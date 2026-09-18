Marca de maquiagem de Santa Cruz do Sul conta com grandes indústrias do mercado nacional para expandir

Original de Santa Cruz do Sul, a Ana Glow é uma marca de cosméticos que oferece desde maquiagens até fragrâncias. Mesmo investindo em vendas e produção em nível nacional, a empresa acredita no potencial regional e busca manter seus processos internos e sede no Estado.

Criada pela esteticista e cosmetóloga Ana Paula Roos, a marca iniciou a partir dos atendimentos da empresária como maquiadora, ainda durante a faculdade. Após empreender com uma loja física multimarca, a Ana Paula Boutique, ela optou pelo desenvolvimento de uma linha própria.

"A minha virada de chave foi mesmo quando eu parti para marca própria. Além de conseguir criar, desenvolver os produtos, consigo ter um pouco mais de margem", compartilha.

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Modelo de produção



Segundo a empreendedora, mesmo com a pretensão de manter a sede no Rio Grande do Sul, uma das características que molda a produção própria de cosméticos, principalmente de maquiagens, é a necessidade de contratação de indústrias fora do Estado.

"Tudo que consigo manter aqui, de formulação, eu tento manter aqui. Tenho duas empresas que trabalho, uma em Lajeado e uma em Encantado. Maquiagem eu não consigo, é tudo em São Paulo", conta, acrescentando que mesmo marcas de menor porte utilizam os serviços de empresas que produzem para grandes nomes do setor de HPPC brasileiro.

Desafios e varejo

Trabalhando com revendas, o maior retorno da Ana Glow provém do modelo de atacado com foco no público de lojistas, contando com revendedores próprios que realizam os contatos. No entanto, a empreendedora salienta que, em meio ao cenário do segmento no País, ela optou recentemente por investir em e-commerce.

"Nós iniciamos por um projeto um pouco mais difícil, que é o atacado para revendedores. Hoje, indicaria um foco bem forte no online. Iniciar com um projeto já online", compartilha.



Para ela, os processos do varejo são responsáveis por alguns dos maiores desafios atuais da marca. "O que mais nos dificulta internamente no Rio Grande do Sul é a questão de impostos e logística", conta.

Desenvolvimento de produto

Segundo Ana Paula, o processo de desenvolvimento da empresa inicia com a observação de brechas no mercado, a partir do contato diário com clientes na loja física. Ela define os conceitos, fragrâncias e ativos, enquanto a manipulação técnica e o envio de amostras para testes são realizados pelas indústrias contratadas.



"Eu falo 'quero um produto que contenha ácido hialurônico com essa fragrância'. Posso escolher isso, mas eu não desenvolvo a formulação", explica a empreendedora.



Nesse contexto, os produtos que se consagraram como os carros-chefes da marca são o body splash, pelo valor de R$ 69,90, e o Iluminador Corporal, disponível por R$ 89,90.

Participação em eventos

Carregando a necessidade em comum das marcas de cosméticos por renovação constante graças às tendências que estão sempre mudando, a Ana Glow aposta na participação em eventos para promover intercâmbio de informações com grandes nomes do mercado, assim como aumento de visibilidade.



"Nas feiras, a gente consegue trazer um pouco mais dessa visão pessoal. As pessoas têm interesse no seu produto, mas no online, não conhecem o físico, nunca viram" expõe.



Entre os eventos de mais importância, a empresária cita a Beauty Fair, realizada em São Paulo e conhecido como uma das maiores feiras de beleza da América.



"Quando fui expor lá no ano passado, a gente voltou com 30 contatos de distribuidores a nível Brasil", comenta.

Embalagem é diferencial de mercado

Tendo em vista as principais necessidades atuais para as empresas do segmento, ela cita as embalagens elaboradas e diferenciadas como um movimento percebido nos eventos.



"Quando a gente vai nessas feiras, a gente vê que a China está vindo diretamente para dentro dos nossos eventos. Hoje, além da formulação, os consumidores já não querem qualquer embalagem. Tem que ser uma embalagem um pouco mais diferenciada."