Professor reúne memes e personagens de Porto Alegre em álbum de figurinhas

Ser bairrista é imprescindível quando se é porto-alegrense. Do vocabulário singular, que pode variar dependendo do bairro, a personagens icônicos, como o Cara da Sunga, e aos memes que contam um pouco da história da capital gaúcha, Porto Alegre coleciona momentos e histórias coletivas que dariam um álbum. E, no fim, renderam dois álbuns de figurinhas.

Marcos Dill, professor de física e tecnologia e criador de conteúdo, encontrou nos memes virais da Capital uma oportunidade na última Copa do Mundo, em 2022. Influenciado pelo álbum original da Copa do Mundo, que reúne as diversas seleções participantes do torneio mundial, Marcos resolveu realizar uma brincadeira entre os amigos. “ Fiz uns 10 álbuns, de brincadeira mesmo. Como tudo que faço, gosto de postar nas redes. Quando postei, tomou uma proporção que eu não esperava. Saíram muitos álbuns, muita gente veio atrás ”, comenta o professor, afirmando que, na época, surgiram grupos de troca de figurinhas e, naquele ano, foram comercializados cerca de 300 álbuns.

O Poa Memes Cup 2026 foi lançado no último sábado no bar Mocambo, na Cidade Baixa — um dos pontos de venda do álbum. “A primeira e a segunda edição têm figurinhas completamente diferentes. A ideia foi não repetir os memes, e deu muito certo”, conta o professor. Só no evento de lançamento, foram vendidos cerca de 70 álbuns e, nos dias seguintes, os exemplares esgotaram. Mas, segundo o professor, mais álbuns já estão em produção.

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A segunda edição do Poa Memes Cup tem 17 páginas e cerca de 60 figurinhas que contam, através de memes, um pouco da rotina da cidade e também do Rio Grande do Sul. Entre os colecionáveis estão o Cristo Protetor, o Brad Pitt em Erechim, o Suco de Bergamota e algumas obras inacabadas de Porto Alegre. O álbum reúne de tudo um pouco: críticas sociais, notícias virais, produtos, locais marcantes e personagens, mas tudo com um toque de humor.

“As minhas favoritas são a do Lobisomem de Sentinela do Sul e a do ‘Armandinho é um terror’”, conta o criador, destacando a figurinha que faz menção à notícia de uma moradora de Sentinela do Sul que registrou uma ocorrência na Brigada Militar e, ao descrever o suspeito, afirmou se tratar do personagem folclórico. A do Armandinho faz referência a um áudio viralizado que cita o cantor gaúcho de reggae.

“Na primeira edição, eu vendia por conta própria, ali na Redenção, aos fins de semana. Agora, algumas lojas se disponibilizaram a ser ponto de venda, e isso ajudou muito”, conta Marcos.

O álbum e as figurinhas saem a preço de custo. Segundo o professor, a ideia é só se divertir. “Eu não lucro em cima disso. O valor que sai da gráfica eu repasso para a galera”, afirma. Os exemplares custam R$ 10,00, enquanto o pacote com sete figurinhas sai por R$ 2,00.

O Poa Memes Cup está disponível em três estabelecimentos: a Mais Bike Store, na rua Silva Só, no bairro Rio Branco; a Usina Bikes, na rua Washington Luiz, no Centro Histórico; e o Bar Mocambo, na rua Joaquim Nabuco, na Cidade Baixa. Marcos está em negociação com mais um ponto de venda, na rua dos Andradas.

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