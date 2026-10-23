Gustavo Marchant Estagiário do GeraçãoE


Novidade

Para vencer a sazonalidade, hamburgueria do Litoral chega a Porto Alegre com vinhos e drinks

Lívia Feldens e Ricardo Vieira saíram de uma "noite do hambúrguer" na cozinha de casa, em 2015, para um espaço de quatro andares no bairro Bela Vista
Hambúrguer com carne Angus feito na parrilla, drinks, carta de vinhos e mezanino com vista para a rua. É com essa proposta que o Rick Burger na Brasa (@rickempoa), de Imbé, chegou para se estruturar em Porto Alegre. A decisão de trocar o CEP veio após o casal Lívia Feldens e Ricardo Vieira entender que quebrar a cabeça com a sazonalidade do Litoral não era uma opção.
Hambúrguer com carne Angus feito na parrilla, drinks, carta de vinhos e mezanino com vista para a rua. É com essa proposta que o Rick Burger na Brasa (@rickempoa), de Imbé, chegou para se estruturar em Porto Alegre. A decisão de trocar o CEP veio após o casal Lívia Feldens e Ricardo Vieira entender que quebrar a cabeça com a sazonalidade do Litoral não era uma opção.
"Na praia, a gente ficava em uma gangorra por causa do tempo. Se a previsão marcava final de semana bonito, a gente se preparava e comprava os insumos, mas na sexta-feira caía um toró e ficávamos com todo o estoque guardado. Ficava essa montanha-russa. Não compensava ficar o ano todo lá esperando três meses de movimento", resume Lívia.
A guinada para a Capital também atendeu aos apelos da clientela da alta temporada. "Os veranistas pediam: 'quando é que vocês vão para Porto Alegre? Vocês estão no lugar errado, essa qualidade tem que estar lá'", diz a empreendedora. O imóvel que adquiriram foi apresentado, inclusive, por um cliente.

Quatro andares com uma bela vista

A escolha pelo ponto no bairro Bela Vista se deu pela percepção dos empreendedores de que a região está se transformando em um polo gastronômico. "Gostamos do bairro e vimos a quantidade de gente caminhando a pé, passeando com cachorros e vivendo o comércio local", destaca Lívia.
O estabelecimento foi dividido em quatro andares, a começar pelo térreo, que abriga o salão principal, com bar e a exposição dos vinhos e espumantes. O segundo andar dispõe de um mezanino com vista direta para a rua, mesma paisagem dos demais pavimentos. Já a produção fica concentrada no terceiro, onde funciona a cozinha de apoio e a parrilla para assar as carnes na hora. O quarto andar é reservado exclusivamente para a administração e o estoque.
O espaço no bairro Bela Vista tem quatro andares | Artur Koch/JC
O espaço no bairro Bela Vista tem quatro andares Artur Koch/JC

Brincadeira entre amigos virou negócio

A empreitada começou de forma despretensiosa. Em 2015, o casal organizava a "noite do hambúrguer" na cozinha de casa, em Porto Alegre, reunindo dezenas de amigos. Quando se mudaram para o Litoral, o evento foi junto, mas com os empreendedores montando lanches para a turma de jiu-jitsu de Ricardo após os treinos.
"Fazia o hambúrguer para o pessoal depois do treino e a turma começou a pilhar: 'tu estás perdendo dinheiro, tens que montar um negócio'. Ali, a gente viu que a brincadeira podia virar coisa séria", lembra Rick.
O empurrão dos amigos fez a ideia sair do papel em 2019, quando o casal comprou um trailer de inox e instalou no pátio de casa, em Imbé. A intenção inicial era trabalhar só no takeaway, mas o público quis sentar ali mesmo no gramado. O jeito foi improvisar mesas, banheiro, puxar uma cozinha nos fundos e, mais tarde, erguer uma peça no terreno, onde tocaram a casa por quatro anos antes de mudar de vez para a Capital.

Parrilla, bacon "estilo Doritos" e carta de vinhos

Segundo o proprietário, o carro-chefe do cardápio continua sendo a carne Angus certificada. "A gente molda os hambúrgueres na hora e faz tudo na parrilla, o que dá aquele diferencial e o gostinho de churrasco”, destaca.
O campeão de vendas é o Burger do Rick, que leva pão leve, dois queijos, alface americana, tomate, cebola caramelizada e o bacon da casa.
A vinda para Porto Alegre também trouxe novidades para o público do Bela Vista. De acordo com o casal, a ideia foi se habituar ao consumo do bairro. Para isso, agregaram ao menu uma carta de vinhos com rótulos tintos, brancos e importados, além de drinks autorais — opções que não existiam na praia, onde vendiam apenas chope.
Nas sobremesas, a casa conta com produtos da parceira e vizinha Torta de Sorvete, mas também oferece tortinhas próprias nos sabores damasco com nozes e trufada de chocolate meio amargo.
Uma das apostas da nova operação são os vinhos e drinks | Artur Koch/JC
Uma das apostas da nova operação são os vinhos e drinks Artur Koch/JC

Endereço e horário de funcionamento

A hamburgueria fica na rua Passo da Pátria, nº 204, no bairro Bela Vista. O funcionamento é de quarta a sexta, das 18h às 23h; aos sábados, das 11h30min às 23h; e aos domingos, das 11h30min às 16h.