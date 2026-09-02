Aromatizador de erva-mate e composto de manga são aposta de produtores na Expointer

Original da cidade de Putinga, a Mate & Vida opera com a produção e varejo de erva-mate há cinco anos. Fundada por empreendedores que abandonaram o setor bancário para apostar na agroindústria familiar, a marca chega à 49ª Expointer com expectativa de novos negócios e posicionamento de mercado.

Tradição Familiar

Quender Fusiger compõe o quadro de empreendedores à frente da empresa. Segundo ele, a Mate & Vida é responsável pela continuação de uma tradição familiar. "Nós, historicamente, somos uma família produtora de erva-mate, meu pai, mais especificamente. Mas nós adentramos na atividade em função de ter um negócio próprio", conta.

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Novos produtos

Buscando expor a exclusividade dos produtos, o composto de manga, disponível pelo valor de R$ 15,00, é a aposta da marca pelo segundo ano consecutivo como expositora no Pavilhão da Agricultura Familiar. Quender explica que o produto que ganhou alta receptividade do público foi desenvolvido a partir da demanda do mercado por misturas com chás.

"Era um blend que a gente já tinha para fazer o chimarrão, minha irmã costumava preparar. Pensamos em colocar isso tudo dentro da erva e já entregar pronto", detalha.

Para além de chás e bebidas, a Mate & Vida chega com um produto recém lançado no mercado. O aromatizador de ambientes de erva-mate, custando R$ 45,00, é a aposta do negócio para 2026. Atuando no estande da empresa, a funcionária Talice Franciane explica que ele pode ser utilizado em diferentes superfícies. "É uma novidade que está entrando com tudo no mercado", conta.

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Expansão e objetivos

Presente em mais de 200 cidades do Estado, Quender detalha que a operação está se expandindo para Santa Catarina e Paraná, com foco em vendas B2B. Como fator responsável pelo crescimento ele cita a adesão ao varejo via e-commerce, que possibilita vendas para diferentes regiões.

"Estamos só com 10%, mas o nosso objetivo é chegar em 50% do faturamento total da empresa no e-commerce", compartilha.



Já em âmbito mundial, a Mate & Vida engloba no estande os prêmios conquistados na primeira premiação mundial de erva-mate, o Gran Oro Mundial de la Yerba Mate, realizado na Argentina.

"Nós fomos a única indústria do Rio Grande do Sul que teve três medalhas de Gran Ouro, com quatro produtos", conta o empreendedor, acrescentando que o objetivo da exposição na Expointer é pluralizar a marca. A Mate & Vida está no estande de número 144 da feira.