Café-bar que celebra Tatata Pimentel abre em casa centenária no bairro Santana 

@olavo.poa), que abriu esta semana no bairro Santana, em Porto Alegre. Com a proposta de homenagear o jornalista Tatata Pimentel, falecido em 2024, e a rua Olavo Bilac, por onde ele e a família construíram uma história durante gerações, o novo negócio conta com operação de bar, café, além de uma loja de moda autoral. Tem histórias que perduram para além da própria vida. Esse é o intuito do Café Bar Olavo ), que abriu esta semana no bairro Santana, em Porto Alegre., por onde ele e a família construíram uma história durante gerações, o novo negócio conta com operação de bar, café, além de uma loja de moda autoral.

que já comandava a marca de roupas Bossa. Entre os drinks, estão os clássicos Negroni, Rabo de Galo e Dry Martini, o favorito de Tatata Pimentel NATHAN LEMOS/JC O novo estabelecimento, localizado em uma casa centenária na esquina das ruas Olavo Bilac e Ignácio Montanha, é resultado da parceria entre João Henrique Pimentel da Conceição, sobrinho de Tatata, e sua esposa, Daniella Selbach Pons, O coração do novo estabelecimento é o bar aberto logo na entrada do espaço. Sem um balcão separando as torneiras de chope e toda a estrutura do bar, a ideia nasceu de referências que João viu fora do país, quando morou no exterior. “Nunca conheci nada nesse estilo aqui em Porto Alegre. São Paulo talvez tenha, mas a ideia central é mostrar como é o serviço de atendimento sem ter o balcão, algo mais próximo do público”, comenta o empreendedor.

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Cervejas, vinhos e quatro torneiras de chope estão disponíveis no bar. Entre os drinks, estão os clássicos Negroni, Rabo de Galo e Dry Martini, o favorito de Tatata Pimentel. “Tentamos buscar isso um pouco, essa memória que temos dele tomando o drink com azeitona”, compartilha João.

Além de operar em uma casa que era o antigo mercadinho do bairro, frequentado pelo jornalista, em cada canto há uma lembrança de Tatata. Fotos, discos, acessórios pessoais e lembranças constituem a decoração do bar. “ Quem entrar aqui vai ver um pouquinho do que era a casa do Tatata, porque a gente trouxe muita coisa que era do apartamento dele para tentar matar um pouquinho a saudade ”, destaca. Entre os destaques, está o poema original que Mário Quintana escreveu para o jornalista.

Para garantir o conceito de boteco raiz, os empreendedores contaram com a consultoria da Elo Gastronomia NATHAN LEMOS/JC “Tem até o rascunho no verso da folha e tentamos preservar os dois lados, deixando de um lado o rascunho e do outro o poema original. Emolduramos e trouxemos para cá”, comenta João.

Para garantir o conceito de boteco raiz, os empreendedores contaram com a consultoria da Elo Gastronomia. O bar conta com um menu composto por pratos individuais ou para compartilhar. Bolinhos de aipim, milanesa acompanhada de fritas, buraco quente, rabada empanada e escondidinho de cogumelos estão entre os destaques e custam, em média, R$ 30,00.

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