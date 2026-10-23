Para vencer a sazonalidade, hamburgueria do Litoral chega a Porto Alegre com vinhos e drinks

Hambúrguer com carne Angus feito na parrilla, drinks, carta de vinhos e mezanino com vista para a rua. É com essa proposta que o Rick Burger na Brasa (@rickempoa), de Imbé, chegou para se estruturar em Porto Alegre. A decisão de trocar o CEP veio após o casal Lívia Feldens e Ricardo Vieira entender que quebrar a cabeça com a sazonalidade do Litoral não era uma opção.

"Na praia, a gente ficava em uma gangorra por causa do tempo. Se a previsão marcava final de semana bonito, a gente se preparava e comprava os insumos, mas na sexta-feira caía um toró e ficávamos com todo o estoque guardado. Ficava essa montanha-russa. Não compensava ficar o ano todo lá esperando três meses de movimento", resume Lívia.

A guinada para a Capital também atendeu aos apelos da clientela da alta temporada. "Os veranistas pediam: 'quando é que vocês vão para Porto Alegre? Vocês estão no lugar errado, essa qualidade tem que estar lá'", diz a empreendedora. O imóvel que adquiriram foi apresentado, inclusive, por um cliente.

Quatro andares com uma bela vista

A escolha pelo ponto no bairro Bela Vista se deu pela percepção dos empreendedores de que a região está se transformando em um polo gastronômico. "Gostamos do bairro e vimos a quantidade de gente caminhando a pé, passeando com cachorros e vivendo o comércio local", destaca Lívia.

O estabelecimento foi dividido em quatro andares, a começar pelo térreo, que abriga o salão principal, com bar e a exposição dos vinhos e espumantes. O segundo andar dispõe de um mezanino com vista direta para a rua, mesma paisagem dos demais pavimentos. Já a produção fica concentrada no terceiro, onde funciona a cozinha de apoio e a parrilla para assar as carnes na hora. O quarto andar é reservado exclusivamente para a administração e o estoque.

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O espaço no bairro Bela Vista tem quatro andares Artur Koch/JC

Brincadeira entre amigos virou negócio

A empreitada começou de forma despretensiosa. Em 2015, o casal organizava a "noite do hambúrguer" na cozinha de casa, em Porto Alegre, reunindo dezenas de amigos. Quando se mudaram para o Litoral, o evento foi junto, mas com os empreendedores montando lanches para a turma de jiu-jitsu de Ricardo após os treinos.

"Fazia o hambúrguer para o pessoal depois do treino e a turma começou a pilhar: 'tu estás perdendo dinheiro, tens que montar um negócio'. Ali, a gente viu que a brincadeira podia virar coisa séria", lembra Rick.

O empurrão dos amigos fez a ideia sair do papel em 2019, quando o casal comprou um trailer de inox e instalou no pátio de casa, em Imbé. A intenção inicial era trabalhar só no takeaway, mas o público quis sentar ali mesmo no gramado. O jeito foi improvisar mesas, banheiro, puxar uma cozinha nos fundos e, mais tarde, erguer uma peça no terreno, onde tocaram a casa por quatro anos antes de mudar de vez para a Capital.

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Parrilla, bacon "estilo Doritos" e carta de vinhos

Segundo o proprietário, o carro-chefe do cardápio continua sendo a carne Angus certificada. "A gente molda os hambúrgueres na hora e faz tudo na parrilla, o que dá aquele diferencial e o gostinho de churrasco”, destaca.

O campeão de vendas é o Burger do Rick, que leva pão leve, dois queijos, alface americana, tomate, cebola caramelizada e o bacon da casa.

A vinda para Porto Alegre também trouxe novidades para o público do Bela Vista. De acordo com o casal, a ideia foi se habituar ao consumo do bairro. Para isso, agregaram ao menu uma carta de vinhos com rótulos tintos, brancos e importados, além de drinks autorais — opções que não existiam na praia, onde vendiam apenas chope.

Nas sobremesas, a casa conta com produtos da parceira e vizinha Torta de Sorvete, mas também oferece tortinhas próprias nos sabores damasco com nozes e trufada de chocolate meio amargo.

Uma das apostas da nova operação são os vinhos e drinks Artur Koch/JC

Endereço e horário de funcionamento

A hamburgueria fica na rua Passo da Pátria, nº 204, no bairro Bela Vista. O funcionamento é de quarta a sexta, das 18h às 23h; aos sábados, das 11h30min às 23h; e aos domingos, das 11h30min às 16h.