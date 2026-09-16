Arquitetos consolidam marca upcycling de roupas e acessórios em Porto Alegre

Originalidade, ressignificação e sustentabilidade compõem a tônica da Usuall Upcycling. A marca porto-alegrense de roupas e acessórios aposta no upcycling para produzir novos itens com propostas únicas e autorais. Fundada em 2024 pelos arquitetos Camila Pivetta e Leonardo Barden, a Usuall iniciou suas atividades com foco em gerar impacto social.

"Eu disse 'vamos nos unir para fazer algo prazeroso, com propósito, a partir de ressignificação, sustentabilidade e preocupação com o meio-ambiente'", lembra Leonardo.

Com peças de doações e garimpadas em brechós, a Usuall foi impulsionada pelo trabalho de Camila em um projeto de costura durante as enchentes de 2024, que resultou em um grande acervo de peças utilizadas até hoje pela loja.

Peças que carregam histórias

O desenvolvimento inicia-se, segundo a Camila, com a análise do potencial de cada material. "Sabemos a história de cada peça nossa, desde a primeira", enfatiza sobre o processo interno.

Os sócios realizam todo o processo criativo dos produtos, priorizando um modelo não linear de produção que explora o potencial máximo das peças à disposição. Nessas etapas, também é levado em consideração o compromisso em ajudar ONGs e brechós beneficentes, adquirindo peças disponibilizadas por eles.

Processo Criativo

Leonardo explica que é realizada uma ficha técnica do conceito e dos modelos criados para cada projeto, sendo passada posteriormente para a costureira que trabalha com a marca. "Não tem uma grade de tamanho, são peças únicas. Então o cliente tem que entender que se comprou aquela peça, é só dele, é única e autoral" , conta o empreendedor.

Sob modelo de vendas em pontos físicos e on-line, as peças da Usuall costumam ser organizadas em coleções temáticas ou comercializadas individualmente. Um exemplo destacado por Leonardo foi a linha Post-it, com jaquetas que se diferenciam por recortes de jeans nas costas em formato de post-it. Ao adquirir a peça, o cliente pode escrever com caneta de tecido na jaqueta.

"Tem a interação da pessoa, ela escolhe o recado que ela quer", comenta Leonardo, acrescentando que a jaqueta já possui o suporte de tecido para comportar a caneta utilizada. Quando se tratam dos acessórios, os empreendedores explicam que eles foram incorporados à marca visando agregar produtos que não dependam de grade de tamanhos.

A marca comercializa acessórios que são feitos a partir de capuzes até gravatas sociais Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC

"A gente criou protótipos diferentes, e logo vieram as bolsas. Não sabemos o que vamos conseguir criar quando pegamos o material", destaca Camila sobre as bolsas da marca, feitas com materiais que incluem desde capuzes de casacos até gravatas sociais.

Distribuição e pontos de venda

Atualmente, a Usuall opera com valores que variam de R$ 80,00 a R$ 380,00. "Temos muitas variáveis que precisam ser consideradas dentro do preço. A costureira, nosso transporte, a compra em um brechó", explica Camila.

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Entre as prioridades da empresa, o investimento em mão de obra e marketing se sobressaem, sendo muitos itens comercializados através das redes sociais. "Temos nosso catálogo virtual na biogra fia do Instagram. Todas as peças são fotografadas e publicadas, e atendemos pelo direct", conta.

As peças da marca também são disponibilizadas em brechós e lojas físicas que se alinham com a proposta. " A Mais Art Bom Fim foi quem nos deu uma baita oportunidade, que conhece a nossa história e abriu as portas desde o início", detalha Leonardo. Ele ainda conta que, mesmo que a marca produza sob a variedade do acervo de peças, existem estratégias incorporadas ao processo criativo para idealizar roupas e acessórios que combinem com o público-alvo de cada ponto físico.

"Que perfil a Mais Art Bom Fim vai gostar? O perfil da Mais Art vai para esse capuz ou não? Se não vai, o perfil da Shabby Chic é diferente. É importante perceber os tipos de públicos que vão utilizar o nosso produto."

Endereço e horário de funcionamento

A Usuall tem dois pontos de venda física em Porto Alegre. No bairro Bom Fim os itens podem ser adquiridos na loja Mais Art, localizada na avenida Osvaldo Aranha, n° 870. A loja funciona de terça-feira a sábado, das 10h30min às 17h30min. No Centro Histórico, o brechó Shabby Chic disponibiliza itens da Usuall na Rua dos Andradas, n° 696. O brechó opera das 12h30min às 20h, de terça a sexta. Já nos fins de semana, abre das 13h às 19h30min. Em Charqueadas, a loja Reinvente está na avenida Perimetral Sul, n° 174, funcionando de terça-feira a sábado, das 15h às 20h.