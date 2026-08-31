Doce de nozes com lavanda e pistache é aposta de produtores na Expointer

Fundada pelo casal Vera Lúcia e Rogério Bilhan, a Skyllo Nozes tem mais de 25 anos de história com a produção e venda da semente. Inicialmente, a família trabalhava apenas com o varejo do grão in natura e embalado a vácuo, mas durante a pandemia de Covid-19 optou por iniciar no ramo dos doces. A empresa está presente na 49ª Expointer, compondo os mais de 500 expositores do Pavilhão da Agricultura Familiar.

“A gente mesmo cria eles”, conta Vera Lúcia, acrescentando que toda sua família participa do preparo. Entre os carros-chefes da marca, a empreendedora destaca o pé de nozes, disponível pelo valor de R$ 16,00 e o camafeu de nozes, por R$ 14,00, produtos que chegam ao Pavilhão da Agricultura Familiar com os novos sabores de lavanda e pistache. “ O pessoal ficou sabendo. A gente colocou nas redes sociais que ia ter um produto muito novo, e eles vêm para conhecer ”, comenta Vera.

Sistema de parcerias



Para garantir a provisão do insumo, as nozes do negócio familiar são cultivadas através do sistema de parcerias. “A gente vende as mudas, oferece toda a assessoria e, depois, faz a parceria com o produtor”, detalha Rogério, explicando que a colheita é dividida entre as partes.

Ele destaca que a estratégia é responsável por gerar retorno financeiro e estratégico para a empresa e para os produtores. “Deixa o produtor feliz com a plantação que vai acontecer, e ele tem o produto para nos vender”, conta.

Ainda segundo Rogério, foram mais de 60 locais em diversas regiões do estado em que ele mesmo já plantou, considerando que a região de Arroio do Tigre não é propícia para o cultivo de nozes.

“Procuramos um ambiente que não seja muito molhado, que não seja com muita pedra. Então avaliamos a propriedade do produtor, para ver se tem possibilidade. Tem várias propriedades que não têm como plantar”, explica.

Atualmente, os produtos da Skyllo Nozes são comercializados de forma online, mas as feiras ainda representam um importante formato de vendas para o contato com o consumidor final. “Eles vão conhecendo nas feiras, Muitos tem loja, eles pegam o cartão, eles provam, aí depois eu entro em contato”, explica Vera.

“A primeira feira foi aqui na Expointer”, relembra o casal, que projeta alcançar a quantia de R$ 30 mil em vendas na 49ª Expointer. A marca está no estande de número 286 da feira.