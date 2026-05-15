Investimento de R$ 5,5 milhões e 5 mil lasanhas vendidas ao mês: clássico paulistano chega a Porto Alegre

A alta gastronomia segue ampliando espaço em Porto Alegre, tanto com o fortalecimento de marcas locais quanto com a chegada de restaurantes já consolidados em outros estados. Agora, a Capital recebe a primeira unidade do Ristorantino fora do eixo Rio-São Paulo. O clássico paulistano inaugura oficialmente no próximo dia 18 de maio, em soft opening, no Bourbon Shopping Carlos Gomes, trazendo à cidade uma combinação de cozinha italiana clássica, serviço de sala refinado e um ambiente pensado para acolher.

Com investimento de R$ 5,5 milhões e previsão de 45 empregos diretos, o empreendimento ocupa uma área de 400 m² no terceiro pavimento do shopping, distribuída entre salão principal, bar, sala semi-privativa, ambiente de espera e uma sala VIP com mesa italiana para até 14 pessoas. A proposta nasceu de um convite do Grupo Zaffari e de um desejo antigo de Ricardo Trevisani de trazer a marca para o Rio Grande do Sul.

“A princípio seria um Ristorantino Caffè, que é uma marca mais democrática que temos em São Paulo, com ticket mais baixo. Mas quando vimos o projeto do shopping e entendemos a força da região da avenida Carlos Gomes, percebemos que fazia sentido trazer o Ristorantino em sua versão principal, com uma proposta mais sofisticada”, afirma Ricardo Trevisani, empreendedor à frente da rede.

foi inaugurada em 2014, nos Jardins, em São Paulo, consolidando a marca como referência em hospitalidade e atendimento. O empreendimento ocupa uma área de 400 m² no terceiro pavimento do do Bourbon shopping Carlos Gomes JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC Fundador do Gruppo Trevisani e com mais de 40 anos de experiência na gastronomia, Ricardo acumula ainda uma trajetória de mais de duas décadas no Grupo Fasano. A primeira unidade do Ristorantinoconsolidando a marca como referência em hospitalidade e atendimento.

Mais do que a cozinha italiana, o empresário acredita que o diferencial da casa está na experiência proporcionada pelo salão. “ Não é só fazer comida. Todo mundo pode comprar os mesmos ingredientes. O grande negócio está na execução, no afeto, no cuidado com o serviço e na emoção que conseguimos transmitir para quem senta à mesa ”, resume.

Inspiração na hospitalidade italiana

O restaurante inaugura oficialmente no próximo dia 18 de maio, em soft opening, no Bourbon Shopping Carlos Gomes JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC Ao entrar no novo restaurante, o cliente se depara com um grande Pinóquio logo na recepção. Apaixonado pelo personagem, Ricardo decidiu espalhar diferentes versões da figura pelo espaço, transformando o boneco em uma espécie de símbolo da marca. “Ganhei um Pinóquio anos atrás em São Paulo, e os clientes começaram a interagir, tirar fotos, deixar autógrafos. Isso acabou virando parte da identidade do restaurante”, conta.

A ambientação foi desenvolvida por Ricardo ao lado da esposa, Márcia Trevisani. Embora o projeto arquitetônico seja assinado por um escritório paulista, o casal participou ativamente da composição dos ambientes, escolhendo peças garimpadas, mobiliário exclusivo, obras de arte, tapeçarias e objetos com referências italianas.

Com iluminação indireta, grandes janelas que permitem a entrada de luz natural e materiais naturais espalhados pelo salão, o restaurante busca equilibrar sofisticação e aconchego. Jornais antigos, mix de texturas, louças importadas e uma adega, além do paisagismo reforçam a proposta de criar uma atmosfera mais próxima de uma casa italiana contemporânea do que de um restaurante formal.

“ Porto Alegre tem um jeito acolhedor que nos encantou. Existe aqui uma identificação cultural muito forte com o modo de viver europeu , principalmente pela valorização da convivência, da educação e da hospitalidade. Eu vivi muitos anos no norte da Itália e encontro isso nas pessoas daqui”, afirma Ricardo.

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Experiência completa do Ristorantino

À frente da cozinha está o chef Henrique Schoendorfer, responsável pelos cardápios do Gruppo Trevisani e com passagens por restaurantes como Fasano e D.O.M., além de experiências internacionais em operações como Noma e Pont de Ferr. “Nosso objetivo sempre foi trazer para Porto Alegre a experiência completa do Ristorantino, respeitando as características locais e aproveitando os excelentes produtos da região”, afirma o chef.

A cozinha da casa aposta em produção artesanal. Massas, pães e sobremesas são preparados diariamente no próprio restaurante. “Tudo é muito artesanal. Temos confeitaria, padaria, massaria. A ideia é que o cliente perceba esse cuidado em cada detalhe”, explica Ricardo.

Entre os carros-chefe está a tradicional Lasagna Ristorantino al Tartufo Nero, receita que vende cerca de cinco mil unidades por mês nas operações do grupo e se tornou símbolo da marca. Em Porto Alegre, o prato chega ao cardápio a partir de R$ 155,00.

Outro destaque é a Codorna ai Funghi con Polenta, criada especialmente para a unidade gaúcha. Inspirado no tradicional galeto com polenta, o prato faz uma releitura italiana da culinária típica do Estado. “Foi uma brincadeira que virou prato. Queríamos fazer uma homenagem ao Rio Grande do Sul sem perder a identidade italiana do restaurante”, conta Ricardo.

Na sobremesa, o destaque fica para o Pudim de Pistache Siciliano JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC Na sobremesa, o destaque fica para o Pudim de Pistache Siciliano, preparado com pasta italiana de pistache tostado, caramelo e farofa crocante.

A casa também aposta em uma carta de vinhos robusta, com cerca de 142 rótulos selecionados pela sommelière Juliana Carani. A curadoria inclui vinhos brasileiros, incluindo os da serra gaúcha, italianos e internacionais, mantendo uma característica já presente nas unidades de São Paulo.

“Nós acreditamos muito no potencial gastronômico de Porto Alegre. A cidade vive um momento de retomada, as pessoas voltaram a frequentar restaurantes e existe uma valorização muito grande por experiências bem executadas. Queremos construir uma relação de longo prazo com a cidade”, afirma Ricardo.

Formação de equipes e valorização de carreira

Segundo Ricardo, o processo seletivo para formar a equipe de Porto Alegre reuniu centenas de currículos para diferentes vagas, incluindo funções operacionais. “Existe um nível de formação e educação muito interessante aqui. Isso faz diferença na construção da equipe”, comenta.