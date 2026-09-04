Estreando na Expointer, marca aposta em roupas e acessórios bordados à mão

O que começou com a compra de uma boina na Argentina acabou se transformando em um novo negócio. Dentista de formação, a empreendedora Joseane Goergen decidiu aprender a bordar depois de uma viagem ao país vizinho e, pouco mais de um ano depois, colocou de pé a La Bordadera (@labordaderaoficial), marca que reúne roupas e acessórios bordados à mão. Criada em janeiro deste ano, a marca faz sua estreia na Expointer.
A ideia surgiu de uma vontade antiga de empreender em uma atividade diferente da profissão. Durante uma viagem à Argentina, Joseane foi comprar uma boina bordada quando teve a ideia que mudaria o rumo do projeto. “Vou comprar uma boina lisa e vou aprender a bordar”, lembra Joseane. Foi assim que, no início do ano passado, começou a aprender a técnica.Primeiro vieram as peças para uso próprio. A empreendedora passou a bordar suas boinas, camisas e alpargatas. A reação das amigas e familiares mostrou que havia ali uma oportunidade de negócio. “Vi que tinha um potencial de mercado. As amigas começaram a comentar: ‘eu também quero uma assim, gostei, faz uma para mim’”, conta a proprietária.
A ideia surgiu de uma vontade antiga de empreender em uma atividade diferente da profissão. Durante uma viagem à Argentina, Joseane foi comprar uma boina bordada quando teve a ideia que mudaria o rumo do projeto. “Vou comprar uma boina lisa e vou aprender a bordar”, lembra Joseane. Foi assim que, no início do ano passado, começou a aprender a técnica.
As alpargatas da La Bordadera custam R$ 239,00 ISADORA JACOBY/ESPECIAL/JC
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A partir daí, nasceu a La Bordadera, que tem no trabalho manual seu principal diferencial. Todas as peças são bordadas à mão pela própria empreendedora. O catálogo inclui camisas, boinas, alpargatas, camisetas e bonés, além de ruanas e mantas produzidas com lã natural vindas do norte da Argentina. As camisas são o carro-chefe, enquanto os preços dos produtos variam conforme o item: bonés e camisetas custam a partir de R$ 189,00, boinas saem por R$ 239,00 e alpargatas, por R$ 229,00.
Natural de Augusto Pestana e morando em Porto Alegre há alguns anos, Joseane encontrou no universo do campo uma das principais fontes de inspiração para a marca. A proximidade com cavalos veio por meio da família, que cria os animais, e também das viagens à Argentina. A experiência com o meio rural despertou nela o interesse por uma estética que pudesse transitar entre o campo e a cidade.
“Acho que faz muito sentido trazer também o acolhimento do campo, de alguma forma, do acolhimento e bem-estar para as peças na cidade”, explica Joseane.
A estreia da La Bordadera em um espaço físico ocorreu justamente na Expointer, realização que já fazia parte dos planos de Joseane desde o nascimento da marca. Até então, as vendas eram feitas pelo ambiente online. A participação na feira representa uma oportunidade de aproximação com os clientes, que podem ver de perto as peças e o trabalho artesanal.
A partir daí, nasceu a La Bordadera, que tem no trabalho manual seu principal diferencial. Todas as peças são bordadas à mão pela própria empreendedora. O catálogo inclui camisas, boinas, alpargatas, camisetas e bonés, além de ruanas e mantas produzidas com lã natural vindas do norte da Argentina. As camisas são o carro-chefe, enquanto os preços dos produtos variam conforme o item: bonés e camisetas custam a partir de R$ 189,00, boinas saem por R$ 239,00 e alpargatas, por R$ 229,00.
Natural de Augusto Pestana e morando em Porto Alegre há alguns anos, Joseane encontrou no universo do campo uma das principais fontes de inspiração para a marca. A proximidade com cavalos veio por meio da família, que cria os animais, e também das viagens à Argentina. A experiência com o meio rural despertou nela o interesse por uma estética que pudesse transitar entre o campo e a cidade.
As mantas e as ruanas da La Bordadera são produzidas com lã natural vindas do norte da Argentina ISADORA JACOBY/ESPECIAL/JC
“Acho que faz muito sentido trazer também o acolhimento do campo, de alguma forma, do acolhimento e bem-estar para as peças na cidade”, explica Joseane.
A estreia da La Bordadera em um espaço físico ocorreu justamente na Expointer, realização que já fazia parte dos planos de Joseane desde o nascimento da marca. Até então, as vendas eram feitas pelo ambiente online. A participação na feira representa uma oportunidade de aproximação com os clientes, que podem ver de perto as peças e o trabalho artesanal.
Para a empreendedora, essa aproximação ganha importância em um mercado marcado pela produção em larga escala. “Principalmente no momento que a gente está, de muita produção em massa, produção em série, em grande quantidade, eu acho muito importante valorizar o feito à mão também”, afirma.
O catálogo da La Bordadera inclui bonés ISADORA JACOBY/ESPECIAL/JC