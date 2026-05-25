Empreendedor à frente de rádio que promove o regionalismo abre parrilla no Bom Fim

Assado e sabor original proporcionado pelo ferro e pela brasa caracterizam a parrilla. A técnica de preparo de carnes popular no Uruguai e na Argentina é o foco de um novo empreendimento localizado na divisa dos bairros Bom Fim e Rio Branco. A Parrilla Casa Rádio Sul, que está ligada diretamente à rádio que leva o mesmo nome, passou a operar como restaurante, oferecendo sua parrilla autoral, com diversos pratos à la carte e espaço para realização de eventos.

O local já operava desde 2023 como espaço de eventos, principalmente para a área corporativa. Conhecido por oferecer assados, os clientes começaram a pedir um cardápio frequente, o que impulsionou a idealização da parrilla. "As pessoas nos pediam, gostavam muito dos cortes, então a gente começou a abrir como restaurante”, conta Leôncio Severo, empreendedor à frente do negócio.

Leôncio é o fundador da Rádio Sul. Natural de Santana do Livramento , ele tem uma extensa experiência na música, principalmente através de festivais regionalistas. Responsável por manter a Rádio Sul há 17 anos, ele se orgulha do contato frequente com os ouvintes, muitos dos quais vêm de lugares diversos para conhecer o novo ambiente. "A gente mantém muitos canais, inclusive grupos de WhatsApp com ouvintes. Não conheço outra rádio que tenha isso", orgulha-se o empreendedor.

A rádio é focada, principalmente, em cultura e agronegócio. Foi criada a partir do descontentamento do músico em relação à falta de difusão do seu estilo musical. Operando há 17 anos, o negócio tem 11 estúdios e permanece no ar 24 horas. Foi a partir dessa longa experiência com a cultura tradicional que Leôncio e sua esposa Janelise Royer expandiram suas atividades com a abertura de um ambiente físico.

O empresário é enfático sobre o papel da Casa Rádio Sul em sua vida. "T alvez, fosse para me complementar." Para ele o estabelecimento representa um sonho realizado após projetos musicais em diversos bares de Porto Alegre. "Sempre fui um frequentador de restaurantes e de bares, e vivi muito da minha vida na noite”, conta. Hoje, Sérgio Amaro, primo de Leôncio, é responsável pelo andamento do negócio no cotidiano, enquanto ele realiza as atividades da rádio e do restaurante simultaneamente.

O local que dá espaço a Casa Rádio Sul conta com ambientes internos e externos que são abarcados por uma decoração tradicional e familiar, indo além de uma junção de artefatos. São espaços sem nenhuma decoração comprada, apenas itens coletados ao longo dos anos e da vida pessoal e profissional do empreendedor, dois contextos que segundo ele se unem diariamente. "Q uero que as pessoas se sintam em casa. Queremos ser uma coisa de bairro, uma coisa local e uma lembrança boa no coração das pessoas”, enfatiza.

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Quinzenalmente, o restaurante funciona como ponto de encontro para curtir música ao vivo. Para Leôncio, o espaço é uma oportunidade para ampliar as possibilidades, tanto de aproveitar a parrilla, quanto os shows e eventos simultâneos, sem nenhum tipo de conflito. "A gente costuma trazer um artista parceiro, para oportunizar os artistas estarem perto do público, o que está muito escasso no regionalismo. Aqui, fazemos eventos de tango e pretendemos continuar fazendo coisas nesse sentido”, conta.

A parrilla baseia-se na culinária da fronteira , sem nenhum tipo de fritura, oferecendo só assados. O empreendedor conta que a casa busca ser conhecida pela originalidade, diferenciando-se de outros locais mais comerciais, assando os cortes de forma simples e eficaz, usando apenas o fogo, o sal e o ferro. "Além dos cortes que os clientes estão nos demandando, porque não pode ter uma parrilla sem entrecôte e sem costela, a gente está sempre dando um toque original nosso, tanto eu quanto o Sérgio”, detalha.

O empreendimento também busca utilizar como estratégia de legitimação cultural o uso de produtos regionais, como vinhos e azeites de uma vinícola de Livramento e itens de uma queijaria de Porto Alegre.

São preparados quatro cortes que dão origem a diferentes pratos. O matambrito de porco se destaca pela oportunidade de escolha que o cliente realiza no formato de montagem desejado, ou semelhante a uma pizza com molho e com queijo, ou assado. Os outros cortes disponíveis incluem carne de ovelha fatiada em forma de chuletas, entrecôte e costela.

O matambrito de porco, a carne de ovelha, comumente fatiada em forma de chuletas, o entrecôte e a costela Casa Rádio Sul/Divulgação/JC

Principais pratos e serviços

Atualmente, o cardápio da Casa Rádio Sul é propositalmente enxuto para se adequar à necessidade da criação de opções sazonais. Entre os itens de maior sucesso destacam-se as morcilhas doce e salgada, por R$ 36,00 e R$ 29,00, respectivamente. Nas bebidas, o fernet é uma das principais opções pedidas, custando R$ 24,00.

A casa também disponibiliza o seu espaço para eventos, principalmente shows, aniversários e imersões corporativas. Existe tanto a possibilidade de negociar pacotes de consumação fechados, quanto fechar o cardápio usual. Não é cobrado nenhum valor pela locação dos ambientes.

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O local possui como identidade ser familiar e intimista, tanto no tratamento com clientes, quanto na sua ambientação Dani Barcellos/Especial/JC

Endereço e horário de funcionamento