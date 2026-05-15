Investimento de R$ 5,5 milhões e 5 mil lasanhas vendidas ao mês: clássico paulistano chega a Porto Alegre

A alta gastronomia segue ampliando espaço em Porto Alegre, tanto com o fortalecimento de marcas locais quanto com a chegada de restaurantes já consolidados em outros estados. Agora, a Capital recebe a primeira unidade do Ristorantino fora do eixo Rio-São Paulo. O clássico paulistano inaugura oficialmente no próximo dia 18 de maio, em soft opening, no Bourbon Shopping Carlos Gomes, trazendo à cidade uma combinação de cozinha italiana clássica, serviço de sala refinado e um ambiente pensado para acolher.
Com investimento de R$ 5,5 milhões e previsão de 45 empregos diretos, o empreendimento ocupa uma área de 400 m² no terceiro pavimento do shopping, distribuída entre salão principal, bar, sala semi-privativa, ambiente de espera e uma sala VIP com mesa italiana para até 14 pessoas. A proposta nasceu de um convite do Grupo Zaffari e de um desejo antigo de Ricardo Trevisani de trazer a marca para o Rio Grande do Sul.
“A princípio seria um Ristorantino Caffè, que é uma marca mais democrática que temos em São Paulo, com ticket mais baixo. Mas quando vimos o projeto do shopping e entendemos a força da região da avenida Carlos Gomes, percebemos que fazia sentido trazer o Ristorantino em sua versão principal, com uma proposta mais sofisticada”, afirma Ricardo Trevisani, empreendedor à frente da rede.
Fundador do Gruppo Trevisani e com mais de 40 anos de experiência na gastronomia, Ricardo acumula ainda uma trajetória de mais de duas décadas no Grupo Fasano. A primeira unidade do Ristorantino foi inaugurada em 2014, nos Jardins, em São Paulo, consolidando a marca como referência em hospitalidade e atendimento.
O empreendimento ocupa uma área de 400 m² no terceiro pavimento do do Bourbon shopping Carlos Gomes JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC
Mais do que a cozinha italiana, o empresário acredita que o diferencial da casa está na experiência proporcionada pelo salão. “Não é só fazer comida. Todo mundo pode comprar os mesmos ingredientes. O grande negócio está na execução, no afeto, no cuidado com o serviço e na emoção que conseguimos transmitir para quem senta à mesa”, resume.
Inspiração na hospitalidade italiana
Ao entrar no novo restaurante, o cliente se depara com um grande Pinóquio logo na recepção. Apaixonado pelo personagem, Ricardo decidiu espalhar diferentes versões da figura pelo espaço, transformando o boneco em uma espécie de símbolo da marca. “Ganhei um Pinóquio anos atrás em São Paulo, e os clientes começaram a interagir, tirar fotos, deixar autógrafos. Isso acabou virando parte da identidade do restaurante”, conta.
O restaurante inaugura oficialmente no próximo dia 18 de maio, em soft opening, no Bourbon Shopping Carlos Gomes JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC
A ambientação foi desenvolvida por Ricardo ao lado da esposa, Márcia Trevisani. Embora o projeto arquitetônico seja assinado por um escritório paulista, o casal participou ativamente da composição dos ambientes, escolhendo peças garimpadas, mobiliário exclusivo, obras de arte, tapeçarias e objetos com referências italianas.
Com iluminação indireta, grandes janelas que permitem a entrada de luz natural e materiais naturais espalhados pelo salão, o restaurante busca equilibrar sofisticação e aconchego. Jornais antigos, mix de texturas, louças importadas e uma adega, além do paisagismo reforçam a proposta de criar uma atmosfera mais próxima de uma casa italiana contemporânea do que de um restaurante formal.
“Porto Alegre tem um jeito acolhedor que nos encantou. Existe aqui uma identificação cultural muito forte com o modo de viver europeu, principalmente pela valorização da convivência, da educação e da hospitalidade. Eu vivi muitos anos no norte da Itália e encontro isso nas pessoas daqui”, afirma Ricardo.
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Experiência completa do Ristorantino
À frente da cozinha está o chef Henrique Schoendorfer, responsável pelos cardápios do Gruppo Trevisani e com passagens por restaurantes como Fasano e D.O.M., além de experiências internacionais em operações como Noma e Pont de Ferr. “Nosso objetivo sempre foi trazer para Porto Alegre a experiência completa do Ristorantino, respeitando as características locais e aproveitando os excelentes produtos da região”, afirma o chef.
A cozinha da casa aposta em produção artesanal. Massas, pães e sobremesas são preparados diariamente no próprio restaurante. “Tudo é muito artesanal. Temos confeitaria, padaria, massaria. A ideia é que o cliente perceba esse cuidado em cada detalhe”, explica Ricardo.
Entre os carros-chefe está a tradicional Lasagna Ristorantino al Tartufo Nero, receita que vende cerca de cinco mil unidades por mês nas operações do grupo e se tornou símbolo da marca. Em Porto Alegre, o prato chega ao cardápio a partir de R$ 155,00.
Outro destaque é a Codorna ai Funghi con Polenta, criada especialmente para a unidade gaúcha. Inspirado no tradicional galeto com polenta, o prato faz uma releitura italiana da culinária típica do Estado. “Foi uma brincadeira que virou prato. Queríamos fazer uma homenagem ao Rio Grande do Sul sem perder a identidade italiana do restaurante”, conta Ricardo.
Na sobremesa, o destaque fica para o Pudim de Pistache Siciliano, preparado com pasta italiana de pistache tostado, caramelo e farofa crocante.
Na sobremesa, o destaque fica para o Pudim de Pistache Siciliano JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC
A casa também aposta em uma carta de vinhos robusta, com cerca de 142 rótulos selecionados pela sommelière Juliana Carani. A curadoria inclui vinhos brasileiros, incluindo os da serra gaúcha, italianos e internacionais, mantendo uma característica já presente nas unidades de São Paulo.
“Nós acreditamos muito no potencial gastronômico de Porto Alegre. A cidade vive um momento de retomada, as pessoas voltaram a frequentar restaurantes e existe uma valorização muito grande por experiências bem executadas. Queremos construir uma relação de longo prazo com a cidade”, afirma Ricardo.
Formação de equipes e valorização de carreira
Segundo Ricardo, o processo seletivo para formar a equipe de Porto Alegre reuniu centenas de currículos para diferentes vagas, incluindo funções operacionais. “Existe um nível de formação e educação muito interessante aqui. Isso faz diferença na construção da equipe”, comenta.
Hoje, o grupo mantém uma estrutura interna voltada para desenvolvimento profissional dos colaboradores, com acompanhamento psicológico, plano de saúde, treinamento contínuo e incentivo ao crescimento de carreira. “Tenho prazer em olhar para colaboradores que começaram lá atrás e hoje ocupam posições importantes na gastronomia. Nosso propósito é fazer as pessoas crescerem junto com a empresa”, diz.
Ristorantino JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC