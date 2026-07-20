Restaurante de Porto Alegre aposta em tradicional brunch norte-americano para alcançar novo público

L'unico Restaurante Operando há dois anos no bairro São João, em Porto Alegre, olançou recentemente um novo formato dentro do negócio. O brunch aos sábados foi uma estratégia desenvolvida para captar um público diferente dos antigos frequentadores do local, além de usar a operação em um horário em que a estrutura ficava ociosa.

Alex Corrêa, chef e empreendedor à frente do negócio, conta que já é perceptível o público conquistado pelo brunch. "Temos muitas famílias, que representam esse novo público aos sábados. São pessoas que não vinham à noite, mas esse novo horário favorece a vinda delas até o restaurante", explica o chef. Além das famílias, grupos de amigos costumam ter o brunch do L'unico como ponto de encontro.

Segundo o empreendedor, o brunch do restaurante é inspirado no tradicional norte-americano. " Morei em Nova York por cinco anos e tive a oportunidade de conhecer o brunch de verdade . Então, decidimos criar a mesma proposta para o público de Porto Alegre, com pratos autorais", comenta Alex. Ele acrescenta que todas as criações têm um toque italiano e ingredientes locais, seguindo a ideia original do restaurante de oferecer uma culinária ítalo-gaúcha.

Operando no formato à la carte, todas as opções do cardápio são artesanais. Dos pães ao salmão defumado e à costela 16 horas, tudo é produzido na cozinha do restaurante. "Meu molho de redução, tudo é preparado com muito cuidado, muita técnica e sabor", afirma o chef.

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O brunch acontece todos os sábados, das 12h às 15h TÂNIA MEINERZ/JC

Cerca de 10 pratos fazem parte do menu do brunch do L'unico. Entre os destaques está o Uova Benedetto Costine I Patate Fritte, uma costela defumada com demi-glace, que tem como base uma panqueca de batatas e é finalizada com ovos pochês e molho holandês. "Gaúcho ama costela, e esse leva nossa costela 16 horas. Acho que é o favorito", observa Alex.

Outros destaques são a focaccia frita com salmão defumado e o sanduíche de lagosta . "O Panino All'Aragosta é um prato clássico americano, mas o panini também é muito consumido na Itália", comenta o chef. Entre os doces está a rabanada de pandoro — bolo italiano — com banana frita caramelizada, creme de tiramisu e chocolate. As opções variam entre R$ 59,00 e R$ 135,00.

"O L'unico tem uma cozinha criativa, desenvolvida por mim. Sempre temos pratos novos com ingredientes locais, em um mix de cozinha internacional ", declara o chef, que acumula experiências em diferentes países.

A história de Alex na cozinha começou de maneira despretensiosa, quando dividiu apartamento com um amigo cozinheiro em Londres. Foi com esse amigo que Alex aprendeu a cozinhar. Depois de passar por alguns restaurantes, o chef foi convidado a trabalhar em iates de luxo.

A partir disso, o empreendedor ficou conhecido entre as celebridades que frequentavam os iates. Nos cinco anos em que morou em Nova York, Alex trabalhou para estrelas como Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper e Bono Vox.

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Endereço e horário de funcionamento

O L'unico Restaurante está localizado na rua General Couto de Magalhães, n° 1195, e o brunch acontece todos os sábados, das 12h às 15h. De terça-feira a sábado, a operação funciona das 19h às 23h para janta.