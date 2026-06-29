Cafeteria de Viamão migra para o Bom Fim, em Porto Alegre, e aposta no minibrunch

É no bairro Bom Fim, na tradicional rua Felipe Camarão, que um negócio recém-chegado de Viamão se estabeleceu. A Bets Bakery aposta em produtos artesanais e em receitas familiares para oferecer um menu repleto de doces.

Diovanni Cardoso, empreendedor à frente do negócio, destaca que a vinda para a Capital impactou o tipo de movimentação, sendo necessário repensar estratégias e modos de funcionamento. Enquanto o consumo na cidade da Região Metropolitana acontecia principalmente durante a semana, na nova localização é justamente ao contrário.

"A gente tem esses picos no fim de semana, o que nos surpreendeu positivamente. É uma coisa que a gente não estava muito acostumado antes, por trabalhar numa região um pouco mais empresarial no geral", explica

O novo estabelecimento opera na tradicional Rua Felipe Camarão Gustavo Marchant/Especial/JC

Paixão e cafeteria

O empreendedor conta que o nome da marca se inspira na pessoa que está à frente de seus produtos artesanais, sua irmã Elisabete Cardoso. Em 2017, ela estava fora do mercado de trabalho e, em busca de renda extra, começou a atuar na confeitaria. Alguns anos depois, em 2020, Diovanni viu necessidade em começar um negócio por conta das dificuldades em meio à pandemia de Covid-19.

"Nós dois conversamos. Eu tinha um sonho já há algum tempo de ter uma cafeteria e de começar a explorar o mercado. Ainda não tinha um conhecimento tão grande em grãos no geral, porém sempre foram uma paixão minha os cafés", detalha o empreendedor.

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Foi assim que a dupla de irmãos passou anos à frente da Bets Bakery em frente ao fórum de Viamão, onde, como aponta Diovanni, estabeleceram-se como a primeira cafeteria com foco em café especial do município.

Por conta da instabilidade financeira em Viamão e pelo carinho nutrido pelo Bairro Bom Fim, eles procuraram, por algum tempo, um bom espaço em Porto Alegre — projeto concretizado neste ano. O ponto encontrado na rua Felipe Camarão abriu as portas no fim de maio.

Produção Artesanal

A Bets Bakery aposta na produção artesanal, com foco em insumos feitos no estabelecimento. "Ainda que essa seja uma das dificuldades de ter um produto artesanal, de gerar, às vezes, um gargalo de produção, é também a nossa principal qualidade. É um produto de sabor exclusivo", explica Diovanni.

Os produtos da Bets possuem produção artesanal e são idealizados por Elisabete Cardoso, irmã de Diovanni Gustavo Marchant/Especial/JC

Ele destaca que o conceito geral do estabelecimento está na mistura entre uma cafeteria francesa, com toque da cafeteria americana, contando com atendimento full time. A ideia é que seja possível consumir qualquer produto durante todo o horário de funcionamento.

"É aquele conceito que a pessoa pode vir de manhã, tomar um café da tarde ou almoçar, assim como antecipar uma janta" , detalha.

Ele salienta que essa produção realizada pela irmã, Elisabete, utiliza, inclusive, receitas de família para compor o cardápio. "Ela sempre foi responsável por todas as delícias que a gente tem aqui, desde os salgados, os doces, tudo produção própria. A gente tem uma receita de família que é o nosso bolo capuccino, que ela já tinha esse costume de fazer antes", conta.

Café especial

Diovanni explica que sempre foi um apaixonado por cafés, e foi se aprofundando no assunto ao longo dos anos, sempre interessado em explorar diferentes sabores e sensações.

"Cada ponto que o café traz, a gente tem essa vantagem de explorar e, claro, repassar esse conhecimento também para o cliente." Segundo ele, essa paixão pelo café especial foi uma vantagem para o negócio, por combinar com os pratos oferecidos pela Bets, principalmente os doces.

A cafeteria utiliza grãos da marca Baden, tanto para venda direta, quanto para o preparo do menu, oferecendo até cinco tipos de grãos, que podem ser distribuídos em diferentes tipos de café. Ele destaca também variedades no método de preparo, entre eles o tradicional expresso, e o V60.

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Cardápio

Entre os principais itens do cardápio ele destaca a Savage Grelled Cheese, R$ 38,00, uma torrada na manteiga recheada com bacon, cheddar e geleia de frutas vermelhas. Para se adaptar à nova região, eles também implementaram novidades no cardápio.

"A gente mudou cerca de 50% do cardápio, porém a gente seguiu a mesma lógica, talvez uma das melhores implementações que a gente teve aqui foi o minibrunch", explica Diovanni. O minibrunch está disponível com opções que partem de RS 58,00 até R$ 149,00.

Endereço e horário de funcionamento