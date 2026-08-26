Clube promove eventos de conexão entre mulheres em Porto Alegre

Em meio à agitação da vida moderna e ao aumento de pessoas trabalhando de forma remota, fazer amizades na vida adulta tem sido uma dificuldade para algumas pessoas. Como forma de solucionar esse problema, o Besties Club nasceu em Porto Alegre como uma forma de fomentar a comunidade feminina, a conexão entre mulheres, assim como o mercado de trabalho.

Idealizado por Isadora Dias, o projeto iniciou com um vídeo viralizado nas redes sociais. No segundo semestre de 2025, a empreendedora maranhense de 27 anos, compartilhou sobre as dificuldades de firmar amizades na vida adulta, tema que mobilizou a comunidade on-line.

"Só quis desabafar, peguei o celular e coloquei na minha frente, e viralizou. Outras meninas falaram também sobre essa dificuldade", conta a empreendedora.

Após o sucesso do vídeo, ela iniciou um grupo no WhatsApp, onde mulheres poderiam organizar eventos e trocar ideias, e criar novas amizades. Rapidamente o negócio tomou grandes proporções, impulsionando a profissionalização do Besties Club em janeiro de 2026.

Nesse ecossistema criado por Isadora, ela conheceu Aldryn Garcia, 36, que além de se tornar uma grande amiga, ingressou na administração do clube. "Ela apoiou a ideia, a gente se abraçou e seguiu para criar eventos de experiências com foco em conexão", lembra Isadora.

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Experiências e Eventos

As atividades promovidas nas experiências abrangem desde exercícios físicos, como yoga, até vivências artísticas, como oficinas de crochê e de pintura de taças. "Quando tem um evento que só tem mulheres, as pessoas conseguem se abrir mais", destaca.

Entre as atividades promovidas no clube, se destacam as opções de exercício físico, como a yoga Besties Club/Divulgação/JC

Atualmente, o Besties Club funciona sob um modelo de assinaturas mensais pelo valor de R$ 19,90, uma forma de custear as despesas do projeto. As assinantes, além de receberem antecipadamente a agenda mensal de eventos e experiências, possuem benefícios proporcionados pelas parcerias do clube, que vão desde descontos em cafés a valores diferenciados em aulas de atividades físicas.

Isadora Dias e Aldryn Garcia formas a dupla de empreendedoras à frente do Besties Club Besties Club/Divulgação/JC Além de servirem como benefícios, as parcerias do clube são responsáveis por cederem os espaços para a realização dos eventos. Isadora detalha que muitos locais utilizados originalmente para os encontros do clube se interessaram, ao longo do tempo, em realizar colaborações com os eventos.

Administração e participação

Mesmo operando através de assinaturas, a iniciativa conta com programações abertas ao público sob inscrição, permitindo a participação de mulheres de fora da comunidade mediante vagas disponíveis.

"Mesmo sendo externo [o evento], a gente divulga primeiro para as meninas que estão na comunidade, porque elas têm a prioridade de inscrição", detalha Isadora.

Em relação à administração, a empreendedora explica que ela é feita majoritariamente de forma on-line.

Segundo ela, as participantes têm acesso a grupos de uma comunidade do WhatsApp, assim como um portal na web, uma das recentes novidades implementadas, onde os membros realizam a inscrição e têm acesso a maior parte de suas informações como assinantes.

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Mesmo se posicionando como organização, as administradoras frisam o papel do clube como projeto de integração entre mulheres. "A gente não recebe esse valor da assinatura. Ele é completamente revertido para os custos", detalha Aldryn.

Impulsionamento feminino

As atividades oferecidas pelo Besties Club promovem de diferentes formas a fomentação da comunidade feminina e do seu papel no mercado de trabalho. Em todas as oficinas são contratados profissionais especializados para orientarem as participantes durante o evento. "A maioria das pessoas que a gente contrata também são mulheres", conta Aldryn, responsável por organizar as experiências.

As programações são voltadas para o desenvolvimento pessoal e profissional. As empreendedoras destacam as palestras com conteúdos diversos. Entre os exemplos, está uma oficina sobre o uso de Linkedln, e uma palestra sobre questões femininas com a presença de uma psicóloga.