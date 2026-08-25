Família abre restaurante com gastronomia mediterrânea e drinks autorais no bairro Rio Branco

Cozinha mediterrânea, coquetelaria autoral, uma criteriosa seleção de vinhos e um espaço para eventos integram a proposta do Bacco 700 Bar & Cozinha (@bacco_700), novo restaurante no bairro Rio Branco. A novidade é um negócio familiar, fundado pelo casal de aposentados Volnei e Marisa Sant'ana, para destacar o talento de sua filha, Lilia San'tana, como chef de cozinha.

Para isso, compraram e adaptaram uma casa na Miguel Tostes, que acomoda 55 pessoas sentadas e é regida por elementos rústicos, como tijolos aparentes, paredes com tinta irregular e quadros pintados por Volnei, além de arcos em cada porta que remetem à arquitetura mediterrânea. A luz é baixa, gerando assim um tom mais intimista, e as cadeiras acolchoadas com manta de pelego, para tornar a estadia mais aconchegante.

"A gente pensa que a comida tem que ter qualidade, o atendimento ser excelente e o local aconchegante. Prezamos por isso, botar uma cadeira boa, ser um ambiente com boa ventilação. Tudo para que o pessoal se sinta bem, em casa", enfatiza Volnei, que, ao lado de Marisa, tocam a gestão do restaurante, deixando a cozinha livre para os dotes culinários da filha.

LEIA TAMBÉM > Unindo padaria e bistrô, negócio abre as portas em casa de 1940 no bairro Petrópolis

Mediterrâneo servido à mesa

Formada em gastronomia com pós-graduação na Europa, em Portugal, Lilia retornou a Porto Alegre em razão da pandemia. Por aqui, trabalhou em restaurantes de Porto Alegre e, por sempre ter predileção pela culinária mediterrânea, elaborou um menu que reflete essa influência.

Os frutos do mar são a aposta. As opções se dividem entre entradas, pratos principais, e sobremesas. Feitos para compartilhar, a croqueta de cordeiro e o espetinho de camarão têm tido a maior saída até então. Já um dos maiores sucessos da cozinha é o arroz de lula, seguido do entrecot e do ragu de cogumelos, principal alternativa para o público vegano. Para adoçar o paladar, a casa trabalha até o momento com duas sobremesas: mousse de chocolate e caramelo e pudim de laranja.

Experiência se completa na taça

Mas durante ou após a refeição, o número 700 da Miguel Tostes se sobressai em matéria de vinhos. A carta é extensa, e desenhada por Volnei, que é sommelier formado pelo UniSenac. Sua professora, Emanuelli Kersting Damin, foi quem o ajudou a harmonizar a curadoria.

"Quando a gente tava fazendo o conceito do restaurante, pensamos: comida mediterrânea tem que ter vinho, é uma comunhão interessante. E a gente fez uma carta bem elaborada, foi inclusive o trabalho meu de conclusão no curso", aponta Volnei.

A adega, que fica com os rótulos virados para os clientes para chamar a atenção, detém vinhos gaúchos da Serra e da Campanha, ao mesmo tempo que divide a estrutura com bebidas de diferentes nacionalidades, como Itália, França, Espanha, Eslovênia, Uruguai, Chile e Argentina. A carta contempla espumantes, brancos, laranja, rosés, tintos, e vinho de sobremesa fortificado.

Os vinhos que harmonizam com a gastronomia mediterrânea são aposta do Bacco 700 TÂNIA MEINERZ/JC

Ainda nas bebidas, a carta de drinks autorais do bar é comandada pela barista Bianca da Rocha, e foca em releituras clássicas e criações autorais inspiradas nos países banhados pelo Mar Mediterrâneo. O campeão de vendas é o Provence, produzido com xarope e flor de alfazema, cuja tonalidade lilás atrai grande curiosidade nas redes sociais. Segundo Volnei, a bancada também apresenta destaque como o Capri, que leva suco de cranberry e licor de sabugueiro, e o Maracujina, feito com cachaça, fernet e maracujá.

Espaço planejado para receber

No total, a casa possui 160 m², que compreendem uma área externa logo na entrada com um toldo para proteger de eventuais chuvas, uma parte que acomoda o bar e outra que acomoda a adega. Aos fundos, há um pátio espaçoso, que pode ser alocado para eventos, como pontua Volnei.

"A gente queria uma casa nesse bairro com uma área verde nos fundos, para aproveitarmos. Procuramos por dois anos e, quando conseguimos, reformamos por sete meses e abrimos em junho", conta o pai, que destaca o fato de a casa própria diminuir o CMV do negócio.

LEIA TAMBÉM > Novo espaço em Porto Alegre combina cafeteria, coworking e escola de idiomas

O espaço foi pensado para receber a clientela de forma aconchegante TÂNIA MEINERZ/JC

Para facilitar o vai e vem dos garçons e não incomodar os clientes, a família apostou em um corredor que abrange toda a casa. "Fizemos isso para ter um fluxo melhor de pratos. Dessa forma, os garçons não precisam passar por dentro do salão, no meio das mesas, o layout ficou bem otimizado", explica o empreendedor.

Pouco mais de um mês desde a abertura, o retorno vem sendo positivo, apesar da pouca divulgação inicial — pensada para não formar filas e descaracterizar o atendimento. Volnei avalia que a veia mais forte até o momento tem sido a realização de eventos e treinamentos corporativos, os quais geram um fluxo constante de retorno.

"É legal, porque a gente não esperava. Temos tido muito retorno do pessoal que veio para fazer um treinamento e depois traz o parceiro ou parceira para conhecer o restaurante", destaca.

O Bacco 700 fica na Miguel Tostes, n° 700, no bairro Rio Branco TÂNIA MEINERZ/JC

Endereço e horário de funcionamento