Charlie celebra 12 anos com festa junina e festival de brownies

A Charlie Candies, doceria de Porto Alegre, celebra 12 anos e, para comemorar a data, promoverá uma festa junina com encontro de empreendedores neste sábado (6). O evento acontecerá em frente à Casa Charlie Moinhos, na rua Barão de Santo Ângelo, nº 212, das 13h às 19h. Além da feirinha, acontecerá um festival de brownies, inspirado nos viralizados festivais de fatias de torta, com sabores inéditos do doce que é o carro-chefe do negócio.

Tiago Schmitz, sócio da Charlie, conta que um dos incentivos para celebrar o aniversário da marca veio a partir de um desafio pessoal que tem vivido após o diagnóstico de câncer no intestino. O empreendedor compartilha sobre sua rotina e os impactos da questão de saúde nos negócios em seu perfil no Instagram (@charlieemprendedor). " Resolvi comemorar mais as coisas da vida", define Tiago.

A festa junina é uma alusão ao início da Charlie, que começou com a venda de brownies em uma festa junina de escola. " Ao fazer esse resgate, tive ideia de convidar os empreendedores que fazem parte do nosso grupo empreendedor para estarem conosco com as suas banquinhas de produtos. São marcas de confeitaria e mais 10 marcas de artistas do Armazém Colab", conta o empreendedor, que receberá as marcas Misses Cakes, DMD Brigadeiros, Vecchio Delícias, Lis Fonseca, Docilité Atelier, Instituto Ascendendo Mentes e Principia Pilates.

Celebrar 12 anos, afirma Tiago, é ainda mais gratificante em virtude da conexão da marca com a clientela. "É um momento de realização por tudo que a gente construiu. Tem muito perrengue, tem muito desafio, mas, considerando meu momento atual, sinto gratidão pelo propósito da Charlie. Esse foi o meu maior ganho. É uma marca que é muito querida, muito abraçada, muito bem vista pelas pessoas por tudo que fizemos ao longo desses anos ", orgulha-se.

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reduzindo o número de operações , que comercializava os brownies da Charlie. " A marca vive, no último ano, um movimento que o empreendedor define como olhar para dentro,, que comercializava os brownies da Charlie. " Uma decisão de consciência e sensibilidade do que a gente vive como marca. O Zaffari foi uma vitrine e uma escola muito legal. Foi uma insistência de quatro meses para que eu entrasse, fiquei refletindo se fazia sentido ou não - justamente por não saber se caberia para nós ser uma marca dentro de um mercado. Nesses quatro anos, foi legal enquanto a gente conseguiu ser artesanal, mas quando o meio industrial começou a exigir que a gente migrasse para um modelo mais agressivo de receita, validade de produto e volume, entendi que estaríamos indo para um lugar que não era a da Charlie", explica o empreendedor sobre o fim da parceria.