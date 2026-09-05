Nova geração mantém vivo o legado da agricultura familiar na Expointer

A cuca de uva segue como carro-chefe, enquanto sabores como banoffee, costela com requeijão e geleia de pimenta com bacon mostram que inovar também faz parte da receita

Gabirel Schimidt e Júlia Sandrin são continuidade ao legado da Nona Diva ISADORA JACOBY/ESPECIAL/JC

Entre cucas, embutidos, panificados e receitas que atravessam décadas,No Pavilhão da Agricultura Familiar da 49ª Expointer, histórias de jovens que assumiram ou passaram a dividir a gestão das agroindústrias com pais, sogros, entre outros familiares, revelando um movimento de renovaçãoDireto de Barão, no Vale do Caí, a história da agroindústria Nona Diva tem a idade de Júlia Sandrin, 20 anos. O empreendimento recebeu o nome da avó paterna, Diva, uma das responsáveis pelo início da padaria, ao lado dos pais de Júlia. Representando a família na feira, Júlia cresceu entre pães e cucas e, hoje, atua principalmente na área comercial. “A minha parte é o comercial, eu só sei vender. As cucas eu deixo para a minha mãe fazer”, brinca.. Aos 83 anos, a nona ainda mantém o hábito de fazer pão em casa. Para Júlia, preservar esse legado é manter viva uma história que nasceu com ela.Em Ijuí, a sucessão ganhou espaço dentro da Agroindústria Krawechuka. Aos 27 anos, Marcelo Daniels. O convite para integrar mais diretamente o negócio partiu do sogro, Amauri Krawechuka, há cerca de dois anos, embora Marcelo já participasse das feiras.