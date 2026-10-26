Marca gaúcha de alimentação saudável mira 11 unidades e quer faturar R$ 18 milhões em 2027

Comida saudável, sem restrições e que agrade todos os paladares. Uma loja com essa proposta chegou recentemente ao Bom Fim. Trata-se da franquia gaúcha Mix Natural Food (@mixnatural), dos sócios Jonathan Camara, Lucas Fagundes e Rafael Carvalho. No número 648 da Fernandes Vieira, quem toma conta da operação é Karla Santos, franqueada que também levou o modelo para a cantina da família que opera há 43 anos no Colégio Marista Rosário.

"Imagina tu trocares uma coisa que vinha dando certo por 40 anos, era um risco para mim. Mas a franquia me possibilitou uma visão fora da caixa, porque quando tu ficas dentro de um sistema há muito tempo, acaba parando no tempo", explica Karla.

Karla Santos também comanda uma unidade na antiga cantina da família, no Colégio Marista Rosário Gustavo Marchant/Especial/JC

A cantina longeva, apelidada de Miscelânea, ficou em stand-by por apenas um período de sua existência, na pandemia. Quando ressurgiu, queria renovação, portanto, apostou nos moldes do Mix Natural Food, dado o fato de que Jonathan, pai de aluno, entregou um cartão para Karla apresentando a ideia da franquia.

A operação no Rosário completou um ano recentemente e funciona como quiosque, diferente do modelo de loja de rua que vem tocando há pouco mais de dois meses no Bom Fim. A franqueadora se divide para dar conta das duas operações: ela abre a loja na Fernandes Vieira e fica até o final da tarde, e depois vai para o colégio cobrir o turno da noite — que vale a pena devido a atividades extraclasse como judô e balé, que vão até tarde.

Karla garante que nenhuma fritura entra na cozinha 100% elétrica Gustavo Marchant/Especial/JC

Conforme Jonathan, a unidade mais em conta é o container, por R$ 149 mil, seguido do quiosque, que parte de R$ 189 mil. Já uma loja de rua exige cerca de R$ 219 mil, enquanto uma unidade em shopping demanda aproximadamente R$ 249 mil. Para 2027, o sócio projeta faturamento de R$ 18 milhões. Até lá, a marca fechará 2026 com 11 unidades inauguradas: seis em Porto Alegre — na Nilo Peçanha, Fernandes Vieira, Andradas, Moinhos de Vento, Barão do Amazonas e no Colégio Marista Rosário —, duas em Florianópolis e outras três, distribuídas entre Caxias do Sul, Canoas e Uruguaiana — ponto na cidade fronteiriça é o mais recente da marca.

Natural, mas sem restrições

No cardápio do Mix Natural Food, destacam-se alimentos e bebidas cheios de possíveis combinações, como pokes, bowls, woks, wraps, saladas, sucos, smoothies e açaís. Segundo Karla, tudo é feito na hora, e os insumos chegam todos os dias. A loja trabalha com ingredientes altamente perecíveis, como peixes, camarões, verduras e frutas frescas, por isso, um dos pilares da operação é a organização metódica no estoque e na cozinha.

Os pratos recebem diferentes combinações, como os pokes e smoothies Gustavo Marchant/Especial/JC

"É isso que eu gosto de oferecer, uma coisa saudável, saborosa e muito fresca. Feito na hora. Temos os medidores, tudo é porcionado e bem calculado exatamente para não ter essa quebra, para evitar que seja posto fora", aponta Karla, que também destaca o fato da cozinha ser 100% elétrica, e por estar alinhada ao conceito de saúde da marca, nada de fritura chega aos pratos.

À medida que consolida suas lojas, Karla nota que o consumo de cada unidade é diferente. A gurizada, segundo ela, gosta dos wraps e açaís, já que são itens de rápido consumo — considerando o tempo curto de intervalo dos alunos —, enquanto a loja de rua demanda por pratos quentes.

A loja no Bom Fim fica na rua Fernandes Vieira, nº 648 Gustavo Marchant/Especial/JC

"Aqui (no Bom Fim), foi uma surpresa, porque eu tive que me remodelar na minha maneira de trabalhar. No começo, eu meio que me quebrei, mas estou me adaptando, é uma experiência muito ampla", confidencia a franqueadora.

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Endereço e horário de funcionamento

A franquia da Mix Natural Food comandada por Karla fica na Rua Fernandes Vieira, nº 648. A loja funciona de terça a domingo, das 10h às 20h.