Em novo endereço, barbearia de Porto Alegre investe R$ 400 mil e ganha bar e charutaria

Após 11 anos na rua 24 de Outubro, a QOD Moinhos (@qodmoinhos), primeira unidade da rede QOD Barber Shop, ganhou uma nova morada. Ainda no Moinhos de Vento, mas agora na rua Hilário Ribeiro, a operação, que recebeu aporte de R$ 400 mil, passa a ter uma parceria independente com a charutaria La Eminência, que também comandará o bar.

O movimento vem sendo traçado há cerca de dois anos pelo casal Ana Paula Steffens e Gabriel Veronezi, donos da marca, que conta com oito barbearias pelo País, sendo cinco no Rio Grande do Sul — nas cidades de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Garibaldi e Pelotas —, duas em São Paulo e São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, e uma em Niterói, no Rio de Janeiro. O gargalo observado partiu da necessidade de aumentar o número de colaboradores e, por consequência, a capacidade de atendimento e, ao mesmo tempo, criar novos projetos.

A nova QOD Moinhos fica na rua Hilário Ribeiro, nº 220 Leandro Costa/Divulgação/JC

Para isso, a nova casa, com aproximadamente 160m², é dividida em dois pavimentos: o térreo fica dedicado à barbearia, enquanto o andar superior engloba a operação da La Eminência, que reúne exemplares brasileiros, cubanos, nicaraguenses e dominicanos, com curadoria de charutos, whiskies, single malts e outros destilados e harmonizações assinada por Rafael Vaghetti, sommelier profissional pela Associação Brasileira de Sommeliers (ABS). No mesmo piso, também há uma sala exclusiva para os atendimentos de Gabriel.

A sacada da charutaria e coquetelaria nasceu de um movimento que já vinha sendo notado pela própria rede em outras unidades. "Percebemos que havia uma afinidade natural entre o perfil dos nossos clientes, principalmente um público masculino mais maduro, e o universo dos charutos. Muitos deles já frequentavam charutarias ou demonstravam curiosidade pelo assunto", detalha Gabriel.

Percebendo afinidade entre o público masculino e o universo dos charutos, os empresários identificaram uma oportunidade de negócio Leandro Costa/Divulgação/JC

Por conta disso, o empresário enxerga como tendência a união de diferentes propostas entre negócios para atrair mais clientes. Contudo, ele ressalta que, para diversificar o produto principal, é preciso ter coerência com o público e com a proposta da marca.

"Não se trata simplesmente de colocar diferentes operações no mesmo endereço, mas de reunir serviços que conversam entre si e com os interesses dos nossos clientes. A convivência entre as duas cria novas possibilidades: quem vem cortar o cabelo pode conhecer o lounge, os charutos, os drinks e o café; quem chega pela charutaria pode descobrir a barbearia", pontua Gabriel, da mudança que resulta em mais possibilidades para o cliente dentro de uma mesma casa.

Endereço e horário de funcionamento

A QOD Moinhos está localizada na rua Hilário Ribeiro, nº 220. A barbearia opera segunda-feira, das 13h às 20h; terça a sexta-feira, das 10h às 20h; e sábado, das 10h às 18h.