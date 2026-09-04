Estreando na Expointer, marca aposta em roupas e acessórios bordados à mão

As alpargatas da La Bordadera custam R$ 239,00 ISADORA JACOBY/ESPECIAL/JC

O que começou com a compra de uma boina na Argentina acabou se transformando em um novo negócio. Dentista de formação, a empreendedora Joseane Goergen decidiu aprender a bordar depois de uma viagem ao país vizinho e, pouco mais de um ano depois, colocou de pé a, marca que reúne roupas e acessórios bordados à mão. Criada em janeiro deste ano, a marca faz sua estreia na Expointer.A ideia surgiu de uma vontade antiga de empreender em uma atividade diferente da profissão. Durante uma viagem à Argentina, Joseane foi comprar uma boina bordada quando teve a ideia que mudaria o rumo do projeto. “”, lembra Joseane. Foi assim que, no início do ano passado, começou a aprender a técnica.Primeiro vieram as peças para uso próprio. A empreendedora passou a bordar suas boinas, camisas e alpargatas. A reação das amigas e familiares mostrou que havia ali uma oportunidade de negócio. “Vi que tinha um potencial de mercado. As amigas começaram a comentar: ‘eu também quero uma assim, gostei, faz uma para mim’”, conta a proprietária.