Marca aposta em maquiagens e cosméticos adaptados para o clima do Rio Grande do Sul

Com produtos de formulação autoral pensados para o público gaúcho, a Hyllua Beauty se destaca no mercado com cosméticos cruelty free e hipoalergênicos. Com quatro anos de operação, a marca busca renovar formulações para o mercado atual, com novidades na identidade visual e constante tradução de tendências na composição de produtos.
Administrada pela biomédica Hyllua Hussein, em conjunto com a economista Elisa Kostelnakia, a Hyllua Beauty opera desde 2022 com foco principal nos ativos e na qualidade de composição.
Hyllua, que já atuava com atendimentos em sua clínica, idealizou a marca enquanto produzia fórmulas personalizadas para pacientes, movimento que a fez perceber potencial para iniciar sua empresa própria. "Toda essa parte das fórmulas que eu criava para as minhas pacientes, as outras pessoas que me seguiam no Instagram ou que me conheciam também queriam ter acesso", lembra.
Atualmente, o negócio, que iniciou com a venda de mais de 5 mil unidades do primeiro produto de skincare em 24 horas, já expandiu seu catálogo para os nichos de perfumaria, produtos corporais e maquiagem.
"Comecei a desenvolver mais produtos, a ir atrás de mais fornecedores. Foi quando entrou a parte de perfumaria, depois a maquiagem. Hoje, a nossa linha é ampla", detalha.
"Comecei a desenvolver mais produtos, a ir atrás de mais fornecedores. Foi quando entrou a parte de perfumaria, depois a maquiagem. Hoje, a nossa linha é ampla", detalha.
Formulação autoral
Como processo de destaque da marca, Hyllua aponta para o desenvolvimento de produtos. Mesmo com algumas colaborações com grandes empresas, ela propõe diferenciação do modelo de compra de fórmulas prontas oferecidas por indústrias terceirizadas, sendo ela responsável pelo desenvolvimento de todas as suas formulações.
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"No nosso caso, faço todas as fórmulas. Estudo a pele das pessoas, das minhas pacientes. Digo que elas foram os meus testes, porque sempre ia pela pele delas", detalha a biomédica, acrescentando que, após a criação da formulação, ela envia para as indústrias terceirizadas que as desenvolvem em laboratório.
Para a empreendedora, é esse processo que permite que a Hyllua Beauty ofereça ao mercado produtos que possam se adaptar ao clima regional.
"No nosso caso, faço todas as fórmulas. Estudo a pele das pessoas, das minhas pacientes. Digo que elas foram os meus testes, porque sempre ia pela pele delas", detalha a biomédica, acrescentando que, após a criação da formulação, ela envia para as indústrias terceirizadas que as desenvolvem em laboratório.
Para a empreendedora, é esse processo que permite que a Hyllua Beauty ofereça ao mercado produtos que possam se adaptar ao clima regional.
Com formulação autoral, a marca desenvolve itens voltados aos cuidados com a pele, focando, principalmente, no clima gaúcho Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
"Sempre gosto de ver como é a pele da brasileira e também muito como é a pele da gaúcha, porque o nosso skincare é voltado para o Brasil todo, obviamente, mas o nosso mercado gaúcho é muito forte. Como aqui tem bastante chuva, tem muito calor, um clima que é bem sazonal, a pele trabalha junto com ele", detalha.
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Tendências e visibilidade
Mesmo com diferentes pontos de venda, que incluem um quiosque físico no Shopping Iguatemi em Porto Alegre, e-commerce, canal direto via WhatsApp e uma rede de revendedores pelo Brasil, a empreendedora relata que existem percalços pontuais no negócio. "Ainda enxergo que o Rio Grande do Sul, por estarmos bem na ponta do País, tem algumas dificuldades. É difícil a gente competir com uma marca que foi lançada em São Paulo. Mas enxergo que isso está cada vez menor", compartilha.
Atualmente, Hyllua comanda a marca de forma integrada à clínica de estética e a um instituto de ensino, formando uma rede de operações que é impulsionada pela atuação da biomédica no Sul do País, reconhecida como palestrante em congressos nacionais e internacionais de medicina estética. "Acabo levando a marca junto. A minha visibilidade começa a ficar cada vez maior, porque sempre estou nos maiores palcos do Brasil e do mundo", explica.
A participação em eventos também ajuda a empresária a englobar tendências de diferentes regiões para o setor regional, movimento que acontece na marca através do K-beauty — mercado coreano de cosméticos e cuidados pessoais.
Para ela, os ativos coreanos são uma das tendências do momento na área da skin care, o que a fez traduzir esse conceito para os produtos da Hyllua Beauty de uma forma que funcione para peles da região. "Preciso que ele seja cientificamente comprovado que funcione, e também que a gente consiga que a pele do brasileiro e do gaúcho aceite", compartilha.
Catálogo e novidades da marca
Além de seus produtos carros-chefes, como o corretivo, disponível pelo valor de 79,90, e o sérum Hyallu Magic, por 149,90, a marca investe em futuros lançamentos, como uma base com proteção solar em stick, item descrito como uma tendência atual, principalmente pelo valor de versatilidade agregado. Na área de perfumaria, Hyllua pretende investir mais atenção nos processos internos, visto que vender os produtos de forma não-presencial pode trazer complexidades. "É difícil para o consumidor entender o cheiro pela internet."
Com grande cartela de produtos, a Hyllua Beauty oferta maquiagens, tendo o corretivo pelo valor de R$ 79,90, como produto destaque Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
Para manter os produtos atuais, a Hyllua Beauty também está trabalhando com a reformulação do seu bestseller, o sérum Hyallu Magic, que será relançado com ativos coreanos. "As fórmulas que eu tenho de alguns skin cares são desde 2022. A gente está em 2026, temos muito forte o mercado coreano hoje."