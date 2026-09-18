Marca aposta em maquiagens e cosméticos adaptados para o clima do Rio Grande do Sul

Com produtos de formulação autoral pensados para o público gaúcho, a Hyllua Beauty se destaca no mercado com cosméticos cruelty free e hipoalergênicos. Com quatro anos de operação, a marca busca renovar formulações para o mercado atual, com novidades na identidade visual e constante tradução de tendências na composição de produtos.

Administrada pela biomédica Hyllua Hussein, em conjunto com a economista Elisa Kostelnakia, a Hyllua Beauty opera desde 2022 com foco principal nos ativos e na qualidade de composição.

Hyllua, que já atuava com atendimentos em sua clínica, idealizou a marca enquanto produzia fórmulas personalizadas para pacientes, movimento que a fez perceber potencial para iniciar sua empresa própria. "Toda essa parte das fórmulas que eu criava para as minhas pacientes, as outras pessoas que me seguiam no Instagram ou que me conheciam também queriam ter acesso", lembra.

Atualmente, o negócio, que iniciou com a venda de mais de 5 mil unidades do primeiro produto de skincare em 24 horas, já expandiu seu catálogo para os nichos de perfumaria, produtos corporais e maquiagem.



"Comecei a desenvolver mais produtos, a ir atrás de mais fornecedores. Foi quando entrou a parte de perfumaria, depois a maquiagem. Hoje, a nossa linha é ampla", detalha.

Formulação autoral



Como processo de destaque da marca, Hyllua aponta para o desenvolvimento de produtos. Mesmo com algumas colaborações com grandes empresas, ela propõe diferenciação do modelo de compra de fórmulas prontas oferecidas por indústrias terceirizadas, sendo ela responsável pelo desenvolvimento de todas as suas formulações.

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"No nosso caso, faço todas as fórmulas. Estudo a pele das pessoas, das minhas pacientes. Digo que elas foram os meus testes, porque sempre ia pela pele delas", detalha a biomédica, acrescentando que, após a criação da formulação, ela envia para as indústrias terceirizadas que as desenvolvem em laboratório.



Para a empreendedora, é esse processo que permite que a Hyllua Beauty ofereça ao mercado produtos que possam se adaptar ao clima regional. "No nosso caso, faço todas as fórmulas. Estudo a pele das pessoas, das minhas pacientes. Digo que elas foram os meus testes, porque sempre ia pela pele delas", detalha a biomédica, acrescentando que, após a criação da formulação, ela envia para as indústrias terceirizadas que as desenvolvem em laboratório.Para a empreendedora, é esse processo que permite que a