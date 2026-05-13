Evento voltado a profissionais 40+ destaca a força do empreendedorismo na maturidade

Acontece nesta quarta-feira (13), no Teatro do Bourbon Country, a segunda edição do Summit Empreender 40+. Fundado por Fabinho Vargas, sócio do Escritório Maestro, Fábio Bernardi, CEO e CCO da HOC, e Fernando Puhlmann, sócio da Cuentos y Circo, o evento tem como proposta valorizar a maturidade e a experiência de profissionais e empreendedores acima dos 40 anos, além de oportunizar trocas entre essa comunidade.

O evento teve início às 9h e foi com a presença de Fabinho Vargas no palco. “Em muitos momentos da vida pensamos ‘agora deu, encerrou’. Mas isso está extremamente equivocado”, indicou Vargas na abertura do evento, afirmando que esse pensamento é consequência de uma sociedade que impõe a ideia de que é preciso descansar e dar espaço para as novas gerações a partir de um momento da vida. "As novas gerações precisam se interligar com a gente, mas alguém precisa dar condução e essa direção está nas nossas mãos”, refletiu o fundador, logo depois destacando os 25 convidados que passam pelo palco nas dez horas de programação do evento.

O conceito central do Empreender 40+, que também dá título ao seu segundo livro, Empreender 40+: Quando a Bagagem Vira Vantagem, é que todas as histórias, aprendizados e até as dores passadas servem como uma bagagem que se transforma em vantagem competitiva no empreendedorismo. “Tudo que aprendemos, tudo que a gente vive, as dores que passamos servem como bagagem. Essa bagagem eu tenho convicção que pode virar vantagem”, afirmou, destacando ainda que empreender após os 40 não é sobre começar, mas sobre continuar com mais sabedoria, foco e clareza sobre o que realmente importa.

Painel de abertura destaca a força do empreendedor gaúcho 40+

Intitulado Os caminhos para o empreendedorismo 40+ , o primeiro painel da manhã do evento levou ao palco Cassius Otharan, assessor responsável pelo Escritório de Projetos do BadeSul, e Cristiana Escobar, Gerente de Relacionamento com Cliente e Canais Digitais do Sebrae-RS. A palestra contou com a mediação de Isadora Jacoby, editora do GeraçãoE .

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A mediadora iniciou o painel apresentando alguns dados sobre empreendedorismo no Rio Grande do Sul, apontando que, pela primeira vez no Estado, um terço dos novos empreendedores tem mais de 45 anos. “Esse é um dado que mostra muito o porquê que estamos aqui nesse dia dedicando o nosso tempo para discutir essas questões”, elucidou Isadora Jacoby, realizando a primeira provocação aos convidados: “Dá para empreender depois dos 40?”

e em uma disrupção de uma cauda longa de empreendedorismo”, destacou a executiva, afirmando que os 40 são o início de um novo momento do empreendedorismo, já com fundações mais sólidas. “A gente não empreende mais só para brincar, para testar”, explica, afirmando que uma das grandes qualidades da sua geração é saber se conectar e se aprofundar, sem ativos da tecnologia. Cristiana Escobar, Gerente de Relacionamento com Cliente e Canais Digitais do Sebrae-RS VITÓRIA PROENÇA/EMPREENDER40+/DIVULGAÇÃO/JC Cristiane Escobar lembrou que há alguns anos no Sebrae se falava em uma cadeia vocacional chamada Economia Prateada, com um olhar mais wellness, voltada aos 60+. “O RS é o estado mais longevo, inclusive, longevo em qualidade de vida”, destacou a executiva, afirmando que os 40 são o início de um novo momento do empreendedorismo, já com fundações mais sólidas. “A gente não empreende mais só para brincar, para testar”, explica, afirmando que uma das grandes

“Empreender nessa etapa da vida é simplesmente respeitar o ciclo natural da vida, que é se reinventar de tempo em tempo”, iniciou Cassius, afirmando que isso se relaciona com o próprio slogan do evento: A experiência é o nosso principal ativo. “ É a experiência no sentido de aprendizado, de ter errado, de ter acertado, de ter entendido como as coisas podem funcionar, porém respeitando essa evolução do ciclo da vida, que é enxergar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que é novo ”, observou o painelista.

Ao refletir sobre reinvenção profissional, Cassius afirmou que sua atuação atual, voltada à área de tecnologia no BadeSul, pouco se relaciona com a formação original de 25 anos atrás. Para ele, empreender após os 40 exige compreender a diferença entre incerteza e risco. Segundo o painelista, a maturidade permite tomar decisões com mais consciência e com o pé mais firme no chão, apoiadas em informação, conhecimento de mercado e análise estratégica.

Nesse contexto, os painelistas reforçaram a importância das instituições de apoio ao empreendedorismo. Cristiana Escobar destacou que o Sebrae-RS percebe uma mudança clara no perfil do empreendedor 40+, que hoje busca estudar mais antes de investir . “Esse cliente tem apetite, mas também tem muito mais estudo”, afirmou. Segundo ela, a instituição precisou aprofundar cursos, diagnósticos e consultorias para atender um público que chega mais preparado e com clareza sobre o que deseja construir.

Cassius complementou afirmando que o empreendedor precisa compreender exatamente o que pretende fazer com o recurso financeiro buscado. O painelista diferenciou investimento de financiamento, alertando que muitos projetos fracassam não pela ideia em si, mas pela forma equivocada de financiamento. “O investimento é consequência de todo o planejamento do negócio”, explicou.

Ao abordar os desafios do empreendedorismo maduro, Cristiana destacou a força do relacionamento humano como diferencial competitivo da geração 40+ Cassius Otharan, assessor responsável pelo Escritório de Projetos do BadeSul VITÓRIA PROENÇA/EMPREENDER40 /DIVULGAÇÃO/JC . “A nossa geração é muito mais humanizada, mesmo atrás do digital”, afirmou. Segundo ela, o conceito de H2H - human to human - se tornou central em um mercado cada vez mais digitalizado. “Nós somos de uma geração que quer criar relação”, acrescentou.