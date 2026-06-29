Pet shop de Porto Alegre tem parquinho gratuito e aposta em banho individualizado

O setor pet brasileiro vem demonstrando uma vitalidade expressiva ao longo da última década. Segundo levantamento do Sebrae, a abertura de micro e pequenas empresas voltadas a animais de estimação cresceu 22% entre 2023 e 2025 , somando 41,6 mil novos empreendimentos no período. O mercado, que já movimenta cerca de R$ 77 bilhões, de acordo com a Abras (Associação Brasileira de Supermercados), consolida o cuidado com pets como um dos segmentos mais dinâmicos da economia nacional.

Nesse cenário de expansão do mercado pet brasileiro , quem passa pela rua Giordano Bruno, no bairro Rio Branco, provavelmente já teve a atenção fisgada pelo portão laranja que leva ao fundo de um terreno onde funciona, desde setembro de 2024, o Quintal Pet Shop (@quintal.petshop) , espaço que reúne um parquinho gratuito para tutores brincarem com seus cães, serviços de banho e tosa individuais pensados para reduzir o estresse dos bichanos e uma loja completa com produtos.



Quem torna tudo isso possível é a farmacêutica de formação Leticia Kapper e o administrador Guilherme Meyer Oliveira. Casados, o prelúdio do que mais tarde viabilizaria o negócio aconteceu com a chegada de uma nova integrante da família: a Shanti — ou Shan, para os mais próximos.



A cadela de grande porte os adotou em maio de 2023, quando se encontravam há mais de 11 mil quilômetros de distância de Porto Alegre , em Israel, onde viveram por cinco anos. O casal retornou ao Brasil após os ataques do Hamas em 7 de outubro daquele ano, marco do agravamento do conflito na região, trazendo na bagagem referências que, mais tarde, ajudariam a moldar o Quintal.

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Inspiração nos cachorródromos israelenses

Até chegar o dia da adoção, a conexão com o universo pet vinha, inicialmente, de Guilherme. Fora de suas áreas de formação, Leticia exerceu em sua estadia no país atendimento ao cliente e gestão de equipe, enquanto o marido encontrou trabalho em uma pet shop, onde ascendeu: iniciou no trabalho braçal e chegou até o cargo de gerente da loja. "Trabalhava só carregando peso, pois não falava a língua", lembra.



Devido ao tamanho da Shanti, eles perceberam que ela precisava gastar bastante energia, o que os levou a experimentar um conceito da cultura local que os inspiraria no futuro: os cachorródromos espalhados por praças da cidade.



"Tinha um perto de casa que a gente sempre levava ela. A gente conhecia as pessoas, sabia os horários e tinha até grupo para combinar encontros entre os tutores", recorda Leticia.



Foi a partir disso, que surgiu a ideia do parquinho gratuito no negócio. "A gente queria formar uma comunidade mesmo, pensada para que as pessoas trouxessem seus cachorros sem compromisso. Daí tu conheces a loja, tem potencial de virar meu cliente, mas sem precisar pagar nada, é voltado para a vizinhança do bairro", esclarece. No local, são disponibilizados bolinhas e demais brinquedos para os cães brincarem soltos.

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Atendimento consultivo

Com o divisor de águas causado pela companheira de estimação, os dois mergulharam de vez no universo pet e passaram a se interessar e pesquisar cada vez mais pelo assunto. Mas o gatilho para abrir a pet shop foi justamente tentar comprar comida para Shanti.



O casal procurava uma ração de peixe que ela já comia em Israel, mas não foram atendidos da melhor maneira em lojas brasileiras. "Chegamos aqui e não tinha a comida que a nossa cachorra comia", recorda Guilherme, do episódio que vieram com somente três dias de ração garantidos.



O sentimento empregado levou à criação de um atendimento consultivo , focado em ajudar o cliente. "Ficou ainda mais forte essa coisa de ter uma pet shop que as pessoas entrassem e tirassem a dúvida, e a gente conseguisse conversar sobre", elucida a empreendedora.

Por esse motivo, desde então, a cachorra tem um papel fundamental na rotina do negócio. Ficou encarregada de ser a testadora oficial dos alimentos e mordedores que chegam até a pet shop.



"Se tu olhas as nossas redes sociais, tem vários vídeos da Shanti experimentando coisas da loja. A galera gosta muito disso, até para não comprar no escuro" , aponta Letícia.



Os petiscos e mordedores naturais fazem sucesso, tendo como produto mais exclusivo — que trouxeram como referência do exterior — o queijo de yak , feito com leite de búfalo do Himalaia, o qual esgotou rapidamente na loja. Já os petiscos são desidratados e usam carne, como pulmão bovino, ovino ou suíno.

"É proteína pura, não tem nenhum aditivo ou qualquer componente que faça mal para eles, e é bem mais saboroso", avalia.



Segundo Letícia, cada produto é testado individualmente, já que o gosto e a durabilidade variam conforme o porte e o comportamento do cachorro.



A venda de itens como esse corrobora para a prática do enriquecimento ambiental , como explica Leticia. "O cachorro que mora no apartamento não tem as coisas que ele tem na natureza. Ele não caça, não caminha, não cheira, não se joga na água. O propósito é trazer essas coisas que são instintivas para ele, mas no ambiente que ele está morando."

Os produtos sazonais também ganham destaque conforme a época do ano. Com a chegada do frio, a procura por roupinhas, cobertores e camas mais confortáveis para os animais torna o giro da loja interessante, conforme Leticia.

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Um dog de cada vez

O banho individualizado é uma das maiores apostas do Quintal. Após fazer um curso de banho e tosa, a farmacêutica rejeitou o modelo tradicional das pet shops — onde vários cães são lavados ao mesmo tempo e ficam presos em gaiolas — e oferece um banho por vez: o cachorro entra, toma banho, é seco e finalizado antes que o próximo seja atendido. "Pet shops tradicionais fazem 60 banhos por dia, a gente faz 200 no mês. Isso para preservar a qualidade e não estressar o pet", assume Guilherme.



Em cerca de um ano e meio de operação, o casal tem todos os serviços planilhados: foram realizados mais de 2,5 mil banhos e mais de 400 tosas.

Shanti, ou Shan para os mais próximos, tornou-se a avaliadora oficial da loja, testando desde petiscos até mordedores naturais Dani Barcellos/Especial/JC

Proximidade com a clientela



Outro ponto que o casal faz questão de destacar é o atendimento próximo dos clientes, característica que, segundo eles, surgiu justamente da experiência negativa que tiveram ao procurar produtos para a Shanti quando chegaram ao Brasil. "A gente faz um baita esforço para lembrar o nome do cachorro, o que que gosta de comer, o que que gosta de brincar" , conta Guilherme.



O crescimento da clientela, porém, começou a tornar esse acompanhamento mais difícil de ser feito manualmente. "Quando a gente abriu, eram 10 cachorros que a gente fazia isso, agora são 50, semana que vem vai ser 100. A gente começa a se perder e, querendo ou não, é muito sério esquecer disso, já que a pessoa está contando com a gente, que iremos lembrar" , afirma Guilherme.

Aplicativo vai registrar preferências dos cães

Foi justamente dessa necessidade de manter o atendimento próximo e personalizado que surgiu a ideia do aplicativo próprio, em fase de desenvolvimento pelo casal.



O Furly para Quintal vai registrar preferências específicas de cada pet , como o tipo de finalização desejada pelos tutores — seja com bandanas, lacinhos e brilho ou sem adereços —, além do comportamento durante os atendimentos e alertas sobre vencimento de antipulgas.

"Vai nos ajudar nessa gestão interna e aprimorar e entregar exatamente o que o cliente precisa, além de também gerir a nossa agenda", compreende o empreendedor.

Dar banho em um pet por vez foi uma escolha dos empreendedores, após perceberem o estresse causado em outros pet shops com muitos animais em gaiolas Manuela Cassano/Especial/JC

Endereço e horário de funcionamento