Hamburgueria leva para o bairro Menino Deus conceito que mistura rock e futebol

O mix entre rock e futebol é o conceito do Matturro Burger. A hamburgueria, que antes funcionava dentro de um bar no Bom Fim, mudou recentemente para o bairro Menino Deus, abrindo o primeiro ponto próprio, com a proposta de oferecer produtos prime no seu cardápio, junto à gama de transmissões esportivas.

Foi da impossibilidade de trabalhar com a comida japonesa durante as enchentes de 2024 que o chef Daniel Matturro iniciou na área dos hambúrgueres. Vendendo inicialmente apenas no seu prédio, o negócio rapidamente evoluiu para a abertura da primeira unidade da Matturro Burger. " A coisa começou a dar certo. Apareceu a oportunidade de estar dentro do bar do meu amigo, o Bier POA, então fui para o Bom Fim", conta.

Furando a bolha

A mudança do local da operação partiu, segundo Daniel, da vontade de furar a bolha e expandir o negócio. "Dentro do Bom Fim, eu não tinha mais essa condição, por uma questão de espaço físico e o meu público já estava preenchido", detalha. Segundo o empreendedor, o faturamento na nova loja já está sendo superior ao da antiga operação.

Após um período administrando o negócio sozinho, um momento de virada de chave no negócio chegou com a entrada do sócio Arthur Vidarte para a hamburgueria. Daniel aponta que, além de implementar o aporte necessário para a expansão, o novo sócio trouxe muitos aprimoramentos, principalmente para a área das redes sociais, que passaram a trazer vários ganhos.

"Ele está encarando isso aqui como um outro trabalho para ele, realmente está comprometido. A chegada dele ocasionou uma melhora muito grande na rede social da Matturro", detalha.

Com um aporte de R$ 60 mil para iniciar as atividades, a hamburgueria conta hoje com uma equipe formada por dois funcionários que atuam, principalmente, na área da cozinha, Arthur, que também atende pedidos de bebidas, e Daniel, que passou a se concentrar nos atendimentos ao público.

"Isso veio a pedido do meu sócio, ele falou ‘ Dani, você é supereloquente, você conversa, eu gostava disso como cliente, então acho que não pode ficar atrás da cozinha, você tem que estar à frente da operação’”, conta.

Hoje em dia, por uma sugestão do sócio Arthur Vidarte, o chefe se concentra no atendimento do negócio Dani Barcellos/Especial/JC

Linha de produção

A produção da Matturro Burger segue, segundo o empreendedor, uma linha de investimentos altos que trabalha apenas com produtos prime. Ele salienta que é esse fator que vem ocasionando feedbacks positivos de clientes e aumentando a relevância da marca no mercado de atuação.

"Trabalho com blends prontos, todos eles de carne Angus, que é uma carne muito nobre. Também atuamos com queijos artesanais, picles agridoce e a melhor panificadora do Estado, que é a Salga Alimentos , promete. , promete.

Na preparação, boa parte dos elementos, como é o caso dos molhos, são feitos originalmente na casa. " Aqui, eu faço o molho cheddar, barbecue, as maioneses, o chimichurri defumado, a farofa de bacon. Tudo é feito na casa”, afirma.

O Engenheiros, R$ 50, 00, se tornou um queridinho da casa, formando um sabor agridoce proporcionado pelo abacaxi em calda Matturro Burger/Divulgação/JC

Rock e futebol

O chef conta que a ideia de implementar o rock, principalmente através dos nomes de seus hambúrgueres, veio da vontade de gerar um perfil para o seu produto a partir do seu gosto pessoal . Já o futebol se mostra presente principalmente na organização de transmissões frequentes de eventos esportivos e ações nas redes sociais voltadas ao tema. "Com a chegada do Arthur, como ele tem uma ligação muito forte com o futebol, nós pensamos em fazer um um mix disso", explica.

O elemento do rock traduzido para o menu inclui opções como o TNT R$ 48,00, em homenagem à banda gaúcha, feito à base de provolone. O Engenheiros, R$ 50,00, tornou-se um queridinho da casa, formando um sabor agridoce proporcionado pelo abacaxi em calda, assim como o Foo Fighters, R$ 54,00, o AC/DC R$ 35,00 e até o Alanis R$ 43,00, uma opção vegana à base de grão de bico com pão de beterraba.

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Como destaque, o hambúrguer Bon Jovi, R$ 40,00, foi a primeira criação autoral de Daniel, trazendo blue cheese e sweet chilli para a receita. Como uma das opções de prato mais pedidas, o empreendedor destaca o Elvis R$ 30,00, pensado para ser o tradicional "carne e queijo".

Daniel destaca os pedidos como “parelhos”, visto a frequente alternância nas escolhas dos clientes. "Realmente, o pessoal gosta muito, tem gente que zerou meu cardápio', afirma.

Além dos tradicionais acompanhamentos, como fritas e anéis de cebola, a casa trabalha com petiscos pensados estrategicamente pelo chef. Como destaque ele cita as Pork Balls R$ 42,00, com quatro unidades, ou R$ 42,00, seis unidades, que são bolinhas de porco defumadas. " Uma bolinha empanada extremamente crocante e maravilhosa" , promete.

as Pork Balls RS 42, 00, com 4 bolas, ou RS 42, 00, 6 unidades estão inclusas entre os principais petiscos Dani Barcellos/Especial/JC

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