas discordo completamente dessa percepção: a nossa Capital é repleta de negócios que valem a pena o teu tempo. Na Página 3 desta edição, contamos uma novidade sobre uma das à la minutas mais clássicas de Porto Alegre. A À La Minuta da Terezinha estará, em breve, em novo ponto, ampliando a operação. Caso ainda não tenha experimentado, vale muito a pena conhecer e provar uma das melhores batatas fritas da cidade.
Mas não são só clássicos, Porto Alegre também é feita de novos negócios — e a Página Central desta edição é uma prova disso. Nos últimos meses, os novos negócios do Viaduto Otávio Rocha, que passou por uma ampla obra de revitalização que levou cerca de três anos,  começaram a abrir as portas. Agora, os passeios — nomeados com as estações do ano — estão com diversos espaços prontos para receber o público. Arte, moda, discos de vinil, bar, cafeteria: os segmentos são variados, mas, em comum, está o objetivo de reconstruir um importante espaço econômico e cultural da cidade. 
Portanto, não faltam lugares para conhecer, o que acontece é que, muitas vezes, não ampliamos nossos horizontes. Não precisa ser blasé ou ter medo de cair no hype, aproveita o fim de semana e vai dar um rolê pela cidade. Almoço em um clássico, fim de tarde em uma novidade. Porto Alegre e principalmente os empreendedores e empreendedoras que constroem a economia da Capital merecem esse prestígio.